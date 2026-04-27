ข่าว

ไซต์งานเดือด! แรงงานไทย ปะทะคนงานจีน เหตุขับรถล้ำพื้นที่ บาดเจ็บหลายราย

Suriyen J. เผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 13:35 น.
60
ไซต์งานเดือด! แรงงานไทย ปะทะคนงานชาวจีน เหตุขับรถล้ำพื้นที่ บาดเจ็บหลายราย

แรงงานไทย ปะทะกลุ่มคนงานชาวจีน ไซต์งานก่อสร้าง จ.ระยอง ชนวนเหตุ วิศวกรขับรถฝ่าเข้าพื้นที่ทำงานฝั่งไทย เจ็บหลายราย

เพจเฟซบุ๊ก “รู้ทันจีน Epic Fury” โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ความวุ่นวายบริเวณไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งใน จ.ระยอง โดยระบุว่า

เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างพนักงานบริษัทก่อสร้าง ฤทธา กับแรงงานชาวจีน (หมวกสีขาว) บริเวณไซต์งาน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อช่วงเช้าวันนี้ราว ๆ 10.30 น.

สาเหตุเบื้องต้นพบว่า วิศวกรชาวจีนขับรถผ่านประตูเข้าพื้นที่ทำงานของฝ่ายไทย ก่อเกิดข้อพิพาทจนลุกลามเป็นการปะทะกันทางร่างกาย มีแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บหลายราย

โพสต์รายงานเหตุการณ์ในไซต์ก่อสร้าง ระยอง
FB/ รู้ทันจีน Epic Fury

ทั้งนี้ ในโลกออนไลน์มีเสียงวิจารณ์จากชาวเน็ตถึงปรากฏการณ์บริษัทจีนที่นำแรงงาน วัสดุ และอุปกรณ์เข้ามาเองครบวงจร โดยมองว่าส่งผลกระทบต่อโอกาสการจ้างงานและการค้าของคนไทยในพื้นที่

ขณะนี้ยังไม่มีการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงจากทางบริษัทต้นสังกัดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นก เชิญยิ้ม เตรียมผ่าตัดด่วน หลังพบภาวะหัวใจขาดเลือด ข่าวดารา

ผ่าตัดด่วน! นก เชิญยิ้ม ตลกดัง เจอภาวะหัวใจขาดเลือด ห่วงหนัก ไข้สูง-พูดไม่รู้เรื่อง

12 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศกฎเหล็ก ตุลาการศาลปกครองใช้โซเชียล ห้ามแสดงจุดยืนการเมือง-หาผลประโยชน์ ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎเหล็ก ตุลาการศาลปกครองใช้โซเชียล ห้ามแสดงจุดยืนการเมือง-หาผลประโยชน์

22 นาที ที่แล้ว
ระส่ำ โรงงานปิดกิจการกะทันหัน เซ่นพิษเศรษฐกิจ แรงงานกัมพูชาเคว้ง จู่ๆ ตกงาน เศรษฐกิจ

ระส่ำ โรงงานปิดกิจการกะทันหัน เซ่นพิษเศรษฐกิจ แรงงานกัมพูชาเคว้ง จู่ๆ ตกงาน

40 นาที ที่แล้ว
อดีตผู้สมัคร สส.ส้ม จวก &quot;ศุภจี&quot; จับมือ &quot;พิมรี่พาย&quot; ไลฟ์ขายทุเรียน หวั่นทำพังทั้งระบบ ข่าว

อดีตผู้สมัคร สส.ส้ม จวก “ศุภจี” จับมือ “พิมรี่พาย” ไลฟ์ขายทุเรียน หวั่นทำพังทั้งระบบ

40 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ประสานตำรวจ ดำเนินคดี เบิร์ด วันว่างๆ ทำคลิปถุงยาแนวเล่นสงกรานต์ ข่าว

กัน จอมพลัง ซัด เบิร์ด วันว่างๆ ปมคลิปยาแนว ลั่น คอนเทนต์ขยะ ทำคนเดือดร้อน

41 นาที ที่แล้ว
แอป Facebook ดับรัวๆ ทั่วไทย กดดูคอมเมนต์แล้วเด้งออก ข่าว

ด่วน! แอป Facebook ดับ กดดูคอมเมนต์แล้วเด้งออก เป็นทั้งระบบ iOS และ Android

45 นาที ที่แล้ว
ไซต์งานเดือด! แรงงานไทย ปะทะคนงานชาวจีน เหตุขับรถล้ำพื้นที่ บาดเจ็บหลายราย ข่าว

ไซต์งานเดือด! แรงงานไทย ปะทะคนงานจีน เหตุขับรถล้ำพื้นที่ บาดเจ็บหลายราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

EU เอาจริง! บังคับค่ายมือถือใช้ “แบตถอดเปลี่ยนเองได้” ดีเดย์ปี 2027 ปิดตำนานแบตฝังเครื่อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลประกาศปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานจ้างท้องถิ่น มีผลย้อนหลัง 1 พ.ค. 67 เศรษฐกิจ

รัฐบาล แจงด่วน ปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างท้องถิ่น มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 พ.ค. 67

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำนันโหด ใช้ศาลเตี้ย หนุ่มขโมยของ ปล่อยมดแดงกัด 4 ชม. โดน 2 ข้อหา ข่าวอาชญากรรม

กำนันโหด ใช้ศาลเตี้ย หนุ่มขโมยของ ปล่อยมดแดงกัด 4 ชม. โดน 2 ข้อหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เอ ศุภชัย เปิดยอดเงินใส่ซอง งานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ยอมรับหมดห่วงแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิน พีชญา เปิดใจวอนขอความเป็นธรรมให้ฟ้องตามความจริง บันเทิง

มิน พีชญา เปิดใจสาเหตุหายหน้า ยันไม่หนีแน่นอน พร้อมสู้คดีตามหลักฐานจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผัวเมียพลั้งปาก &quot;ระวังระเบิด&quot; บนเครื่องบิน ทำผู้โดยสารหนีตาย วุ่นทั้งลำ ข่าว

อย่าหาทำ! ผัวเมียพลั้งปาก “ระวังระเบิด” บนเครื่องบิน ทำผู้โดยสารหนีตาย วุ่นทั้งลำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“ศุภจี” จับมือ “พิมรี่พาย” ลุย Live Commerce ดันทุเรียนไทยลูกละ 100 บาท ส่งตรงจากสวน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร&quot; ว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ประวัติ “อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร” ว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มิน พีชญา ลุคผมสั้น พบอัยการส่งฟ้องคดีดิไอคอน 5 ข้อหาหนัก รอลุ้นประกันตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานหทัยราษฎร์แฟร์ 2569 ท่องเที่ยว

เริ่มแล้ว! งานหทัยราษฎร์แฟร์ 2569 รวมร้านดังแห่งปี จัดเต็มคอนเสิร์ต 17 วัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.รามาธิบดี ขยายเวลาจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 3 เดือน เริ่มงดแจกถุงพลาสติก 28 เม.ย.นี้ ข่าว

รพ.รามาธิบดี ขยายเวลาจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 3 เดือน เริ่มงดแจกถุงพลาสติก 28 เม.ย.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระแต อาร์สยาม เปย์งบกว่า 10 ล้านบาท พาครอบครัวเที่ยว บันเทิง

กระแต อาร์สยาม ทุ่ม 10 ล้าน พาโตชิ-ครอบครัวเที่ยวเกาะแพงที่สุดในโลก พักห้องหรูคืน 5 แสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่โพสต์ระบาย ลูกสาวทำงานพาร์ตไทม์ โดนกดค่าแรง แถมใช้งานหนัก 12 ชั่วโมง ข่าว

แม่โวย ลูกสาวทำงานพาร์ตไทม์ ใช้งานหนัก 12 ชั่วโมง โดนกดค่าแรง 175 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระประแดงเดือด ลุงขี้เมาปีนขึ้นรถแล้วลื่นตกเอง วัยรุ่นหัวร้อนปาขวดเบียร์ใส่ท้ายกระบะมีเด็กเล็ก ข่าว

พระประแดงเดือด ลุงเมาปีนขึ้นรถลื่นตกเอง โจ๋หัวร้อนปาขวดเบียร์ใส่ท้ายกระบะมีเด็กเล็ก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ รักชนก ออกโรงป้อง ‘บังหล่า’ รปภ.หน้าเหมือนคนสำคัญ จี้คืนความเป็นธรรม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า เบิร์ด วันว่างๆ นำถุงกาวยาแนวใส่แป้งมันปะหน้าคนเล่นสงกรานต์ ข่าว

สรุปดราม่า เบิร์ด วันว่างๆ ใช้ยาแนวเล่นน้ำสงกรานต์ ก่อนกินโชว์ ลั่น ไม่มีใครโง่ทำตาม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ แอนนาเบล คชนันท์ Your Wealth Architect Private Banker ไทยไประดับโลก การเงิน

ประวัติ แอนนาเบล คชนันท์ Your Wealth Architect Private Banker ไทยไประดับโลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. ขีดเส้นตาย! จ่อฟ้องลูกหนี้ค้างชำระเกิน 4 ปี แสนราย แนะรีบปรับโครงสร้างหนี้ด่วน เศรษฐกิจ

กยศ. ขีดเส้นตาย! จ่อฟ้องลูกหนี้ค้างชำระเกิน 4 ปี แสนราย แนะรีบปรับโครงสร้างหนี้ด่วน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 13:35 น.
60
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นก เชิญยิ้ม เตรียมผ่าตัดด่วน หลังพบภาวะหัวใจขาดเลือด

ผ่าตัดด่วน! นก เชิญยิ้ม ตลกดัง เจอภาวะหัวใจขาดเลือด ห่วงหนัก ไข้สูง-พูดไม่รู้เรื่อง

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
ราชกิจจาฯ ประกาศกฎเหล็ก ตุลาการศาลปกครองใช้โซเชียล ห้ามแสดงจุดยืนการเมือง-หาผลประโยชน์

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎเหล็ก ตุลาการศาลปกครองใช้โซเชียล ห้ามแสดงจุดยืนการเมือง-หาผลประโยชน์

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
ระส่ำ โรงงานปิดกิจการกะทันหัน เซ่นพิษเศรษฐกิจ แรงงานกัมพูชาเคว้ง จู่ๆ ตกงาน

ระส่ำ โรงงานปิดกิจการกะทันหัน เซ่นพิษเศรษฐกิจ แรงงานกัมพูชาเคว้ง จู่ๆ ตกงาน

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569

EU เอาจริง! บังคับค่ายมือถือใช้ “แบตถอดเปลี่ยนเองได้” ดีเดย์ปี 2027 ปิดตำนานแบตฝังเครื่อง

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
Back to top button