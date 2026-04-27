ไซต์งานเดือด! แรงงานไทย ปะทะคนงานจีน เหตุขับรถล้ำพื้นที่ บาดเจ็บหลายราย
แรงงานไทย ปะทะกลุ่มคนงานชาวจีน ไซต์งานก่อสร้าง จ.ระยอง ชนวนเหตุ วิศวกรขับรถฝ่าเข้าพื้นที่ทำงานฝั่งไทย เจ็บหลายราย
เพจเฟซบุ๊ก “รู้ทันจีน Epic Fury” โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ความวุ่นวายบริเวณไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งใน จ.ระยอง โดยระบุว่า
เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างพนักงานบริษัทก่อสร้าง ฤทธา กับแรงงานชาวจีน (หมวกสีขาว) บริเวณไซต์งาน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อช่วงเช้าวันนี้ราว ๆ 10.30 น.
สาเหตุเบื้องต้นพบว่า วิศวกรชาวจีนขับรถผ่านประตูเข้าพื้นที่ทำงานของฝ่ายไทย ก่อเกิดข้อพิพาทจนลุกลามเป็นการปะทะกันทางร่างกาย มีแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บหลายราย
ทั้งนี้ ในโลกออนไลน์มีเสียงวิจารณ์จากชาวเน็ตถึงปรากฏการณ์บริษัทจีนที่นำแรงงาน วัสดุ และอุปกรณ์เข้ามาเองครบวงจร โดยมองว่าส่งผลกระทบต่อโอกาสการจ้างงานและการค้าของคนไทยในพื้นที่
ขณะนี้ยังไม่มีการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงจากทางบริษัทต้นสังกัดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด
