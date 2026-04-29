ทันตแพทย์วัย 50 รับสารภาพ ลวงคนไข้ทำอนาจาร-ออรัลเซ็กส์ ขณะจัดฟัน
ศาลจังหวัดชิซูโอกะเปิดนัดแรก อดีตเจ้าของคลินิกวัย 50 ยอมรับทุกข้อกล่าวหา อัยการเผยหลักฐานวิดีโอในสมาร์ตโฟนที่บันทึกพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วยหญิงรวมถึงเด็กอายุ 16 ปี
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ศาลจังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดการพิจารณาคดีนัดแรกของ นายทาคายูกิ ฮาราดะ ทันตแพทย์วัย 50 ปี อดีตเจ้าของคลินิกทันตกรรมในเขตซูรูกะ เมืองชิซูโอกะ ที่ถูกฟ้องในข้อหาอนาจารโดยไม่สมยอม ถ่ายภาพกระทำทางเพศ และละเมิดกฎหมายสื่อลามกเด็ก
ฮาราดะถูกฟ้องว่าใช้ตำแหน่งทันตแพทย์หลอกลวงผู้ป่วยหญิง 2 ราย รวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยอ้างว่าเป็นขั้นตอนการรักษาจัดฟัน จำเลยให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาต่อศาล
ทันตแพทย์อ้างรักษาเพื่อปิดบังการกระทำ
ตามคำฟ้องของอัยการ ฮาราดะให้ผู้ป่วยหญิงที่มาจัดฟันนอนบนเก้าอี้ทำฟัน จากนั้นใช้ผ้าขนหนูปิดตาเหยื่อเพื่อบังสายตา แล้วอ้างว่า “จำเป็นต้องขยับลิ้นเพื่อการรักษา” ก่อนบังคับให้เหยื่อใช้ปากสัมผัสอวัยวะเพศของตน พร้อมทั้งแอบถ่ายวิดีโอด้วยสมาร์ตโฟน
ในนัดแรกนี้ คำฟ้องเกี่ยวข้องกับเหยื่อ 2 ราย คือ เหยื่อรายแรก (ผู้หญิงวัย 21 ปี ณ ขณะเกิดเหตุ) และเหยื่อรายที่สอง (เด็กหญิงวัย 16 ปี ณ ขณะเกิดเหตุ)
เมื่อฮาราดะเข้าห้องพิจารณาคดีในเวลา 11.00 น. โดยมีตำรวจ 2 นายคุมตัว เขาสวมสูทสีกรมท่าไม่ผูกเนกไท ใบหน้าซูบผอมและก้มหน้าตลอดเวลา เมื่อผู้พิพากษาถามเรื่องข้อกล่าวหา เขาตอบด้วยเสียงเบาๆ ว่า “ไม่มีข้อผิดพลาด” ทนายฝ่ายจำเลยก็แถลงว่าจะไม่โต้แย้งข้อเท็จจริงในคำฟ้อง
อัยการเปิดหลักฐานวิดีโอจากสมาร์ตโฟน
ในคำแถลงเปิดคดีของอัยการ มีการเปิดเผยข้อมูลจากวิดีโอที่บันทึกไว้ในสมาร์ตโฟนของจำเลย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฮาราดะไม่เพียงบังคับให้เหยื่อทำออรัลเซ็กส์เท่านั้น แต่ยังนำของเหลวจากร่างกายใส่ปากเหยื่อรายแรก แล้วให้เหยื่อใช้แปรงสีฟันในสภาพดังกล่าว
หลักฐานที่นำเสนอเกี่ยวกับเหยื่อรายที่สอง ซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ 16 ปี มีรายละเอียดที่ร้ายแรงยิ่งกว่า จำเลยบันทึกวิดีโอเหล่านี้ไว้ในหน่วยความจำภายในสมาร์ตโฟน โดยข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอชี้ไปยังบริเวณคลินิกทันตกรรมที่เกิดเหตุ
วางแผนอย่างเป็นระบบ เลือกวันที่ไม่มีพนักงาน
อัยการเปิดเผยในคำแถลงเปิดคดีว่า ฮาราดะจงใจรับนัดเหยื่อในวันหยุดของคลินิก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีพนักงานคนอื่นอยู่ในคลินิกขณะลงมือ ตำรวจระบุว่ามือของฮาราดะเป็นแบบเดียวกันทุกครั้ง คือเลือกช่วงเวลาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ เพื่อสร้างสถานการณ์อยู่กันสองต่อสองกับเหยื่อ
คดีนี้ถูกเปิดเผยหลังจากเหยื่อรายแรกซึ่งเป็นหญิงวัย 20 กว่าปี เล่าให้ครอบครัวฟังว่ารู้สึกผิดปกติระหว่างการรักษา จากนั้นครอบครัวจึงแจ้งตำรวจ ฮาราดะถูกจับกุมครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2569 และถูกจับเพิ่มเติมรวมทั้งหมดหลายครั้งจากกรณีเหยื่อรายอื่น
การพิจารณาคดีนัดถัดไปจะมีขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2569
อ่านข่าวต่างประเทศเพิ่มเติม
- สาวญี่ปุ่นทำคลิป ชวนต่างชาติมีเซ็กส์ แต่ชาวเน็ตขวาจัดหัวร้อน โพสต์ด่า “ไกจิน” ซะงั้น
- ร้องเพลงชาติก็ผิด? ทหารหญิงญี่ปุ่น สวมเครื่องแบบขึ้นเวทีพรรครัฐบาล ฝ่ายค้านจี้ผิดกฎหมาย
- พ่อเลี้ยงน้องยูกิ รับสารภาพ ฆ่าลูกชาย 11 ขวบ ย้ายศพซ่อนป่าหลายแห่งในเกียวโต
แหล่งข้อมูล
- 中日新聞しずおかWeb — 歯科医師、不同意わいせつなど起訴内容認める 静岡地裁初公判
- 静岡新聞 — 静岡市の歯科医師わいせつ 初公判で被告が起訴内容認める
- テレビ静岡NEWS via Yahoo!ニュース — 治療と偽り患者に自身の陰部を舐めさせた歯科医の初公判
- FRIDAY via Yahoo!ニュース — 未成年者を診察中に毒牙にかけた”わいせつ歯科医”の卑劣な犯行
- テレビ静岡NEWS via Yahoo!ニュース — 診療中に女性患者に陰部を舐めさせる 歯科医師の男を逮捕
