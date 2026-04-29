ข่าวต่างประเทศ

ทันตแพทย์วัย 50 รับสารภาพ ลวงคนไข้ทำอนาจาร-ออรัลเซ็กส์ ขณะจัดฟัน

เผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 11:32 น.
ทันตแพทย์วัย 50 รับสารภาพ ลวงคนไข้ทำอนาจาร-ออรัลเซ็กส์ ขณะจัดฟัน

ศาลจังหวัดชิซูโอกะเปิดนัดแรก อดีตเจ้าของคลินิกวัย 50 ยอมรับทุกข้อกล่าวหา อัยการเผยหลักฐานวิดีโอในสมาร์ตโฟนที่บันทึกพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วยหญิงรวมถึงเด็กอายุ 16 ปี

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ศาลจังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดการพิจารณาคดีนัดแรกของ นายทาคายูกิ ฮาราดะ ทันตแพทย์วัย 50 ปี อดีตเจ้าของคลินิกทันตกรรมในเขตซูรูกะ เมืองชิซูโอกะ ที่ถูกฟ้องในข้อหาอนาจารโดยไม่สมยอม ถ่ายภาพกระทำทางเพศ และละเมิดกฎหมายสื่อลามกเด็ก

ฮาราดะถูกฟ้องว่าใช้ตำแหน่งทันตแพทย์หลอกลวงผู้ป่วยหญิง 2 ราย รวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยอ้างว่าเป็นขั้นตอนการรักษาจัดฟัน จำเลยให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาต่อศาล

ทันตแพทย์อ้างรักษาเพื่อปิดบังการกระทำ

ตามคำฟ้องของอัยการ ฮาราดะให้ผู้ป่วยหญิงที่มาจัดฟันนอนบนเก้าอี้ทำฟัน จากนั้นใช้ผ้าขนหนูปิดตาเหยื่อเพื่อบังสายตา แล้วอ้างว่า “จำเป็นต้องขยับลิ้นเพื่อการรักษา” ก่อนบังคับให้เหยื่อใช้ปากสัมผัสอวัยวะเพศของตน พร้อมทั้งแอบถ่ายวิดีโอด้วยสมาร์ตโฟน

ในนัดแรกนี้ คำฟ้องเกี่ยวข้องกับเหยื่อ 2 ราย คือ เหยื่อรายแรก (ผู้หญิงวัย 21 ปี ณ ขณะเกิดเหตุ) และเหยื่อรายที่สอง (เด็กหญิงวัย 16 ปี ณ ขณะเกิดเหตุ)

เมื่อฮาราดะเข้าห้องพิจารณาคดีในเวลา 11.00 น. โดยมีตำรวจ 2 นายคุมตัว เขาสวมสูทสีกรมท่าไม่ผูกเนกไท ใบหน้าซูบผอมและก้มหน้าตลอดเวลา เมื่อผู้พิพากษาถามเรื่องข้อกล่าวหา เขาตอบด้วยเสียงเบาๆ ว่า “ไม่มีข้อผิดพลาด” ทนายฝ่ายจำเลยก็แถลงว่าจะไม่โต้แย้งข้อเท็จจริงในคำฟ้อง

อัยการเปิดหลักฐานวิดีโอจากสมาร์ตโฟน

ในคำแถลงเปิดคดีของอัยการ มีการเปิดเผยข้อมูลจากวิดีโอที่บันทึกไว้ในสมาร์ตโฟนของจำเลย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฮาราดะไม่เพียงบังคับให้เหยื่อทำออรัลเซ็กส์เท่านั้น แต่ยังนำของเหลวจากร่างกายใส่ปากเหยื่อรายแรก แล้วให้เหยื่อใช้แปรงสีฟันในสภาพดังกล่าว

หลักฐานที่นำเสนอเกี่ยวกับเหยื่อรายที่สอง ซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ 16 ปี มีรายละเอียดที่ร้ายแรงยิ่งกว่า จำเลยบันทึกวิดีโอเหล่านี้ไว้ในหน่วยความจำภายในสมาร์ตโฟน โดยข้อมูลพิกัดตำแหน่งในวิดีโอชี้ไปยังบริเวณคลินิกทันตกรรมที่เกิดเหตุ

วางแผนอย่างเป็นระบบ เลือกวันที่ไม่มีพนักงาน

อัยการเปิดเผยในคำแถลงเปิดคดีว่า ฮาราดะจงใจรับนัดเหยื่อในวันหยุดของคลินิก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีพนักงานคนอื่นอยู่ในคลินิกขณะลงมือ ตำรวจระบุว่ามือของฮาราดะเป็นแบบเดียวกันทุกครั้ง คือเลือกช่วงเวลาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ เพื่อสร้างสถานการณ์อยู่กันสองต่อสองกับเหยื่อ

คดีนี้ถูกเปิดเผยหลังจากเหยื่อรายแรกซึ่งเป็นหญิงวัย 20 กว่าปี เล่าให้ครอบครัวฟังว่ารู้สึกผิดปกติระหว่างการรักษา จากนั้นครอบครัวจึงแจ้งตำรวจ ฮาราดะถูกจับกุมครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2569 และถูกจับเพิ่มเติมรวมทั้งหมดหลายครั้งจากกรณีเหยื่อรายอื่น

การพิจารณาคดีนัดถัดไปจะมีขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2569

อ่านข่าวต่างประเทศเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูล

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 11:32 น.
85
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

