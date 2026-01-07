ข่าว

หลอน! คนงานกำลังรีโนเวทบ้าน พบโครงกระดูกในฝ้าเพดาน ตายนาน 2 ปี

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 08:28 น.
คนงานกำลังรีโนเวทบ้าน พบโครงกระดูกในฝ้าเพดาน พบเป็นร่างของชาวกัมพูชาที่หายไปนาน 2 ปี คาดว่าเสียชีวิตระหว่างขึ้นไปตัดสายไฟ

ร.ต.อ.บุญเลิศ อู่ผลเจริญ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เข้าตรวจสอบบ้าน ในพื้นที่หมู่ 2 คลองเจ็ด ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หลังได้รับแจ้งเหตุพบชิ้นมนุษย์อยู่บนฝ้าเพดานบ้าน

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวสูง 2 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 50 ตารางวา คนงานกำลังรีโนเวทบ้านอยู่ บริเวณห้องชั้น 2 บนฝ้าเพดานของมุมห้อง พบร่างมนุษย์สภาพเน่าเปื่อยเหลือแต่โครงกระดูก มีเสื้อผ้าที่ห่อไว้ ลักษณะนอนอยู่บนฝ้าเพดาน พาดกับขื่อทับสายไฟอยู่ ใกล้กันพบคีมเหล็กตัดสายไฟ 1 อัน และกระเป๋าใส่เอกสารบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ทราบชื่อ นาย MAIKHEU CHHEAN อายุ 29 ปี ชาวกัมพูชา ทำงานเป็นคนงานก่อสร้างบริษัทแห่งหนึ่ง

จากการสอบถาม คนงาน วัย 59 ปี เล่าว่า ตนมาทำงานที่บ้านหลังนี้เป็นวันแรกหลังหยุดปีใหม่ แต่เพื่อนร่วมงานมาทำก่อน ตนก็จะไปทำฝ้าเพดาน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้กลิ่นเหม็นสาบทุกวัน เพื่อนคนงานบอกน่าจะเป็นตัวเงินตัวทองขึ้นไปตายก็เลยไม่ได้สนใจ จนวันนี้จะซ่อมฝ้าเพดานมุมห้องมีรูอยู่ จึงใช้ท่อพีวีซีเขี่ยพบมีผ้าอุดอยู่เมื่อเขี่ยดันไปโดนหัวกะโหลกคนตายติดมา ก่อนไปแจ้งเจ้าของบ้าน

นายแอ็ด อายุ 46 ปี อยู่บ้านใกล้ที่เกิดเหตุ กล่าวว่า ภายในหมู่บ้านนี้มีคนงานต่างด้าวพักอยู่มีทั้ง กัมพูชา พม่า ก่อนหน้านี้มีคนงานชาวกัมพูชาหายตัวไปนานประมาณ 1-2 ปี ลูกเมียก็ตามหากัน ทั้งดูกล้องวงจรปิดก็ไม่พบ ลูกเมียและน้องสาวน้องเขยก็เลยกลับกัมพูชา กระทั่งมาพบว่าเสียชีวิตดังกล่าว

ด้าน คนงานชาวกัมพูชา ให้การว่า ตนรู้จักกับ นายเคอ เป็นคนงานชาวกัมพูชา หายตัวไป 2 ปีแล้ว ตอนหายตัวไปก็ไม่รู้สาเหตุว่าหายไปไหน ในตัวไม่มีทรัพย์สินอะไรติดตัว ผู้ตายทำงานก่อสร้างต่อเติมบ้าน และก่อนที่จะหายตัวไปก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะบาดหมางกับใคร

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์ได้ตรวจสอบบนฝ้าเพดาน พบคีมตัดสายไฟตกอยู่ มีร่องรอยสายไฟถูกตัด เบื้องต้นสันนิษฐานผู้ตายขึ้นไปตัดสายไฟแล้วถูกไฟชอร์ตเสียชีวิต จึงให้มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรนำศพส่งสถานนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อหาสาเหตุการตายต่อไป

