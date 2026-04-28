ตำรวจไซเบอร์ เตือน หยุดสร้าง-แชร์ “คอนเทนต์ขยะ” เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ
ตำรวจไซเบอร์ เตือน หยุดสร้าง หยุดแชร์ “คอนเทนต์ขยะ” สร้างความเดือดร้อนและอับอายแก่ผู้อื่น เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ
28 เม.ย. 2569 ตำรวจไซเบอร์ โดยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) โพสต์เตือนประชาชน “หยุดสร้าง หยุดแชร์ “คอนเทนต์ขยะ“ อาจถูกดำเนินคดี” โดยระบุว่า
ขอเตือนไปยังกลุ่มยูทูบเบอร์ อินฟลูเอนเซอร์ ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อยับยั้งพฤติกรรมเลียนแบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
1. งดเว้นพฤติกรรมทำคอนเทนต์แกล้งคนให้ได้รับความเดือดร้อน – การกระทำที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ คุกคาม หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายในที่สาธารณะ เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากมีการใช้วัสดุหรือสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ จะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตามมาตรา 295 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. หลีกเลี่ยงการนำเข้าข้อมูลเท็จเพื่อสร้างกระแสหรือยอดวิว – การโพสต์คลิปวิดีโอหรือข้อความอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 14 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. งดส่งต่อหรือสนับสนุนช่องที่ผลิตคอนเทนต์ขยะ – เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิด และไม่ให้ท่านตกเป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดการเข้าชมให้กับกลุ่มคนที่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม
แจ้งเบาะแสหรือความเสียหายออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง
