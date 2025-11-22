จับพระวัย 60 คาผ้าเหลือ โหลดคลิปโป๊เด็กเป็นคลังแสง สารภาพสนองตัณหาส่วนตัว
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลาประมาณ 09.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนครบาล ได้ร่วมกันจับกุม นายชยุตฯ อายุ 60 ปี ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน
1.ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
2.เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าหรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือทำให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก
ผลการตรวจค้นพบของกลางโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง
พฤติการณ์แห่งคดี สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนครบาล ได้รับแจ้งจากศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเด็กหายและเด็กถูกละเมิดแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา NATIONAL CENTER FOR MISSING & EXPLOITED CHILDREN : NCMEC : เน็คเม็ค ว่าผู้ใช้บัญชี Gmail มีพฤติกรรมการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กจำนวนมาก เห็นควรเข้าทำการตรวจค้นตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 872/2568 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เพื่อทำการตรวจค้นสถานที่ตามหมายค้นในพื้นที่ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พบนายชยุตฯ แสดงตนเป็นผู้ครอบครองสถานที่ตามหมายค้นดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตน และแสดงความประสงค์ในการขอเข้าทำการตรวจค้นบุคคล และสิ่งต้องสงสัยตามหมายค้นดังกล่าว พร้อมทั้งได้แสดงหมายค้นดังกล่าวให้ นายชยุตฯ ทราบและเข้าใจดีแล้ว อีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้แสดงความบริสุทธิ์จนเป็นที่พอใจแก่นายชยุตฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนทำการตรวจค้น
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงขออนุญาตทำการตรวจค้นตรวจสอบ โทรศัพท์มือถือของนายชยุตฯ โดยผลการตรวจสอบพบสื่อลามกอนาจารเด็กในโทรศัพท์มือถือ
นชั้นจับกุมม นายชยุตฯ ให้การยอมรับว่าเป็นผู้ดาวน์โหลดสื่อลามกอนาจารเด็กดังกล่าวจริง โดยโหลดไว้เพื่อสนองความต้องการของตนเอง จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
