พระเอกละครแนวตั้งจีน ทิ้งบทประธานบริษัท กลับบ้านเกิดทำไร่ปลูกพริก เพราะ AI แย่งงาน

วงการซีรีส์ ละครแนวตั้งจีนซบเซา หลังเอไอแย่งงาน จางเสี่ยวเหล่ย พระเอกหนุ่ม ผู้รับบทซีอีโอกว่า 200 เรื่อง ตกงานจนต้องกลับบ้านไปทำเกษตร ในมณฑลกานซู่
ตลาดซีรีส์สั้นในประเทศจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอเริ่มเข้ามามีอิทธิพล ส่งผลกระทบต่อคนทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิง จางเสี่ยวเหล่ย นักแสดงหนุ่มผู้โด่งดังจากการรับบทประธานบริษัทตัดสินใจกลับบ้านเกิดไปทำเกษตรกรรมหลังขาดโอกาสในการแสดง
จางเสี่ยวเหล่ยเริ่มถ่ายทำซีรีส์สั้นตั้งแต่ปี 2023 เคยแสดงบทประธานบริษัทมาแล้วเกือบ 200 เรื่อง ช่วงที่งานชุกที่สุดเขาสามารถทำรายได้ 30,000 ถึง 40,000 หยวนต่อเดือน หรือกว่า 2 แสนบาท
ปรากฎว่า หลังพ้นช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ ปริมาณการผลิตซีรีส์สั้นที่ใช้นักแสดงจริงลดลงอย่างเห็นได้ชัด โอกาสในการทำงานของเขาน้อยลงตามไปด้วย จึงตัดสินใจกลับบ้านไปทำฟาร์ม
นักแสดงหนุ่มให้สัมภาษณ์สื่อว่าซีรีส์สั้นที่สร้างจากเอไอส่งผลกระทบต่อนักแสดงจริงอย่างมหาศาล บ้านเกิดของเขาอยู่ในมณฑลกานซู่ ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่อดีต การปลูกพืชเป็นสิ่งที่เขาถนัด เขาลงทุนเงินไปแล้วประมาณ 400,000 หยวนเพื่อทำแปลงเกษตร แม้ปัจจุบันยังไม่ได้ทุนคืน แต่เขาตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง
พระเอกหนุ่มเปิดใจกับสื่อว่า “มีบทก็ไปแสดง ไม่มีบทก็ทำไร่”
ปัจจุบันจางเสี่ยวเหล่ยเน้นปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างพริกในโรงเรือน เขากล่าวความรู้สึกว่า “แม่หาเงินจากการทำไร่ส่งผมเรียนมหาวิทยาลัย ตอนนี้ผมเรียนจบก็กลับมาทำไร่ มันเป็นวัฏจักร”
เมื่อข่าวนี้เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น บางคนแซวว่าซีรีส์สั้นมีตัวละครประธานบริษัทเยอะจนนับไม่ถ้วน บางคนระบุว่าแม้แต่ประธานบริษัทก็ยังต้องกลับบ้านไปปลูกผัก ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบางส่วนชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีเอไอจะทำให้นักแสดงที่เป็นมนุษย์ตกงานเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
