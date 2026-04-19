ด่วน! ไฟไหม้โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ นิคมโรจนะ 100 ชีวิตหนีตายระทึก
ไฟไหม้โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ ในนิคมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา พนักงานกว่า 100 ชีวิตหนีตายระทึก อนเกิดเหตุได้มีสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นภายในโรงงาน จากนั้นไม่นานได้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่น 1 ครั้ง
วันนี้ (19 เม.ย.) จ.พระนครศรีอยุธยา เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายในบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างความโกลาหลให้กับพนักงานจำนวนมากกว่า 100 คน ที่ต้องพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างเร่งด่วน
เบื้องต้นรายงานว่า ก่อนเกิดเหตุได้มีสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นภายในโรงงาน จากนั้นไม่นานได้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่น 1 ครั้ง ก่อนที่เปลวไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและรุนแรง จนไม่สามารถควบคุมได้ในระยะแรก
พนักงานหญิงรายหนึ่งเล่าว่า ขณะกำลังปฏิบัติงานอยู่ภายในไลน์ผลิต จู่ๆ ก็มีควันลอยเข้ามา จากนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังตูม ทำให้พนักงานทั้งหมดแตกตื่นและวิ่งหนีตาย บางส่วนต้องปีนหน้าต่างเพื่อหาทางออก เนื่องจากเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถน้ำจำนวน 10 คัน ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มกำลัง ท่ามกลางกลุ่มควันจำนวนมากที่พวยพุ่งปกคลุมทั่วบริเวณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงและตรวจสอบความเสียหาย รวมถึงสาเหตุของการเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ในครั้งนี้อย่างละเอียด
ถึงตรงนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป.
