ตายเกลื่อน 23 ศพ โรงงานพลุระเบิดสนั่นอินเดีย เจ้าของเผ่นหนี

โรงงานพลุระเบิดสนั่นอินเดีย ดับสลด 23 ศพ เจ้าของเผ่นหนี-สั่งเพิกถอนใบอนุญาตทันที
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เกิดเหตุระเบิดรุนแรงที่โรงงานผลิตพลุและดอกไม้ไฟในหมู่บ้านกัตตานาร์ปัตติ จังหวัดวิรุธนคร รัฐทมิฬนาดู ทางตอนใต้ของอินเดีย เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีคนงานเสียชีวิตทันที 23 ราย บาดเจ็บสาหัสอีก 6 ราย ท่ามกลางซากปรักหักพังของอาคารที่พังราบเป็นหน้ากลอง
แรงระเบิดเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 15.20 น. ขณะที่คนงาน 36 คนกำลังผสมสารเคมีเพื่อทำพลุ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเกิดจากแรงเสียดสีของสารเคมีจนเกิดประกายไฟและระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ส่งผลให้อาคารผลิตพลุอย่างน้อย 4 หลังพังพินาศ ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าได้ยินเสียงดังสนั่นไปไกลหลายกิโลเมตร และเห็นกลุ่มควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นฟ้าสูงกว่า 50 ฟุต
จากการตรวจสอบพบว่าโรงงานแห่งนี้ชื่อ วนาจา ไฟร์เวิร์กส์ แม้จะมีใบอนุญาตถูกต้อง แต่กลับฝ่าฝืนกฎระเบียบด้วยการเปิดทำงานในวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดตามข้อบังคับความปลอดภัย มีข้อมูลว่าโรงงานแอบจ้างคนงานเกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต และฝ่าฝืนช่วงเวลาการผสมสารเคมีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น
นายเอ็น โอ สุขะปุตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดวิรุธนคร ยืนยันว่าจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดและสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานทันที ส่วนเจ้าของโรงงานซึ่งเป็นภรรยาของอดีตประธานสภาหมู่บ้านได้หลบหนีไปหลังเกิดเหตุ ขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งตามล่าตัวมาดำเนินคดี
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังใช้รถแบ็กโฮขุดคอยซากปรักหักพังในช่วงค่ำวันเดียวกัน ได้เกิดระเบิดซ้ำขึ้นอีกครั้งเมื่อเวลาประมาณ 19.20 น. ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก 13 นาย จนต้องระงับการค้นหาชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
ด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี และประธานาธิบดีเทราปที มูร์มู ได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมสั่งการให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วน โดยพื้นที่เกิดเหตุนี้ถือเป็นศูนย์กลางการผลิตดอกไม้ไฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดีย ซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นบ่อยครั้งจากการละเลยมาตรฐานความปลอดภัย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: