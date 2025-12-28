ไปรษณีย์ไทย แจ้งปรับค่าบริการ EMS-eCo-Post 85 พื้นที่ท่องเที่ยว มีผลปีหน้า

ไปรษณีย์ไทย ประกาศบวกเพิ่มค่าบริการ EMS และส่งแบบ eCo-Post ใน 85 พื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เกาะ เหตุต้นทุนค่าขนส่งทางบก ทางเรือและแรงงานสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ เริ่ม 1 มกราคม 2569
วันที่ 28 ธันวาคม 2568 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้บริการโดยระบุว่า เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งทางบก ทางเรือและค่าแรงงานในพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่เกาะสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนค่าบริการบางประเภทเพิ่มสูงขึ้น และเพื่อรักษามาตรฐานการจัดส่งและคุณภาพการให้บริการส่งด่วน EMS และส่งราคาประหยัด eCo-post
ด้วยเหตุนี้ ไปรษณีย์ไทยจึงมีความจำเป็นต้องบวกเพิ่มค่าบริการพื้นที่ดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
ลูกค้าสามารถตรวจสอบพื้นที่ที่มีการปรับค่าบริการ
คลิก https://drive.google.com/…/1–g-NcIqNVE…
หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ไปรษณีย์ไทยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอขอบคุณที่ไว้วางใจใช้บริการไปรษณีย์ไทยเสมอมา
