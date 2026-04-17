“ทรัมป์” อวด “อิหร่าน” ยอมรับข้อตกลงสหรัฐฯ เผย “อิสราเอล-เลบานอน” หยุดยิง
โดนัลด์ ทรัมป์ อวด อิหร่าน ยอมรับข้อตกลงสหรัฐฯ ยอมไม่ครอบครองนิวเคลียร์ เผย อิสราเอล และ เลบานอน ยอมหยุดยิงเป็นระยะเวลา 10 วัน
เมื่อวันที่ 17 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯได้ประกาศว่าอิสราเอลและเลบานอนประกาศหยุดยิง 10 วัน
โดยโฆษกทำเนียบอิหร่านระบุว่า เลบานอนเป็น “ส่วนสำคัญ” ของข้อตกลงหยุดยิงที่ครอบคลุมกับสหรัฐอเมริกา พร้อมระบุว่าหลังจากนี้เลบานอนจะมีบทบาทสำคัญต่อสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค
อย่างไรก็ตามทางอิสราเอลยืนกรานว่าพวกเขาจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ในช่วงหยุดยิง ขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้กล่าวว่าในข้อตกลงหยุดยิงนั้นอิสราเอลต้องหยุดโจมตีทุกพื้นที่ในเลบานอน และกองทัพอิสราเอลห้ามเคลื่อนที่อย่างอิสระ
นอกจากนี้นายทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า อิหร่านได้ตกลงกับสหรัฐฯว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี พร้อมระบุอีกว่าสหรัฐฯและอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงและยอมรับทุกข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้ตอบกลับถึงคำกล่าวอ้างดังกล่าวแต่อย่างใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทรัมป์” โพสต์ภาพ AI พระเยซูโอบกอดตนเอง ไม่เข็ดหลังเจอดราม่ารอบที่แล้ว
- “แวนซ์” เผย “สหรัฐ-อิหร่าน” เจรจาไม่ลงตัว ยังหาข้อยุติสงครามตะวันออกกลางไม่ได้
- เลบานอน เตรียมเจรจาหยุดยิงอิสราเอล หวังยุติสงคราม หลังยอดตายพุ่งเกือบ 2 พันศพ
