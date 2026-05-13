เช็กด่วน! เงินบำนาญชราภาพ พ.ค.69 โอน 25 พ.ค. ใครได้สิทธิรับสูงสุด 7,437 บาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 15:39 น.
สำนักงานประกันสังคมเตรียมโอนเงินบำนาญชราภาพงวด พ.ค. 69 เข้าบัญชีผู้มีสิทธิในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ เช็กเงื่อนไขให้ชัวร์ ใครได้ยอด 7,437 บาท พร้อมไขข้อข้องใจเรื่องบำนาญรายเดือนและบำเหน็จเงินก้อน

ผู้ประกันตนวัยเกษียณเตรียมตัวเช็กบัญชีให้พร้อม สำนักงานประกันสังคมมีกำหนดจ่าย เงินบำนาญชราภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 นี้ เนื่องจากตรงกับวันทำการปกติ จึงไม่มีการเลื่อนจ่ายก่อนกำหนดเหมือนในบางเดือนที่วันที่ 25 ไปตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้ คือเรื่องยอดเงินบำนาญชราภาพที่บางคนอาจจะได้รับในอัตรา 3,500-7,437 บาทต่อเดือน ซึ่งทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับเงินก้อนนี้เท่า ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว “เงินบำนาญชราภาพ ไม่ใช่เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้วนหน้า” ผู้ที่จะได้รับสิทธินี้ต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่เข้าเงื่อนไขครบทั้ง 3 ข้อ ดังนี้:

  1. อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

  2. สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว (ลาออกจากการเป็นมาตรา 33 หรือ 39)

  3. ส่งเงินสมทบกรณีชราภาพมาแล้วอย่างน้อย 180 เดือน (15 ปี) โดยไม่จำเป็นต้องส่งติดต่อกัน

สำหรับสูตรในการคำนวณเงินบำนาญ จะเริ่มต้นที่ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานคำนวณเงินสมทบ และหากใครส่งเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะได้รับเพิ่มอีก 1.5% ต่อทุก 12 เดือนที่ส่งเกินมา พูดง่าย ๆ คือ ยิ่งส่งเงินสมทบนาน ยอดบำนาญรายเดือนก็จะยิ่งสูงขึ้น

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office

ใครจะได้ 7,437 บาทต่อเดือน?

ในปี 2569 มีการปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบใหม่ (ระยะที่ 1: ปี 2569-2571) จากเดิมสูงสุด 15,000 บาท ขยับเป็น 17,500 บาท ตัวเลข 7,437 บาท จึงมาจากการคำนวณของ “ผู้ที่มีฐานค่าจ้างเฉลี่ยเต็มเพดาน 17,500 บาท และส่งเงินสมทบยาวนานถึง 30 ปี (360 เดือน)” ซึ่งจะทำให้ได้รับสัดส่วน 42.5% ของ 17,500 บาท เท่ากับประมาณ 7,437.50 บาท

แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ผู้ที่เพิ่งเกษียณในช่วงต้นปี 2569 อาจจะยังมีฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายบางส่วนที่ไปคำนวณกับเพดานเดิมที่ 15,000 บาทอยู่ ดังนั้นยอดที่ได้รับจริงจึงขึ้นอยู่กับประวัติการส่งเงินสมทบและฐานเงินเดือนของแต่ละบุคคล ไม่ได้เหมาจ่าย 7,437 บาททุกคน

ตารางเปรียบเทียบยอดเงินบำนาญชราภาพ (ฐานคำนวณเพดานใหม่ 17,500 บาท)

ระยะเวลาส่งเงินสมทบ จำนวนงวดที่ส่ง ยอดเงินบำนาญที่ได้รับ (บาท/เดือน)
ส่งครบ 15 ปี 180 งวด ประมาณ 3,500 บาท
ส่งครบ 20 ปี 240 งวด ประมาณ 4,812 บาท
ส่งครบ 25 ปี 300 งวด ประมาณ 6,125 บาท
ส่งครบ 30 ปี 360 งวด สูงสุดถึง 7,437 บาท

บำนาญ VS บำเหน็จ

ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือนขึ้นไป จะได้ “บำนาญ” (รายเดือนตลอดชีวิต) แต่ถ้าส่งไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเป็น “บำเหน็จ” (เงินก้อนครั้งเดียวจบ)

กรณีเสียชีวิต

หากผู้รับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 60 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่มีสิทธิรับเงิน ประกันสังคมจะจ่าย “เงินบำเหน็จชราภาพ” ให้แก่ทายาท เป็นจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือนที่ได้รับครั้งสุดท้าย

ใครที่เพิ่งอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และออกจากงานแล้ว อย่าลืมตรวจสอบสิทธิของตนเองให้ชัดเจนว่าเข้าข่ายรับบำเหน็จหรือบำนาญ และสามารถยื่นขอรับสิทธิได้โดยเตรียม “แบบ สปส. 2-01” พร้อมหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้ประกันสังคมโอนเงินเข้าให้เรียบร้อยครับ

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

