ด่วน! 10 สส.พรรคประชาชนรอด ไม่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีการับฟ้อง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 11:01 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 11:05 น.
10 สส.พรรคประชาชนรอด ไม่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีการับฟ้องคำร้องของ ป.ป.ช. ยื่นแก้ ม.112 ชี้มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย แก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง สั่งยุติการกระทำ เลิกแสดงความเห็น เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลาย ทำให้อ่อนแอลง นำไปสู่การล้มล้างการปกครอง โดยในช่วงหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า การที่ผู้ร้องที่ 1 และ สส. รวม 44 คน ยื่นแก้กฎหมาย ม.112 มีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติม ม.112 จากเดิมหมวด 1 ลักษณะ 1 ความผิดมั่นคงของประเทศ เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังทำให้ไม่มีความร้ายแรงเท่ากับความผิดต่อความมั่นคง มีเจตนามุ่งหมายที่แยกสถาบันกับประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ

ก่อนที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หอบสำนวนยื่นศาลฎีกา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 69 ที่ผ่าน โดยศาลฎีกาจะพิจารณาว่ารับคำร้องหรือไม่ รวมถึงคำสั่งเพิ่มเติมในวันที่ 24 เมษายนนี้นั้น

ล่าสุดมีรายงานว่า ศาลฎีกามีคำสั่งประทับรับฟ้อง คดีดังกล่าวไว้พิจารณา และมีคำสั่งให้ สส.พรรคประชาชนจำนวน 10 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ถูกร้องไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำพิพากษา

เนื่องจากเห็นว่า 10 สส. มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเห็นสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ พร้อมกำชับห้ามทำความผิดซ้ำรวมไปถึงห้ามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำร้อง หลังจากนี้ศาลฎีกานัดไต่สวนครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ตรวจพยานหลักฐานวันแรก 4 สิงหาคม 2569

โดย 10 สส. นั้นประกอบไปด้วย สส.บัญชีรายชื่อ 8 คน ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล นายรังสิมันต์ โรม นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ และ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส่วน สส.แบบแบ่งเขตอีก 2 คน ได้แก่ นายธีรัจชัย พันธุมาศ สส.กรุงเทพมหานคร และ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กรุงเทพมหานคร

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

