ข่าวต่างประเทศ

อดีตแชมป์นักชก เสียชีวิตวัย 58 ด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปิดตำนานยอดมวย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 13:50 น.
Tony Cesay อดีตแชมป์ระดับชาติชาวอังกฤษเสียชีวิต

สิ้นตำนาน Tony Cesay อดีตแชมป์อังกฤษเสียชีวิตวัย 58 ปี ด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ค่ายมวยและแฟนคลับร่วมอาลัย

วงการมวยอังกฤษร่วมไว้อาลัยการจากไปของ Tony Cesay อดีตแชมป์ระดับชาติชาวอังกฤษและอดีตนักชกพิกัดเวลเตอร์เวต เสียชีวิตในวัย 58 ปี หลังต่อสู้กับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาอย่างยาวนาน

เพจ reptonboxingclub โพสต์ข้อความอาลัยถึงการจากไปของอดีตนักชน ระบุว่า “วันนี้เป็นวันที่เราสูญเสียตำนานของค่ายมวย Repton นั่นคือ Tony Cesay เขาเป็นสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในค่ายตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ เขาเป็นทั้งกัปตันค่าย แชมป์รายการ ABA ตัวแทนทีมชาติอังกฤษ และโค้ช เขาคือหนึ่งในบุคคลที่โดดเด่นและมีจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเดินเข้ามาในค่ายแห่งนี้

เขาเป็นคนใจดี มีอารมณ์ขัน ร่าเริง และเป็นคนมีพรสวรรค์ ทั้งยังช่วยเหลือผู้คนมากมายตลอดเส้นทางชีวิตของเขา ทุกคนในวงการมวยและทุกคนที่เคยรู้จักเขาจะคิดถึงโทนีอย่างสุดซึ้ง

หลับให้สบายนะ”

ขณะที่ แฟนมวยจำนวนมากร่วมแสดงความอาลัยผ่านโซเชียลมีเดีย แฟนคลับรายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่าน X ว่า “โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นโรคที่เลวร้ายมาก ขอให้ Tony Cesay สู่สุคติ” อีกความเห็นระบุว่า “เขาเป็นสุภาพบุรุษตัวจริง เจ้าตัวเคยมาสอนมวยที่โรงเรียนของผมด้วยเวลาส่วนตัวเมื่อ 18 ปีก่อน ทุกคนรักเขา หลับให้สบายนะ”

นอกจากนี้ยังมีอดีตเพื่อนร่วมงานเผยความรู้สึกว่า “ผมเคยทำงานกับโทนีสมัยเป็นโค้ชทีมชาติอังกฤษ ผมต้องบอกเลยว่าคุณจะหาคนที่ทุ่มเทและน่ารักแบบเขาไม่ได้อีกแล้ว ผมจำได้ว่าเราเคยคุยกันหลายเรื่อง และเมื่อเขาพูด ทุกคนจะตั้งใจฟัง เป็นคนดีที่จากไปเร็วเกินไป”

 

โทนี ซีเซย์ อดีตแชมป์อังกฤษเสียชีวิตวัย 58 ปีด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ภาพจาก Instagram : reptonboxingclub
ภาพจาก Instagram : reptonboxingclub

ข้อมูลจาก : thesun

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 13:50 น.
54
