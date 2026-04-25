รวมผลงาน K9 โคโค่-เมอร์ล่า โชว์สกิลจมูกไว สกัดความอร่อยจากไทย ของเด็ดทั้งนั้น
ศุลกากรสหรัฐฯ เปิดผลงานสุนัขบีเกิล K9 โคโค่-เมอร์ล่า โชว์สกิลจมูกไวสกัดสินค้าเกษตร เครื่องปรุงรสไทยซุกกระเป๋าผู้โดยสาร ของกินเพียบ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (CBP) ฝากแจ้งเตือนผู้เดินทางทุกคน แม้จะเป็นเรื่องที่ย้ำกันบ่อยครั้งแต่ยังคงมีความสำคัญอย่างมาก คือคุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ (สำแดงรายการ) หากมีการนำสินค้าเกษตร รวมถึงเนื้อสัตว์ทุกชนิด ติดตัวเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
ล่าสุดโซเชียลแห่มุงผลงานสุดทึ่งของ เจ้าเมอร์ล่า (Merla) สุนัขตำรวจ K9 สายพันธุ์บีเกิล ได้ตรวจค้นกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารที่สนามบิน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 โชว์สกิลจมูกไว ตรวจพบสัมภาระที่ซุกซ่อนวัตถุดิบสำหรับทำอาหารครบสูตรจากประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น มะนาว, หัวหอม, ขมิ้น, พริก และขิง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยึดเพื่อนำไปทำลายตามระเบียบ
ย้อนกลับไปวันที่ 17 เมษายน 2569 เจ้าเมอร์ล่าได้ตรวจพบความผิดปกติในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารรายหนึ่ง เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดก็พบแซนด์วิชโบราณหมูหยองโบโลน่า เลอแปง ซุกซ่อนอยู่ภายในจำนวนถึง 100 ชิ้นจึงทำการยึดและทำลายแซนด์วิชทั้งหมดทันที เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
นอกจากผลงานของเจ้าเมอร์ล่าแล้ว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ เคยโพสต์ภาพโชว์ผลงานของสุนัข K9 สายพันธุ์บีเกิลอีกตัว คือ เจ้าโคโค่ (Kokoe) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีผลงานที่ยอดเยี่ยมและโดดเด่นไม่แพ้กัน
เจ้าโคโค่สามารถตรวจจับสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศไทย และกำลังมุ่งหน้าไปยังโอมาฮา รัฐเนแบรสกา ตรวจพบสินค้าการเกษตรหลายอย่าง ได้แก่ มะม่วง 2 ปอนด์, ลูกพลับ (Loquat) 2 ปอนด์, มังคุด 2 ปอนด์, หัวหอม 6 ปอนด์, เมล็ดพันธุ์สำหรับปลูก 2.6 ปอนด์ และน้ำซุปไก่รสดี 10.5 ปอนด์
สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ยึดและทำลาย แต่ยังมีอีก 2 รายการที่ตรวจพบแต่ไม่ถูกยึดทำลาย คือ ไก่ทอดหนึ่งชิ้นและหมาก 1 กิโลกรัม โดยเจ้าหน้าที่ได้คืนให้กับผู้โดยสาร เพื่อให้ได้สัมผัสรสชาติอาหารจากบ้านเกิดและเติมเต็มบรรยากาศแห่งความรักในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์
