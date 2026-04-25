ข่าวต่างประเทศ

รวมผลงาน K9 โคโค่-เมอร์ล่า โชว์สกิลจมูกไว สกัดความอร่อยจากไทย ของเด็ดทั้งนั้น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 เม.ย. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 25 เม.ย. 2569 01:10 น.
สุนัขบีเกิล K9 สหรัฐฯ โชว์สกิลจมูกไวสกัดสินค้าเกษตรและเครื่องปรุงรสไทย

ศุลกากรสหรัฐฯ เปิดผลงานสุนัขบีเกิล K9 โคโค่-เมอร์ล่า โชว์สกิลจมูกไวสกัดสินค้าเกษตร เครื่องปรุงรสไทยซุกกระเป๋าผู้โดยสาร ของกินเพียบ

เจ้าหน้าที่ศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (CBP) ฝากแจ้งเตือนผู้เดินทางทุกคน แม้จะเป็นเรื่องที่ย้ำกันบ่อยครั้งแต่ยังคงมีความสำคัญอย่างมาก คือคุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ (สำแดงรายการ) หากมีการนำสินค้าเกษตร รวมถึงเนื้อสัตว์ทุกชนิด ติดตัวเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ล่าสุดโซเชียลแห่มุงผลงานสุดทึ่งของ เจ้าเมอร์ล่า (Merla) สุนัขตำรวจ K9 สายพันธุ์บีเกิล ได้ตรวจค้นกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารที่สนามบิน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 โชว์สกิลจมูกไว ตรวจพบสัมภาระที่ซุกซ่อนวัตถุดิบสำหรับทำอาหารครบสูตรจากประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น มะนาว, หัวหอม, ขมิ้น, พริก และขิง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยึดเพื่อนำไปทำลายตามระเบียบ

ย้อนกลับไปวันที่ 17 เมษายน 2569 เจ้าเมอร์ล่าได้ตรวจพบความผิดปกติในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารรายหนึ่ง เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดก็พบแซนด์วิชโบราณหมูหยองโบโลน่า เลอแปง ซุกซ่อนอยู่ภายในจำนวนถึง 100 ชิ้นจึงทำการยึดและทำลายแซนด์วิชทั้งหมดทันที เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

นอกจากผลงานของเจ้าเมอร์ล่าแล้ว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ เคยโพสต์ภาพโชว์ผลงานของสุนัข K9 สายพันธุ์บีเกิลอีกตัว คือ เจ้าโคโค่ (Kokoe) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีผลงานที่ยอดเยี่ยมและโดดเด่นไม่แพ้กัน

เจ้าโคโค่สามารถตรวจจับสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศไทย และกำลังมุ่งหน้าไปยังโอมาฮา รัฐเนแบรสกา ตรวจพบสินค้าการเกษตรหลายอย่าง ได้แก่ มะม่วง 2 ปอนด์, ลูกพลับ (Loquat) 2 ปอนด์, มังคุด 2 ปอนด์, หัวหอม 6 ปอนด์, เมล็ดพันธุ์สำหรับปลูก 2.6 ปอนด์ และน้ำซุปไก่รสดี 10.5 ปอนด์

สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ยึดและทำลาย แต่ยังมีอีก 2 รายการที่ตรวจพบแต่ไม่ถูกยึดทำลาย คือ ไก่ทอดหนึ่งชิ้นและหมาก 1 กิโลกรัม โดยเจ้าหน้าที่ได้คืนให้กับผู้โดยสาร เพื่อให้ได้สัมผัสรสชาติอาหารจากบ้านเกิดและเติมเต็มบรรยากาศแห่งความรักในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด
สุนัขบีเกิล K9 สหรัฐฯ โชว์สกิลจมูกไวสกัดสินค้าเกษตรและเครื่องปรุงรสไทย

รวมผลงาน K9 โคโค่-เมอร์ล่า โชว์สกิลจมูกไว สกัดความอร่อยจากไทย ของเด็ดทั้งนั้น

27 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวดหลังวันแรงงานแห่งชาติ 2 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 2 พ.ค. 69 ชุดเลขท้ายหนุนดวงเศรษฐีใหม่

31 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 25 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 25 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชำแหละ ระบบราชการไทย งบ 8 แสนล้าน ต้องลดขนาด ทางรอดประเทศ เศรษฐกิจ

ชำแหละ ระบบราชการไทย งบ 8 แสนล้าน ต้องลดขนาด ทางรอดประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าบ่าวจีนเปิดคลิปลับแฉเจ้าสาวแอบคบชู้พี่เขยกลางงานแต่ง ข่าวต่างประเทศ

เจ้าบ่าวแค้นจัด แฉคลิปเซ็กซ์ เจ้าสาวนอนกับพี่เขยกลางงานแต่ง อายคนทั้งงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 25 4 69 ดูดวง

2 ราศีหลุดพ้นคนใจร้าย ลาขาดความสัมพันธ์เป็นพิษ เปิดรับรักใหม่แสนดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าสาวรุกหนัก ถกเสื้อใน-ขอซั่ม คนขับแท็กซี่ แลกค่ารถ สุดท้ายเจอตกกลับหน้าหงาย ข่าว

ลูกค้าสาวรุกหนัก ถกเสื้อใน-ขอซั่ม คนขับแท็กซี่ แลกค่ารถ สุดท้ายเจอตกกลับหน้าหงาย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงจีนคลั่ง แอร์โฮสเตสพูดภาษาอังกฤษใส่ สุดท้ายโดนไล่ลงเครื่อง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตสงสัย ซื้อกระเป๋าโกดังญี่ปุ่น 300 ขายได้ 1.2 ล้าน เรื่องจริงหรือคอนเทนต์ ข่าว

ชาวเน็ตสงสัย ซื้อกระเป๋าโกดังญี่ปุ่น 300 ขายได้ 1.2 ล้าน เรื่องจริงหรือคอนเทนต์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด พระเอกระดับตำนาน ฉลองวันเกิดอายุ 89 ปี ไม่ออกสื่อนานแล้ว บันเทิง

ภาพล่าสุด พระเอกระดับตำนาน ฉลองวันเกิดอายุ 89 ปี ไม่ออกสื่อนานแล้ว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เนทันยาฮู” เผยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ล่าสุดผ่าตัดเรียบร้อยหมดแล้ว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

อาลัย น้องมังกร 2 ขวบ ผัวใหม่ย่า เสพยาบ้า 2 เม็ด ทำร้าย เลือดออกช่องท้อง-สมองเสียหาย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดเรล ชีตส์ ดาราดัง Storage Wars เสียชีวิตวัย 67 ปี ข่าวต่างประเทศ

ดาราเรียลลิตี้ วัย 67 ยิงตัวตายในบ้าน สุดเศร้า ถูกบูลลี่-รังควานไม่หยุด จบชีวิตสลด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 24/5/69 ตรวจหวยลาววันนี้ 24 พฤษภาคม 2569 หวยลาว

หวยลาว 24/5/69 ตรวจหวยลาววันนี้ 24 พฤษภาคม 2569

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตไทยโต้เขมรเคลมขุนช้างขุนแผน ข่าวต่างประเทศ

ยังไม่หยุด! เขมรเคลมขุนช้างขุนแผน ทั้งที่เนื้อเรื่อง-ชื่อเหมือนไทย อ้างอดีตเกี่ยวดองกัน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เซอร์ไพรส์! แนน ลฎาภา น้องสาว นัท นิสามณี ตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกนิติ กางแผน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; แจกเดือนละ 1,000 นาน 4 เดือน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

เอกนิติ กางแผน “คนละครึ่งพลัส” แจกเดือนละ 1,000 นาน 4 เดือน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; เดินหน้า สร้างรั้วชายแดน กัมพูชา-มาเลเซีย จัดสรรงบให้กองทัพแล้ว ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เดินหน้า สร้างรั้วชายแดน ไทย-กัมพูชา-มาเลเซีย จัดสรรงบให้กองทัพแล้ว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

นาซา เปิดเว็บไซต์ Your Name in Landsat สร้างชื่อตัวเอง จากภาพถ่ายดาวเทียม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
โนสนโนแคร์! คู่รักไร้บ้าน เริงรักบนเกาะกลางถนน กลางวันแสก ๆ คนผ่านไปมายืนอึ้งช็อตเด็ด ข่าว

โนสนโนแคร์! คู่รักไร้บ้าน เริงรักบนเกาะกลางถนน กลางวันแสก ๆ คนผ่านไปมายืนอึ้งช็อตเด็ด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยันข่าวปลอม! กัมพูชาเคลม &quot;ต้มยำกุ้ง&quot; อ้างชื่อ &quot;กุ้งเปรี้ยว&quot; ชี้ไร้หลักฐานอ้างอิง ข่าว

ยืนยันข่าวปลอม! กัมพูชาเคลม “ต้มยำกุ้ง” อ้างชื่อ “กุ้งเปรี้ยว” ชี้ไร้หลักฐานอ้างอิง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนนหวังจบชีวิต หนีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ซื้อตัวมาทารุณ-ข่มขืน ข่าว

สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนน หวังจบชีวิต หนีพ่อแม่เลี้ยง ซื้อตัวมา 2 พันเพื่อทารุณ-ข่มขืน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” สัญญาจะทำให้ดีที่สุด แม้เวลาเหลือไม่มาก หลังศาลรับคำร้องแก้ ม.112

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก ข่าวการเมือง

ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ &quot;คดีแตงโม&quot; จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ข่าว

แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ “คดีแตงโม” จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวดหลังวันแรงงานแห่งชาติ 2 พฤษภาคม 2569

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 2 พ.ค. 69 ชุดเลขท้ายหนุนดวงเศรษฐีใหม่

เผยแพร่: 25 เมษายน 2569
ราคาน้ำมันวันนี้ 25 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 25 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

เผยแพร่: 25 เมษายน 2569
ชำแหละ ระบบราชการไทย งบ 8 แสนล้าน ต้องลดขนาด ทางรอดประเทศ

ชำแหละ ระบบราชการไทย งบ 8 แสนล้าน ต้องลดขนาด ทางรอดประเทศ

เผยแพร่: 25 เมษายน 2569
ดวงวันนี้ 25 4 69

2 ราศีหลุดพ้นคนใจร้าย ลาขาดความสัมพันธ์เป็นพิษ เปิดรับรักใหม่แสนดี

เผยแพร่: 25 เมษายน 2569
