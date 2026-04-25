“หลวงพ่อพง” วอนอย่าดรามา แม่ครัวไม่อยู่ ต้องทำกับข้าวเลี้ยงเด็กกว่าร้อยชีวิตเอง
“หลวงพ่อพง” เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น จ.ราชบุรี วอนชาวเน็ตอย่าดรามา หลังลงมือทำกับข้าวเลี้ยงเด็กกว่าร้อยชีวิตด้วยตัวเอง เหตุแม่ครัวติดงาน แจง หากไม่ทำ เด็กจะอิ่มได้อย่างไร
กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียอย่างหนัก หลังจาก พระครูโสภณจันทรังสี หรือ “หลวงพ่อพง” เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น จ.ราชบุรี ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะกำลังประกอบอาหารมื้อใหญ่ โดยมีเด็ก ๆ ส่วนหนึ่งคอยเป็นลูกมือ เพื่อเลี้ยงดูเด็กด้อยโอกาสที่ทางวัดอุปการะไว้กว่า 100 ชีวิต จนเกิดคำถามจากชาวเน็ตบางส่วนว่า “การทำกับข้าวใช่กิจของสงฆ์หรือไม่?”
หลังเกิดกระแสวิจารณ์ หลวงพ่อพงได้ออกมาอธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเข้าครัวด้วยตัวเองในช่วงหนึ่งของ โดยระบุว่า “ปกติทางวัดจะมีแม่ครัวคอยดูแลเรื่องอาหาร แต่ช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเทศกาลสงฆ์และมีงานมงคลในหมู่บ้าน ทำให้แม่ครัวต้องไปช่วยงานอื่นจนไม่มีใครทำอาหารให้เด็กๆ หลวงพ่อเน้นย้ำว่าหากท่านไม่ลงมือทำ เด็กนับร้อยที่ดูแลอยู่จะไม่มีอะไรกิน ซึ่งท่านมองว่าความอิ่มท้องของเด็กสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด แม้จะทำกับข้าวไม่เป็นและไม่เคยทำมาก่อน แต่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือก ท่านจึงต้องพยายามทำเพื่อให้เด็กๆ ได้อิ่มท้องและมีแรงไปเรียนหนังสือ”
จากประเด็นดราม่าดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตมีความคิดเห็นที่แบ่งเป็นสองฝั่ง โดยบางส่วนมองว่า การประกอบอาหารไม่ใช่กิจของสงฆ์และอาจผิดวินัยสงฆ์ ควรจัดหาฆราวาสมารับผิดชอบแทนเพื่อความเหมาะสม
ส่วนอีกมุมหนึ่งกลับมองว่า ควรดูที่เจตนาและความเมตตาเป็นหลัก เพราะที่ผ่านมาหลวงพ่อดูแลเด็ก ๆ เหล่านี้เหมือนลูก ทั้งป้อนข้าว ส่งขึ้นรถไปเรียน และให้ที่พักพิง ซึ่งเป็นงานสงเคราะห์โลกที่น่ายกย่อง
@watmaisimeaon
#พระครูโสภณจันทรังสี #วัดใหม่สี่หมื่น
@watmaisimeaon
#พระครูโสภณจันทรังสี #วัดใหม่สี่หมื่น
อ้างอิงจาก : honekrasae, TikTok @watmaisimeaon
ติดตาม The Thaiger บน Google News: