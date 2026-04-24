“เซียนกล้วย” เข้ามอบตัว ยืนยันไม่ได้ฆ่าแฟนสาวชาวลาว ในโรงแรมม่านรูด
เซียนกล้วย เข้ามอบตัวกลางดึก ยืนยันไม่ได้ฆ่าแฟนสาวชาวลาว ในโรงแรมม่านรูด แต่ปิดเงียบหลังถูกถามว่าแฟนสาวเสียชีวิตเพราะอะไร
จากกรณีที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช เข้าตรวจสอบห้องพักหมายเลข 9 โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง ย่านชานเมืองนครศรีธรรมราช หลังจากพบศพหญิงสาวชาวลาววัย 31 ปี ทราบชื่อคือ น.ส.กิมหยง จากการตรวจสอบได้เข้าพักในรีสอร์ตกับนายวิทวัส หรือ เซียนกล้วย อายุ 50 ปีเศษ เป็นเซียนสนุกเกอร์ชื่อดังในพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราช
ซึ่งจากผลชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิต แพทย์พบรอยฟกช้ำปากด้านใน มีรอยจ้ำ ๆ ของเลือดที่บริเวณใบหน้าลักษณะเหมือนถูกกดทับบริเวณปากและจมูกจนขาดอากาศหายใจ ซึ่งขณะนี้ตำรวจเร่งสอบปากคำพยาน และรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนขอศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกหมายจับนาย นายวิทวัส ในข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานั้น
ล่าสุด นายวิทวัส ได้ติดต่อและเดินทางพร้อมญาติเข้ามอบตัวกับ พ.ต.ท.ญาณวิรุตม์ ตุ้งซี่ ผบ.ร้อย ตชด.427 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ที่ค่าย ตชด.427 อ.ทุ่งสง โดยหลังจากมอบตัวแล้ว พ.ต.ท.ญาณวิรุตม์ พร้อมด้วยกำลัง ตชด.427 ได้คุมตัวนายวิทวัสหรือกล้วย ผู้ต้องหาเดินทางจาก อ.ทุ่งสง ไปส่งตัวให้กับตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ท้องที่เกิดเหตุ เมื่อเวลา 00.10 น. วันที่ 24 เม.ย. 2569 โดยเบื้องต้น นายวิทวัส หรือ กล้วย ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตามที่ถูกศาลออกหมายจับ แต่ยอมรับว่าเป็นคนๆ เดียวกับหมายจับจึงเข้ามอบตัวในครั้งนี้
นายวิทวัสได้กล่าวว่าขอโทษญาติผู้เสียชีวิต ยอมรับว่าคบหากับผู้ตายกันมานับสิบปี ยอมรับว่ามีปากเสียงทะเลาะกันบ้าง เมื่อคืนที่หลบหนีเพราะตกใจทำอะไรไม่ถูก แต่ยืนยันว่าไม่ได้ฆ่าแฟนสาวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเซียนกล้วยไม่ได้ตอบว่าแฟนสาวเสียชีวิตจากอะไร โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวสอบปากคำอย่างละเอียดต่อไป
