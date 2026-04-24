ไขข้อข้องใจ! “หมอแม่” อธิบายชัด ก่อนเจาะเลือด ต้องงดน้ำก่อนหรือไม่
ไขข้อข้องใจ! โซเชียลถกสนั่น “หมอแม่” อธิบายชัด ก่อนเจาะเลือด สามารถดื่มน้ำมาก่อนได้หรือไม่ สรุปทำแบบไหนถึงถูก
จากกรณีที่มีการถกเถียงในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการงดน้ำก่อนที่จะไปเจาะเลือด ซึ่งชาวเน็ตหลายรายได้มีการถกเถียงเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เข้าใจว่าห้ามดื่มน้ำจนกว่าจะถึงเวลาตรวจ เพราะในใบนัดแพทย์ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “งดดื่มน้ำและอาหารตั้งแต่ 2 ทุ่มเป็นต้นไป” หรือข้อแนะนำอื่น ๆ ที่ระบุให้งดน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนตรวจ
พญ.พิศศรี กิจนิรันดร์สิน หรือ หมอแม่ เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก Dr.Mom – หมอแม่ ได้โพสต์คลิปอธิบายอย่างชัดเจนต่อประเด็นดังกล่าวว่า
“ตอนนี้กำลังมีประเด็นถกเถียงว่า เราไปเจาะเลือดต้องงดน้ำงดอาหาร 6 ชั่วโมงไหม เพราะมีคุณหมอออกมาอธิบายว่าจริง ๆ แล้ว เราดื่มน้ำได้ตามปกติ ถ้าเราจะไปเจาะเลือด แต่แม่จะมาอธิบายว่าจริง ๆ แล้วควรเป็นอย่างไร
ส่วนใหญ่แล้วที่เราได้รับการบอกเล่ามาจากโรงพยาบาล เวลาจะไปเจาะเลือด ก็จะง่าย ๆ เลย งดน้ำงดอาหาร 6 ชั่วโมง , 8-12 ชั่วโมง ถามว่าแล้วทำไมไม่บอกมาว่าจิบน้ำได้ หลัง ๆ ก็เริ่มมีอธิบาย แต่เวลาบอกว่า จิบน้ำได้ หรือ ดื่มน้ำได้ เราก็จะต้องพูดต่อไปอีกว่า น้ำเปล่าเท่านั้น ดื่มได้เฉพาะแค่พอหายอยาก
เพราะบางคนนัดมาเจาะดูแร่ธาตุในเลือด ถ้าเราดื่มน้ำเยอะก็อาจทำให้แร่ธาตุบางตัวต่ำกว่าปกติ แปรผลผิดอีก แต่ถ้าเราเพิ่มรายละเอียดว่า งดแต่อาหาร น้ำดื่มได้ น้ำเปล่าเท่านั้นไหม น้ำมีรสชาติดื่มได้ไหม น้ำเกลือแร่ กาแฟดื่มได้ไหม เพราะฉะนั้นตัดปัญหาบอกว่าดื่มไม่ได้เลย แก้ไขง่ายกว่า
จริง ๆ แล้วปัญหามีเยอะ เพราะมีบางคนพอบอกงดน้ำงดอาหารก็ไม่กินยาด้วย แล้วเป็นความดันก็ต้องกินยา มีปัญหาอีก บางเรื่องไม่สามารถบอกรวม ๆ กันไปหมด เหมาเข่งไม่ได้ ต้องมีคำอธิบายแต่ละคนเงื่อนไขต่างกัน บางคนพูดแบบนี้ก็อาจไปเข้าใจอีกแบบหนึ่ง อาจก่อให้เกิดปัญหามากกว่า
สรุปคือถ้าคุณหมอนัดเจาะเลือด เราสามารถดื่มน้ำได้ จิบน้ำ ดื่มพอแก้กระหาย ดื่มพร้อมกับทานยา แต่ไม่ใช่ดื่มเยอะ ๆ ดื่มเอาอิ่มก็อาจจะเยอะเกินไป และเป็นน้ำเปล่าเท่านั้น”
