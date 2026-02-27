ชาวเน็ตแห่ปกป้องหญิงเกาหลี ผู้ต้องสงสัยใช้ ChatGPT วางแผนฆ่าชาย 2 คน
กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หลัง ชาวเน็ตแห่ปกป้องหญิงเกาหลี ผู้ต้องสงสัยใช้ ChatGPT วางแผนฆ่าชาย 2 คน เหตุเพราะเธอสวย
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศเคยรายงานถึงเหตุที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้จับกุมหญิงสกุล คิม ในช่วงอายุ 20 ปี ฐานเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมชาย 2 คน และยังส่งผลให้มีชายบาดเจ็บสาหัสอีก 1 ราย ด้วยการผสมเบนโซไดอะซีพีน กลุ่มยากดประสาท เข้าไปในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าหญิงคนดังกล่าวได้ใช้ ChatGPT ในการช่วยวางแผนฆาตกรรม โดยเธอตั้งคำถามเกี่ยวกับยาดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับยาชนิดดังกล่าวเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ตามที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเว็บไซต์ โคเรียบู ได้รายงานว่า คดีดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์เกาหลี หลังจากที่มีการเผยแพร่อินสตาแกรม (IG) ของผู้ก่อเหตุ ซึ่งจากหน้าตาของผู้ก่อเหตุ ทำให้ยอดติดตามของเธอจาก 200 ขยับขึ้นไปเป็น 10,000 และมีชาวเน็ตหลายคนเข้าไปปกป้องเธอกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตอีกส่วนวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มคนดังกล่าวว่าไม่ควรจะปกป้องผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม
พร้อมกันนี้สื่อเกาหลีใต้ยังระบุอีกด้วยว่า หญิงสกุลคิมนั้นยังเล่นอินสตาแกรมตามปกติ 30 นาทีก่อนถูกจับกุม และได้โพสต์ข้อความเชิญชวนให้ติดตามเธอ โดยตำรวจมองว่าน่าจะเป็นความพยายามหาเหยื่อคนต่อไป อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานถึงมูลเหตุจูงใจในคดีดังกล่าว
