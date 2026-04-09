44 อดีต ส.ส. ก้าวไกล ระทึก ป.ป.ช. หอบสำนวนยื่นศาลฎีกาแล้ว ฟันจริยธรรม ปมแก้มาตรา 112
วันที่ 9 เมษายน เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นำรถตู้ 3 คันบรรทุกสำนวนคดีหลายสิบลังเดินทางไปศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เพื่อยื่นคำร้องให้ศาลพิจารณาเอาผิดจริยธรรมร้ายแรงกลุ่ม 44 ส.ส. พรรคก้าวไกล กรณีร่วมกันลงชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
ตำรวจศาลพร้อมเจ้าหน้าที่ศาลนำรถเข็นมาทยอยขนสำนวนจากรถตู้ขึ้นไปยังอาคารศาลฎีกา เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ยืนตรวจเช็กจำนวนสำนวนอย่างใกล้ชิด กระบวนการขนย้ายใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงเสร็จสิ้น จากนั้นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ทั้งหมดเดินเข้าไปในอาคารศาลฎีกา
คดีนี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2564 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล นำทีมรวบรวมรายชื่อ ส.ส. ในพรรคจำนวน 44 คน ยื่นเสนอชุดร่างกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนจำนวน 5 ฉบับต่อประธานรัฐสภา หนึ่งในนั้นมีร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 รวมอยู่ด้วย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ส.ส. พรรคก้าวไกลจำนวน 44 คน ได้ร่วมกันลงชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพื่อขอแก้ไขมาตรา 112 ต่อมาในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีคำวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าว รวมถึงการใช้เรื่องนี้เป็นนโยบายหาเสียง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อ “ล้มล้างการปกครอง” ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร และนายสนธิญา สวัสดี ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้เอาผิดทางจริยธรรมต่อ ส.ส. ทั้ง 44 คน โดยระบุว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงในข้อที่ต้องยึดมั่นและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดอดีต ส.ส. ทั้ง 44 คน รวมถึงนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนคนปัจจุบัน ว่ามีพฤติการณ์ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง
ล่าสุดในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 ป.ป.ช. ได้เตรียมส่งคำร้องไปยัง ศาลฎีกา เพื่อพิจารณาคดี
หากศาลฎีการับฟ้อง ส.ส. ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่อาจถูกสั่งให้ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ทันที และหากผลการตัดสินออกมาว่ามีความผิดจริง อาจต้องถูก เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี
รายชื่อ 44 ส.ส. พรรคก้าวไกลที่ ป.ป.ช. ยื่นคำร้องเอาผิดครั้งนี้ มี 10 คนที่กำลังดำรงตำแหน่ง ส.ส. พรรคประชาชนในปัจจุบัน แบ่งเป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ 8 คน ประกอบด้วย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค นายรังสิมันต์ โรม นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส่วนอีก 2 คนเป็น ส.ส. กรุงเทพมหานคร แบบแบ่งเขต ประกอบด้วย นายธีรัจชัย พันธุมาศ กับนายเท่าภิภพ ลิ้มจิตรกร
