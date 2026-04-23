“ฮุน มานี” ออกโรงชี้แจง หลังมีภาพหลุดใส่เสื้อ FBT ยืนกรานยังไงก็จะใส่
จากที่ก่อนหน้านี้มีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์กัมพูชา หลังปรากฎภาพ ฮุน มานี รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และเป็นลูกชายของ สมเด็จฯ ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ลงพื้นที่พบประชาชนที่กำลังเล่นสงกรานต์ หรือ กัมปงสปือสงกรานต์
โดยภาพที่ทางเพจโพสต์นั้นเป็นภาพที่นาย ฮุน มานี สวมชุดของ FBT แบรนด์และผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาครบวงจรรายใหญ่สัญชาติไทย ก่อตั้งโดยคุณกมล โชคไพบูลย์กิจ เมื่อปี พ.ศ. 2493 แบรนด์เก่าแก่ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานานกว่า 70 ปี ซึ่งขัดแย้งกับทางการเขมรที่ออกมารณรงค์ให้แบนสินค้าของไทย หลังจากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชานั้น
ล่าสุดสำนักข่าว พนมเปญโพสต์ รายงานว่า ฮุน มานี ได้ออกมาตอบโต้ถึงประเด็นดังกล่าวแล้ว โดยระบุว่าชุดดังกล่าวนั้นเป็นชุดที่ถูกผลิตโดย FBT จริง และถูกผลิตสำหรับการแข่งขันอาเซียนเกมส์ครั้งที่ 32 และ พาราลิมปิกครั้งที่ 12 ในปี 2566 ที่มีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ
ฮุน มานี ระบุว่าเขาอยากให้ผู้คนมองข้ามจากแบรนด์ของเสื้อไป และเข้าใจคุณค่าและความสำคัญของเสื้อตัวนี้กับประเทศกัมพูชา
ลูกชายของสมเด็จฮุนเซน ยังอธิบายอีกว่าการจัดแข่งขันมหกรรมโอลิมปิกและพาราลิมปิกนั้นเป็นการจัดแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 2509 พร้อมชี้ว่าประเทศกัมพูชานั้นเป็นประเทศที่ผ่านความขัดแย้งและสงครามมาอย่างยาวนาน แต่สามารถลุกขึ้นมาได้ สร้างความสงบสุข เสถียรภาพ และพัฒนา จนสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนได้
ฮุน มานี กล่าวปิดท้ายว่า “แจ็คเก็ตตัวนี้มีความหมายสำคัญสำหรับเขาในฐานะชาวกัมพูชา และไม่สามารถประเมินค่าได้ และเขาจะใส่แจ็คเก็ตตัวนี้ต่อไปไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม”
