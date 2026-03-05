“ฮุน มานี” เทียบไทย-กัมพูชา เหมือนลิ้นกับฟัน ขาดกันไม่ได้ เร่งหาทางจบขัดแย้ง
“ฮุน มานี” เปรียบไทย-กัมพูชา เหมือนลิ้นกับฟัน ขาดกันไม่ได้ ย้ำการทหารไม่ใช่ทางออก เร่งหาทางยุติข้อพิพาทด้วยสันติวิธี
เมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา ฮุน มานี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้าราชการพลเรือนกัมพูชา กล่าวว่า กัมพูชาและไทยควรต้องหาทางยุติข้อพิพาทร่วมกันไม่ช้าก็เร็ว โดยอ้างถึงคำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ที่เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเหมือนลิ้นกับฟันที่แยกจากกันไม่ได้
ในการกล่าวสุนทรพจน์งานเฉลิมฉลองวันวัฒนธรรมแห่งชาติ โดย ฮุน มานี กล่าวว่า กัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องดินแดนของตน แม้จะยอมรับว่ากองทัพของตนไม่ได้มีความได้เปรียบเหนืออีกฝ่ายก็ตาม
เขาเสริมว่ากำลังทหารและการปะทะกันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง โดยชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งในปี 1954 และ 2008 ได้รับการแก้ไขผ่านวิถีทางการทูต การเมือง และกฎหมาย แม้ว่าความขัดแย้งจะปะทุขึ้นอีกครั้งในปี 2025 แต่มานีกล่าวว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงคำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน
ฮุน มานี กล่าวว่า “ระหว่างปี 2008 ถึง 2011 อดีตนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน เคยกล่าวไว้ว่า ประเทศของเราทั้งสองไม่ต่างจากลิ้นกับฟัน เราไม่สามารถอยู่โดยขาดกันและกันได้ แต่บางครั้งฟันก็กัดลิ้นจนทำให้เจ็บร้องออกมา และบางครั้งการกัดนั้นไม่ได้โดนลิ้น แต่กลับไปโดนฟันด้วยกันเองจนฟันแตก”
มานีแสดงความหวังว่าทางออกโดยสันติจะสามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและทั้งสองประเทศ โดยตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อนบ้านไม่สามารถย้ายหนีจากกันได้
