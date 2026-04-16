อุ้ย! “ฮุน มานี” ใส่ชุดแบรนด์ FBT โดนถามไหนบอกแบนสินค้าไทย?
ฮุน มานี หลุดใส่ชุดแบรนด์ FBT ขณะลงพื้นที่พบประชาชนเล่นสงกรานต์ โดนถามไหนบอกแบนสินค้าไทย รีบลบโลโก้ออกจากภาพตัวเอง
เพจ ส่องเขมร ได้โพสต์ข้อความโพสต์ภาพของนาย ฮุน มานี รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และเป็นลูกชายของ สมเด็จฯ ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ลงพื้นที่พบประชาชนที่กำลังเล่นสงกรานต์ หรือ กัมปงสปือสงกรานต์
โดยภาพที่ทางเพจโพสต์นั้นเป็นภาพที่นาย ฮุน มานี สวมชุดของ FBT แบรนด์และผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาครบวงจรรายใหญ่สัญชาติไทย ก่อตั้งโดยคุณกมล โชคไพบูลย์กิจ เมื่อปี พ.ศ. 2493 แบรนด์เก่าแก่ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานานกว่า 70 ปี ซึ่งขัดแย้งกับทางการเขมรที่ออกมารณรงค์ให้แบนสินค้าของไทย หลังจากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา
ทางเพจยังระบุอีกว่า “บ้านมึงห้ามทุกอย่างที่ความเป็นไทย มึงลองก้มหน้าดูตราที่บนเสื้อมึงหน่อยดิ อายคนของตัวเองไหม? ขอบคุณที่ใช้แบรนด์ไทย”
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเพิ่มเติมของสำนักข่าว TheThaiger พบว่าในเพจของ ฮุนมานี นั้นยังได้อัปโหลดภาพตามปกติ ทว่าชุดที่นายฮุน มานีใส่นั้นถูกลบโล้โก้ FBT ออก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “มาลี” โต้เป็นเฟคนิวส์ เขมรขอเปิดด่านชายแดน ชี้เป็นความรับผิดชอบของไทย
- กัมพูชา ยอมรับ แบนสินค้าไทยไม่ได้ทั้งหมด หลังนำเข้าผ่านด่าน สปป.ลาว มากขึ้น
- ชาวเขมร แห่นำรถเข้าปั๊ม เติมน้ำมัน ปตท. หลังจุดกระแสชาตินิยม แบนสินค้าไทย
