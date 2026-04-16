อุ้ย! “ฮุน มานี” ใส่ชุดแบรนด์ FBT โดนถามไหนบอกแบนสินค้าไทย?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 10:11 น.
ขอบคุณภาพจาก : ส่องเขมร

ฮุน มานี หลุดใส่ชุดแบรนด์ FBT ขณะลงพื้นที่พบประชาชนเล่นสงกรานต์ โดนถามไหนบอกแบนสินค้าไทย รีบลบโลโก้ออกจากภาพตัวเอง

เพจ ส่องเขมร ได้โพสต์ข้อความโพสต์ภาพของนาย ฮุน มานี รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และเป็นลูกชายของ สมเด็จฯ ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ลงพื้นที่พบประชาชนที่กำลังเล่นสงกรานต์ หรือ กัมปงสปือสงกรานต์

โดยภาพที่ทางเพจโพสต์นั้นเป็นภาพที่นาย ฮุน มานี สวมชุดของ FBT แบรนด์และผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาครบวงจรรายใหญ่สัญชาติไทย ก่อตั้งโดยคุณกมล โชคไพบูลย์กิจ เมื่อปี พ.ศ. 2493 แบรนด์เก่าแก่ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานานกว่า 70 ปี ซึ่งขัดแย้งกับทางการเขมรที่ออกมารณรงค์ให้แบนสินค้าของไทย หลังจากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา

ทางเพจยังระบุอีกว่า “บ้านมึงห้ามทุกอย่างที่ความเป็นไทย มึงลองก้มหน้าดูตราที่บนเสื้อมึงหน่อยดิ อายคนของตัวเองไหม? ขอบคุณที่ใช้แบรนด์ไทย”

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเพิ่มเติมของสำนักข่าว TheThaiger พบว่าในเพจของ ฮุนมานี นั้นยังได้อัปโหลดภาพตามปกติ ทว่าชุดที่นายฮุน มานีใส่นั้นถูกลบโล้โก้ FBT ออก

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

