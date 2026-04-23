“ทรัมป์” เผย “อิหร่าน” รับคำร้อง ไม่ประหารชีวิตผู้ประท้วงหญิง 8 คน
เมื่อวันที่ 23 เมษายน นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความลงทรูธโซเชียลระบุว่า “มีข่าวดี ผมได้รับแจ้งว่าผู้ประท้วงหญิงชาวอิหร่าน 8 คนที่จะถูกประหารชีวิตคืนนี้ จะไม่ถูกประหารชีวิตแล้วและสี่คนจะถูกปล่อยตัวทันที ส่วนที่เหลือจะถูกพิพากษาจำคุก 1 เดือน
ผมรู้สึกขอบคุณอิหร่านและผู้นำอย่างมาก ที่เคารพคำขอของผมในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐฯ และยกเลิกโทษประหาร ขอบคุณที่สนใจ” พร้อมลงชื่อประธานาธิบดีทรัมป์
ย้อนกลับไปช่วงต้นปีที่ผ่านมา ประชาชนชาวอิหร่านออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลสืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้มีประชาชนมากกว่า 6,000 คนเสียชีวิต ภายหลังจากที่รัฐบาลอิหร่านใช้กำลังปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุป “ประท้วงอิหร่าน” คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง
- แขวนคอโหด นักมวยปล้ำทีมชาติอิหร่าน วัย 19 ปมประท้วงต้านรัฐบาล
- “ทรัมป์” ยืดระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่าน ให้เวลาจนกว่าการเจรจาทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้น
