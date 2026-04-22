“ทรัมป์” ยืดระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่าน ให้เวลาจนกว่าการเจรจาทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้น
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศยืดระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่าน ให้เวลาจนกว่าการเจรจาทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้น แต่ยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซตามเดิม
เมื่อวันที่ 22 เมษายน สำนักข่าว CNN รายงานว่านาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศยืดระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านชั่วคราว จนกว่าอิหร่านจะเสนอแนาวทางในการยุติความขัดแย้งนี้โดยถาวร ภายหลังจากที่กำหนดการหยุดยิงครบ 2 สัปดาห์
ผู้นำสหรัฐฯระบุผ่านทรูธโซเชียล ว่า “จากข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลของอิหร่านกำลังแตกแยกกันอย่างรุนแรง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ และตามคำร้องขอของจอมพล อาซิม มูเนียร์ และ เชบาซ ชาริฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน เราจึงถูกขอให้ระงับการโจมตีประเทศอิหร่านไว้ก่อน จนกว่าผู้นำและตัวแทนของพวกเขาจะสามารถจัดทำข้อเสนอที่เป็นเอกภาพออกมาได้”
อย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐฯจะยังคงปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ และพร้อมปฏิบัติการทุกเมื่อ
ซึ่งจากเหตุผลข้างต้นนี้ทำให้เขาตัดสินใจยืดระยะเวลาหยุดยิงออกไปก่อน จนกว่าทางอิหร่านจะยื่นข้อเสนอและการหารือเสร็จสิ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: