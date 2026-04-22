ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ยืดระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่าน ให้เวลาจนกว่าการเจรจาทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 07:48 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 07:48 น.
58

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศยืดระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่าน ให้เวลาจนกว่าการเจรจาทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้น แต่ยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซตามเดิม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน สำนักข่าว CNN รายงานว่านาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศยืดระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านชั่วคราว จนกว่าอิหร่านจะเสนอแนาวทางในการยุติความขัดแย้งนี้โดยถาวร ภายหลังจากที่กำหนดการหยุดยิงครบ 2 สัปดาห์

ผู้นำสหรัฐฯระบุผ่านทรูธโซเชียล ว่า “จากข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลของอิหร่านกำลังแตกแยกกันอย่างรุนแรง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ และตามคำร้องขอของจอมพล อาซิม มูเนียร์ และ เชบาซ ชาริฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน เราจึงถูกขอให้ระงับการโจมตีประเทศอิหร่านไว้ก่อน จนกว่าผู้นำและตัวแทนของพวกเขาจะสามารถจัดทำข้อเสนอที่เป็นเอกภาพออกมาได้”

อย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐฯจะยังคงปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ และพร้อมปฏิบัติการทุกเมื่อ

ซึ่งจากเหตุผลข้างต้นนี้ทำให้เขาตัดสินใจยืดระยะเวลาหยุดยิงออกไปก่อน จนกว่าทางอิหร่านจะยื่นข้อเสนอและการหารือเสร็จสิ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 07:48 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 07:48 น.
58
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

