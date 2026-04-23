วัดฮินดูในอินเดีย ตั้งกฎเข้มต้องดื่มปัสสาวะวัวเพื่อเข้าวัด กรองคนศาสนาอื่น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 13:28 น.
วัดฮินดูในรัฐอุตตราขัณฑ์ ประเทศอินเดีย ตั้งกฎเข้มต้องดื่มปัสสาวะวัวเพื่อเข้าวัด เป็นการทดสอบความเชื่อ กรองคนศาสนาอื่น

เมื่อวันที่ 22 เมษายน สำนักข่าว อินดีเพนเด้นท์ รายงานว่าวัดคังคตริในรัฐอุตตราขัณฑ์ ในประเทศอินเดีย ได้ประกาศกฎใหม่ว่านักท่องเที่ยวจะได้รับอนุญาตให้เข้าวัดเมื่อผ่านบททดสอบในการบริโภคเครื่องดื่มผสมปัสสาวะวัว ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจคัวยะหรือผลิตภัณฑ์ 5 อย่างจากวัว

โดยมาตรการดังกล่าวถูกใช้เพื่อกรองไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาฮินดูเข้ามาในวัด ซึ่งคณะกรรมการของวัดอธิบายเพิ่มเติมว่าผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูจะไม่มีปัญหาในการดื่มปัสสาวะวัว ผู้ที่ปลอมตัวเข้ามาและไม่ได้นับถือศาสนาเท่านั้นที่จะมีปัญหา พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า

พร้อมกล่าวอีกว่า สิ่งนี้จะช่วยฟื้นฟูศรัทธาและจิตวิญญาณของผู้คน และผู้ที่ได้รับโอกาสลิ้มลองควรคิดว่าตนเองโชคดี

แม้ว่าหลายๆวัดฮินดูในประเทศอินเดียจะต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้นับถือศาสนาอื่น พร้อมยินดีจะอธิบายหลักความเชื่อของศาสนา แต่บางพื้นที่ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการบริหารจัดการวัดพัทรินาถ–เกดารนาถ ได้สั่งแบนไม่ให้ผู้นับถือศาสนาอื่นเข้าวัดในเครือแล้วกว่า 47 แห่ง เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

