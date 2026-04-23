วัดฮินดูในอินเดีย ตั้งกฎเข้มต้องดื่มปัสสาวะวัวเพื่อเข้าวัด กรองคนศาสนาอื่น
วัดฮินดูในรัฐอุตตราขัณฑ์ ประเทศอินเดีย ตั้งกฎเข้มต้องดื่มปัสสาวะวัวเพื่อเข้าวัด เป็นการทดสอบความเชื่อ กรองคนศาสนาอื่น
เมื่อวันที่ 22 เมษายน สำนักข่าว อินดีเพนเด้นท์ รายงานว่าวัดคังคตริในรัฐอุตตราขัณฑ์ ในประเทศอินเดีย ได้ประกาศกฎใหม่ว่านักท่องเที่ยวจะได้รับอนุญาตให้เข้าวัดเมื่อผ่านบททดสอบในการบริโภคเครื่องดื่มผสมปัสสาวะวัว ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจคัวยะหรือผลิตภัณฑ์ 5 อย่างจากวัว
โดยมาตรการดังกล่าวถูกใช้เพื่อกรองไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาฮินดูเข้ามาในวัด ซึ่งคณะกรรมการของวัดอธิบายเพิ่มเติมว่าผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูจะไม่มีปัญหาในการดื่มปัสสาวะวัว ผู้ที่ปลอมตัวเข้ามาและไม่ได้นับถือศาสนาเท่านั้นที่จะมีปัญหา พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
พร้อมกล่าวอีกว่า สิ่งนี้จะช่วยฟื้นฟูศรัทธาและจิตวิญญาณของผู้คน และผู้ที่ได้รับโอกาสลิ้มลองควรคิดว่าตนเองโชคดี
แม้ว่าหลายๆวัดฮินดูในประเทศอินเดียจะต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้นับถือศาสนาอื่น พร้อมยินดีจะอธิบายหลักความเชื่อของศาสนา แต่บางพื้นที่ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการบริหารจัดการวัดพัทรินาถ–เกดารนาถ ได้สั่งแบนไม่ให้ผู้นับถือศาสนาอื่นเข้าวัดในเครือแล้วกว่า 47 แห่ง เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: