“ปู มัณฑนา” รอดคุก คดีฉ้อโกง “ลูกหมี” ศาลสั่งติดกำไล EM ห้ามออกนอกประเทศ
ศาลให้ประกันตัว “ปู มัณฑนา” หลังถูกพิพากษาจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีฉ้อโกง “ลูกหมี รัศมี” สั่งให้ติดกำไล EM และห้ามออกนอกประเทศ
ภายหลังจากที่ศาลแขวงพระนครใต้มีคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำ อ.1874/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 ตัดสินจำคุก นางมัณฑนา หิมะทองคำ เป็นเวลา 2 ปี ในคดีที่ น.ส.รัศมี ทองสิริไพรศรี ยื่นฟ้องในความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4
คำฟ้องระบุพฤติการณ์ว่า ช่วงกลางเดือนกันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 นางมัณฑนา หิมะทองคำ ร่วมกันหลอกลวง น.ส.รัศมี ทองสิริไพรศรี โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดความจริง อ้างว่าได้ร่วมกับเพื่อนประกอบธุรกิจขายกระเป๋าแบรนด์เนมหรู พร้อมชักชวนให้นำเงินมาร่วมลงทุนโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง
น.ส.รัศมี ทองสิริไพรศรี หลงเชื่อจึงโอนเงินให้นางมัณฑนา หิมะทองคำ รวม 32 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 4,237,700 บาท เมื่อถึงกำหนดรับเงินผลตอบแทน กลับไม่สามารถคืนเงินลงทุนตามที่กล่าวอ้างได้ นางมัณฑนา หิมะทองคำ ได้ออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมให้จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 2,000,000 บาท เมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บเงิน ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน ศาลพิจารณาพยานหลักฐานจึงมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยเป็นเวลา 2 ปี
ภายหลังศาลมีคำพิพากษา นางมัณฑนา หิมะทองคำ ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดี ศาลแขวงพระนครใต้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยมีการกำหนดเงื่อนไขการประกันตัวเพื่อป้องกันการหลบหนีอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้
- หากผิดสัญญาประกันให้ปรับเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท
- ให้นางมัณฑนา หิมะทองคำ ติดกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM)
- วางเงินสด 60,000 บาท (คิดเป็นหลักประกัน 20% ของวงเงินประกัน 300,000 บาท)
- ให้นำเงินหลักประกันมาวางศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ 22 เม.ย. 2569
- ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: