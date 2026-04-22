ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีคดีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา

ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา ฝากถึงคู่กรณี ลั่น ถ้ากล้ายอมรับผิดชีวิตน่าจะดีกว่านี้
หลังจากศาลแขวงพระนครใต้พิพากษาจำคุก ปู มัณฑนา ข้อหาฉ้อโกงและ พ.ร.บ.เช็ค 2 ปี ไม่รอลงอาญา เบื้องต้นทราบข้อมูลว่าทางคู่กรณีน่าจะมีการยื่นอุทธรณ์ และขอประกันตัวไป ซึ่งหากไม่ยื่นขอประกันตัว ก็ต้องถูกนำตัวไปฝากขังทันที
อีกทั้งก่อนหน้านี้ ปู มัณฑนา ถูกศาลอาญากรุงเทพใต้ พิพากษาจำคุก 2 ปี และปรับเงินจำนวน 60,000 บาท เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา สืบเนื่องจากกรณีที่ ปู มัณฑนา ได้กล่าวหาพาดพิงว่า ลูกหมี รัศมี มีพฤติกรรมปล่อยเงินกู้
ล่าสุด ลูกหมี รัศมี เปิดใจกับผู้สื่อข่าวหลังฟังคำพิพากษาของศาลเสร็จสิ้น ระบุว่า “วันนี้ก็ดีใจที่ชนะคดี ถ้าพี่ปูได้ประกันตัวก็ตามที่ศาลท่านตัดสินใจ ก็ไม่ได้มีอะไร เราก็ใช้ชีวิตของเราปกติ เราก็ดำเนินคดีอื่น ๆ อีกต่อไปเรื่อย ๆ แล้วถ้าคุณปูยังโพสต์ข้อความที่กล่าวหา หรือหมิ่นประมาท หรือเอารูปของตน หรือทนายกุ้งไปใช้ก็จะฟ้องต่อ เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาหยุดพฤติกรรมการกระทำแบบนี้ คนเรากระทำผิดก็ต้องได้รับโทษ
จริง ๆ แล้วก็รอวันนี้มาเป็นอาทิตย์แล้ว เพราะศาลเลื่อนมาจากเดือนมีนาคม ก็รอ จริง ๆ เราจะแพ้หรือชนะเราก็ไม่ได้มีความเดือดเนื้อร้อนใจใด ๆ แต่มันเหมือนกับว่าเราจะได้จบไปทีละคดี มันเลยมีความตื่นเต้น วันนี้ก็โอเคทราบแล้วว่าคุณปูติดคุก 2 ปี เพราะว่าการกระทำของคุณปูคือชักชวนเราลงทุนจริง ๆ เราไม่เคยบิดเบือนคำพูด หรือการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ดีกับคุณปูทั้งสิ้น แต่การกระทำของคุณปูพูดบิดเบือนว่าเราบิดเบือน เราแจ้งความเท็จ เราหลอกให้เขาเซ็นเอกสาร คือเรากลายเป็นคนผิดหมดทุกกรณีแล้วเขาถูกหมด ลูกหมีว่าคนแบบนี้จิตสำนึกไม่มี คนเรามันต้องมีจิตสำนึก ทุกคนถ้ามีจิตสำนึกก่อนทุกคนก็น่าจะมีความเจริญ แต่ถ้าจิตสำนึกไม่มีก็คงจะย่ำแย่
ตอนฟังคำพิพากษาก็ตื่นเต้น ลุ้นตลอด แต่ก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วว่าเราชนะ เพราะเรารู้ว่าเราทำถูก แต่เราลุ้นแค่ว่าจะติดคุกกี่ปีมากกว่า ต้องถือยาดมตลอด
กับคุณปูก็ได้เจอหน้ากันในศาล เพื่อน ๆ ลูกหมีได้เข้าไปในห้องพิจารณาคดี แล้วคุณปูในทุกเคสทุกคดีคุณปูจะขอให้ลูกหมี และเพื่อนลูกหมีออกจากห้องรวมถึงวันนี้ด้วยก็ไล่เพื่อนลูกหมีออกจากห้องพิจารณาคดีไป คุณปูก็ดูเสียงเกรี้ยวกราดอารมณ์ไม่ดีตั้งเมื่อวาน ดูสีหน้าค่อนข้างเครียดมาก ๆ แต่ไม่มีการพูดคุยกันส่วนตัว
ส่วนเรื่องเงินคืนก็ไม่ได้หวังอยู่แล้ว น่าจะได้คืนยาก แต่แค่ชนะคดีก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามที่เรารอมา ก็ถือว่าโอเคแล้วติดคุก 2 ปีแลก 2 ล้านบาทก็โอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่เราก็ยังมีคดีเพ่งที่ชนะอีก ซึ่งศาลพิพากษาแล้วให้จ่าย 1.7 ล้าน เราก็ใช้ชีวิตของเรา ทำงานปกติ วันนี้ก็ชนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ ๆ ทั้งประเทศเลยที่ให้กำลังใจมา เพราะเราต่อสู้กับคนอะไรก็ไม่รู้ คนแบบนี้ก็คงจะเหนื่อยกันทั้งประเทศ ต้องขอบคุณทุกคนที่เชื่อว่าเราพูดจริง“
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าคุณปูร้องไห้จะมีใจอ่อนบ้างหรือไม่ ลูกหมี รัศมี เผยว่า “ทุกวันนี้ถ้าคุณปูมีเงินเอามาคืนได้เลยจะ 1.5 ล้าน หรือ 1.4 ล้านก็เอามาคืนได้เลย เราจะถอนให้ทุกคดี แล้วเรื่องการร้องไห้คุณปูเขาร้องตลอดอยู่แล้วทุกครั้ง ทุกคดี ก็มองเป็นเรื่องปกติ ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อใจเรา ทุกครั้งที่เจอในศาลก็ร้องตลอด เราก็ไม่รู้ร้องจริงร้องปลอม เราก็ไม่รู้เขา แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเรา”
เมื่อนักข่าวถามว่า ลูกหมี อยากจะฝากบอกอะไรถึงคู่กรณีหรือไม่ ทาง ลูกหมี ระบุว่า “คุณปูต้องมีสติมาก ๆ ชีวิตมันจริง ถ้ายอมรับความผิดชีวิตยังได้ไปต่อ ถ้าไม่ยอมรับก็ยังมีอีก 24 คดีที่รออยู่ คุณปูต้องกล้าออกมารับผิดสักครั้งชีวิตก็น่าจะดีขึ้น จิตสำนึกมันจะทำให้ชีวิตคุณปูดี ถ้าจิตสำนึกดีชีวิตก็รอด แต่ถ้าจิตสำนึกไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องกฎหมายกันเลย คนเราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคม จิตสำนึกต้องมาก่อน”
ด้าน ทนายกุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า “จริง ๆ แล้วมันมีอยู่เรื่องเดียวเลย ถ้าหยุดโพสต์ หยุดเล่นโซเชียลทุกอย่างชีวิตมันจะดีขึ้น เพราะทุกวันนี้ก่อนฟังคำพิพากษาก็เพิ่งเห็นจากนักข่าวว่ามีไปโพสต์พาดพิงถึงคนนู้นคนนี้ ทุกคนที่มากับเราโดนพาดพิงหมด เพราะฉะนั้นมันจะชวนหาคดีมาให้ตัวเอง ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาเล่นโซเชียล หยุดโพสต์ชีวิตเขาก็จะดีขึ้น แล้วคดีก็ไม่มีมา แล้วไม่ต้องมาโอดครวญว่าพวกเขา ๆ เหมารวมไปหมดว่ารุมฟ้องเขา ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยว สิ่งที่ทุกคนไปฟ้องเขามันก็มาจากการที่เขาไปโพสต์หมิ่นประมาทคนอื่นเขา มันไม่เกี่ยวกันกับเรา มันแยกกัน”
