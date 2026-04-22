ข่าวดาราบันเทิง

ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีคดีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา

GIFT T. เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 13:18 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 13:36 น.
54
ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา ลั่น ถ้ายอมรับผิดชีวิตคงดีกว่านี้

ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา ฝากถึงคู่กรณี ลั่น ถ้ากล้ายอมรับผิดชีวิตน่าจะดีกว่านี้

หลังจากศาลแขวงพระนครใต้พิพากษาจำคุก ปู มัณฑนา ข้อหาฉ้อโกงและ พ.ร.บ.เช็ค 2 ปี ไม่รอลงอาญา เบื้องต้นทราบข้อมูลว่าทางคู่กรณีน่าจะมีการยื่นอุทธรณ์ และขอประกันตัวไป ซึ่งหากไม่ยื่นขอประกันตัว ก็ต้องถูกนำตัวไปฝากขังทันที

อีกทั้งก่อนหน้านี้ ปู มัณฑนา ถูกศาลอาญากรุงเทพใต้ พิพากษาจำคุก 2 ปี และปรับเงินจำนวน 60,000 บาท เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา สืบเนื่องจากกรณีที่ ปู มัณฑนา ได้กล่าวหาพาดพิงว่า ลูกหมี รัศมี มีพฤติกรรมปล่อยเงินกู้

ล่าสุด ลูกหมี รัศมี เปิดใจกับผู้สื่อข่าวหลังฟังคำพิพากษาของศาลเสร็จสิ้น ระบุว่า “วันนี้ก็ดีใจที่ชนะคดี ถ้าพี่ปูได้ประกันตัวก็ตามที่ศาลท่านตัดสินใจ ก็ไม่ได้มีอะไร เราก็ใช้ชีวิตของเราปกติ เราก็ดำเนินคดีอื่น ๆ อีกต่อไปเรื่อย ๆ แล้วถ้าคุณปูยังโพสต์ข้อความที่กล่าวหา หรือหมิ่นประมาท หรือเอารูปของตน หรือทนายกุ้งไปใช้ก็จะฟ้องต่อ เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาหยุดพฤติกรรมการกระทำแบบนี้ คนเรากระทำผิดก็ต้องได้รับโทษ

จริง ๆ แล้วก็รอวันนี้มาเป็นอาทิตย์แล้ว เพราะศาลเลื่อนมาจากเดือนมีนาคม ก็รอ จริง ๆ เราจะแพ้หรือชนะเราก็ไม่ได้มีความเดือดเนื้อร้อนใจใด ๆ แต่มันเหมือนกับว่าเราจะได้จบไปทีละคดี มันเลยมีความตื่นเต้น วันนี้ก็โอเคทราบแล้วว่าคุณปูติดคุก 2 ปี เพราะว่าการกระทำของคุณปูคือชักชวนเราลงทุนจริง ๆ เราไม่เคยบิดเบือนคำพูด หรือการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ดีกับคุณปูทั้งสิ้น แต่การกระทำของคุณปูพูดบิดเบือนว่าเราบิดเบือน เราแจ้งความเท็จ เราหลอกให้เขาเซ็นเอกสาร คือเรากลายเป็นคนผิดหมดทุกกรณีแล้วเขาถูกหมด ลูกหมีว่าคนแบบนี้จิตสำนึกไม่มี คนเรามันต้องมีจิตสำนึก ทุกคนถ้ามีจิตสำนึกก่อนทุกคนก็น่าจะมีความเจริญ แต่ถ้าจิตสำนึกไม่มีก็คงจะย่ำแย่

ตอนฟังคำพิพากษาก็ตื่นเต้น ลุ้นตลอด แต่ก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วว่าเราชนะ เพราะเรารู้ว่าเราทำถูก แต่เราลุ้นแค่ว่าจะติดคุกกี่ปีมากกว่า ต้องถือยาดมตลอด

กับคุณปูก็ได้เจอหน้ากันในศาล เพื่อน ๆ ลูกหมีได้เข้าไปในห้องพิจารณาคดี แล้วคุณปูในทุกเคสทุกคดีคุณปูจะขอให้ลูกหมี และเพื่อนลูกหมีออกจากห้องรวมถึงวันนี้ด้วยก็ไล่เพื่อนลูกหมีออกจากห้องพิจารณาคดีไป คุณปูก็ดูเสียงเกรี้ยวกราดอารมณ์ไม่ดีตั้งเมื่อวาน ดูสีหน้าค่อนข้างเครียดมาก ๆ แต่ไม่มีการพูดคุยกันส่วนตัว

ส่วนเรื่องเงินคืนก็ไม่ได้หวังอยู่แล้ว น่าจะได้คืนยาก แต่แค่ชนะคดีก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามที่เรารอมา ก็ถือว่าโอเคแล้วติดคุก 2 ปีแลก 2 ล้านบาทก็โอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่เราก็ยังมีคดีเพ่งที่ชนะอีก ซึ่งศาลพิพากษาแล้วให้จ่าย 1.7 ล้าน เราก็ใช้ชีวิตของเรา ทำงานปกติ วันนี้ก็ชนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ ๆ ทั้งประเทศเลยที่ให้กำลังใจมา เพราะเราต่อสู้กับคนอะไรก็ไม่รู้ คนแบบนี้ก็คงจะเหนื่อยกันทั้งประเทศ ต้องขอบคุณทุกคนที่เชื่อว่าเราพูดจริง

ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีคดีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา-1

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าคุณปูร้องไห้จะมีใจอ่อนบ้างหรือไม่ ลูกหมี รัศมี เผยว่า “ทุกวันนี้ถ้าคุณปูมีเงินเอามาคืนได้เลยจะ 1.5 ล้าน หรือ 1.4 ล้านก็เอามาคืนได้เลย เราจะถอนให้ทุกคดี แล้วเรื่องการร้องไห้คุณปูเขาร้องตลอดอยู่แล้วทุกครั้ง ทุกคดี ก็มองเป็นเรื่องปกติ ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อใจเรา ทุกครั้งที่เจอในศาลก็ร้องตลอด เราก็ไม่รู้ร้องจริงร้องปลอม เราก็ไม่รู้เขา แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเรา”

เมื่อนักข่าวถามว่า ลูกหมี อยากจะฝากบอกอะไรถึงคู่กรณีหรือไม่ ทาง ลูกหมี ระบุว่า “คุณปูต้องมีสติมาก ๆ ชีวิตมันจริง ถ้ายอมรับความผิดชีวิตยังได้ไปต่อ ถ้าไม่ยอมรับก็ยังมีอีก 24 คดีที่รออยู่ คุณปูต้องกล้าออกมารับผิดสักครั้งชีวิตก็น่าจะดีขึ้น จิตสำนึกมันจะทำให้ชีวิตคุณปูดี ถ้าจิตสำนึกดีชีวิตก็รอด แต่ถ้าจิตสำนึกไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องกฎหมายกันเลย คนเราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคม จิตสำนึกต้องมาก่อน”

ด้าน ทนายกุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า “จริง ๆ แล้วมันมีอยู่เรื่องเดียวเลย ถ้าหยุดโพสต์ หยุดเล่นโซเชียลทุกอย่างชีวิตมันจะดีขึ้น เพราะทุกวันนี้ก่อนฟังคำพิพากษาก็เพิ่งเห็นจากนักข่าวว่ามีไปโพสต์พาดพิงถึงคนนู้นคนนี้ ทุกคนที่มากับเราโดนพาดพิงหมด เพราะฉะนั้นมันจะชวนหาคดีมาให้ตัวเอง ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาเล่นโซเชียล หยุดโพสต์ชีวิตเขาก็จะดีขึ้น แล้วคดีก็ไม่มีมา แล้วไม่ต้องมาโอดครวญว่าพวกเขา ๆ เหมารวมไปหมดว่ารุมฟ้องเขา ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยว สิ่งที่ทุกคนไปฟ้องเขามันก็มาจากการที่เขาไปโพสต์หมิ่นประมาทคนอื่นเขา มันไม่เกี่ยวกันกับเรา มันแยกกัน”

ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีคดีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;แพรรี่&quot; เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง &quot;หมออั้ม&quot; กล่าวหาเรื่องชู้สาว ข่าว

“แพรรี่” เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง “หมออั้ม” กล่าวหาเรื่องชู้สาว

5 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ยืนยันชี้แจงได้ หลังถูกตั้งคำถามเรื่องสองมาตรฐาน เทียบคดี “ศักดิ์สยาม”

9 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เตรียมฟ้อง ปู มัณฑนา เพิ่ม ปมโพสต์ใส่ร้าย บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ฟ้องเพิ่ม ปู มัณฑนา หลังโดนโทษจำคุก ปมใส่ร้ายส่งคนป่วนศาล

13 นาที ที่แล้ว
อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย ข่าว

อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย

27 นาที ที่แล้ว
สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน ข่าว

เกินไปไหม! สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน

29 นาที ที่แล้ว
ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา ลั่น ถ้ายอมรับผิดชีวิตคงดีกว่านี้ บันเทิง

ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีคดีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อัยยวัฒน์” ออกแถลงการณ์ แสดงความรับผิดชอบ “เลสเตอร์ซิตี้” ตกลีกวัน

36 นาที ที่แล้ว
ชีวิตอาภัพ นางเอกดาวรุ่ง แฟน 2 คนฆ่าตัวตาย ถูกข่มขืนจนป่วยจิต สุดท้ายตายโดดเดี่ยว บันเทิง

ชีวิตอาภัพ นางเอกดาวรุ่ง แฟน 2 คนฆ่าตัวตาย ถูกข่มขืนจนป่วยจิต สุดท้ายตายโดดเดี่ยว

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พนักงานสวนสนุกโตเกียวเสียชีวิต ถูกเครื่องเล่นหนีบ ขณะเข้าตรวจบำรุง

56 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เต๋า สมชาย ฟิตมาก ดาราไทยคนแรก พิชิตมาราธอนโลก คว้าเหรียญ Six Star Finisher

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหญิงกอแก้ว ข่าวการเมือง

สั่งคุก ครูสอนนาฏศิลป์ คดี ม.112 ปมคอมเมนต์เฟซบุ๊ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาวแดนนี่ ศรีภิญโญ ขอนอนบนเตียงพ่อ บันเทิง

ภาพบีบหัวใจ ลูกสาวแดนนี่ ขอนอนเตียงพ่อ แทนความคิดถึง ชาวเน็ตส่งกำลังใจล้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยัน ไม่ใช่คลิป AI คดี “บิ๊กโจ๊ก” ติดสินบนทองคำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย นักข่าวบันเทิงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็ง-ติดเชื้อในกระแสเลือด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำคุก ยูทูบเบอร์ดัง โอตะตัวปลอม 2 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา ข่าว

จำคุก ยูทูบเบอร์ดัง โอตะตัวปลอม 2 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ปลื้ม Moody’s ปรับความน่าเชื่อถือไทย มีเสถียรภาพเชื่อมั่นเศรษฐกิจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน! ศาลพิพากษา จำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีฉ้อโกง-พ.ร.บ.เช็ค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาล ทิพนารี แจงดรามาอินเตอร์แฟนจวก &quot;มดดำ&quot; แตะตัว-คุกคาม พิธีกรดังเปิดใจหลังโดนถล่ม ข่าวดารา

น้ำตาล ทิพนารี แจงดรามาอินเตอร์แฟนจวก “มดดำ” แตะตัว-คุกคาม พิธีกรดังเปิดใจหลังโดนถล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เตรียมเข้าหารือ ปธน.เมียนมา ถกเรื่องฝุ่น PM 2.5-ปัญหาชายแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเล่าอุทาหรณ์ตาขวาบอดสนิทเพราะใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำจนติดเชื้อป ข่าวต่างประเทศ

สาวร่ำไห้ ใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำ ตาบอดสนิท ซ้ำหมอวินิจฉัยพลาด ทำเชื้อลุกลาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองปราบ ฝากขัง &quot;อัจฉริยะ&quot; พร้อมพวก 6 คน คดีรีดเงิน 2.5 ล้าน แลกไม่แฉคดีจีนเทา ข่าว

กองปราบ ฝากขัง “อัจฉริยะ” พร้อมพวก 6 คน คดีรีดเงิน 2.5 ล้าน แลกไม่แฉคดีจีนเทา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มจีนเมาหนัก บีบก้นสาวไทย หน้าผับพัทยา คลั่งอาละวาด เจอการ์ดจัดหนักเลือดอาบ ข่าว

หนุ่มจีนเมา บีบก้นสาวไทยหน้าผับพัทยา คลั่งอาละวาด เจอการ์ดรวบจนเลือดอาบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เลื่อนแถลงใหญ่ ความคืบหน้าคดี 44 สส. ลงชื่อแก้ ม.112

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำนานมาธาดอร์เจ็บหนัก ถูกกระทิงเสียบ ต้องผ่าตัดซ่อมแซมผนังทวาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงคนขับรถหื่น จ้องจะลวนลาม สาวโรงงานคารถ เจ้าตัวปัดบอกไม่มีอะไร ข่าว

ชัดมาก! ลุงคนขับรถหื่น จ้องจะลวนลาม สาวโรงงานคารถ เจ้าตัวปัดบอกไม่มีอะไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 13:18 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 13:36 น.
54
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;แพรรี่&quot; เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง &quot;หมออั้ม&quot; กล่าวหาเรื่องชู้สาว

“แพรรี่” เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง “หมออั้ม” กล่าวหาเรื่องชู้สาว

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569

ป.ป.ช. ยืนยันชี้แจงได้ หลังถูกตั้งคำถามเรื่องสองมาตรฐาน เทียบคดี “ศักดิ์สยาม”

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย

อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน

เกินไปไหม! สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
Back to top button