ด่วน! ศาลพิพากษา จำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีฉ้อโกง-พ.ร.บ.เช็ค
ศาลแขวงพระนครใต้ พิพากษาจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดี “ลูกหมี รัศมี” ฟ้องฉ้อโกง ทนายกุ้งเผยให้นับโทษต่อจากคดีเดิม
ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ทนายคลายทุกข์ ระบุว่า “#ข่าวด่วน ศาลแขวงพระนครใต้ พิพากษาจำคุกปูมัณฑนา ข้อหาฉ้อโกง 2 ปี ไม่รอลงอาญา”
ขณะที่ทนายกุ้ง อำนวยพร มณีวรรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเพจ ทนายกุ้ง – นักสืบ คลายทุกข์ ด้วยเช่นกันว่า “ศาลแขวงพระนครใต้ คดีลูกหมี ศาลมีคำพิพากษา คดีฉ้อโกงจำคุก ปู มัณฑนา 2 ปีไม่รอลงอาญา ให้นับโทษต่อจากคดีเดิม..! คำขออื่นให้ยก”
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา ทนายกุ้ง ระบุว่า วันที่ 22 เมษายน เวลา 10.00 น. ที่ศาลแขวงพระนครใต้ มีนัดฟังคำพิพากษาคดีที่ ลูกหมี รัศมี เป็นโจทย์ฟ้อง ปู มัณฑนา ข้อหาฉ้อโกงและ พ.ร.บ.เช็ค
ขณะที่ทางฝั่ง ปู มัณฑนา เผยว่า “ปูเคารพคำพิพากษาของศาล และขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นอุทธรณ์ต่อไปค่ะ”
สำหรับคดีก่อนหน้านี้ ปู มัณฑนา ถูกศาลอาญากรุงเทพใต้ พิพากษาจำคุก 2 ปี และปรับเงินจำนวน 60,000 บาท เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา สืบเนื่องจากกรณีที่ ปู มัณฑนา ได้กล่าวหาพาดพิงว่า ลูกหมี รัศมี มีพฤติกรรมปล่อยเงินกู้
- “ปู มัณฑนา” ขึ้นศาลสู้คดี ทนายแก้ว ฟ้องหมื่น ยัน “ไอ้แก้ว” แค่ตัวละครหนังตะลุง
- ศาลอาญาฯ ยกฟ้อง “ทนายเดชา-ลูกหมี” คดีหมิ่น “ปู มัณฑนา” ชี้หลักฐานไม่ชัด
- ด่วน! ศาลสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ปรับ 6 หมื่นบาท ฐานหมิ่นประมาท “ลูกหมี รัศมี”
