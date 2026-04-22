ทนายรักษ์ ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังโดนคุก 2 ปี ลั่น ไม่ได้แพ้ทุกคดี

ทนายรักษ์-ทนายธรรมราช แท็กทีมให้กำลัง ปู มัณฑนา หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ลั่น ไม่ได้ดูแลคดีนี้และไม่ได้แพ้ทุกคดี ต้องตามกันยาว ๆ
หลังจาก ศาลแขวงพระนครใต้ นัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ ลูกหมี รัศมี เป็นโจทก์ฟ้อง ปู มัณฑนา ล่าสุดมีคำพิพากษาสั่งจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ข้อหาฉ้อโกง ฝั่งปูออกมาเคลื่อนไหวว่าเคารพคำพิพากษาของศาลและจะขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นอุทธรณ์ต่อไป ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
ขณะเดียวกัน ทนายรักษ์ กับ ทนายธรรมราช ร่วมกันออกมาชี้แจงหลังศาลพิพากษาจำคุก ปู มัณฑนา เผยว่า มีกระแสข่าวว่าทั้งคู่เป็นทนายในคดีนี้ ซึ่งไม่เป็นความจริง เนื่องจากทนายผู้รับผิดชอบมีเป็นจำนวนมาก ครั้งนี้ทั้งสองอยู่ในฐานะผู้ให้กำลังใจปู มัณฑนา
“ทนายรักษ์ กับ ทนายธรรมราช ขอแถลงข่าวร่วมกันกรณีคดีของพี่ปู มัณฑนา วันนี้พวกเราทั้งสองคนอยู่ในฐานะผู้ให้กำลังใจ ไม่ได้เป็นทนายในคดีนี้ เนื่องจากทนายผู้รับผิดชอบมีเป็นจำนวนมากแต่กระแสเข้ามาว่าเราสองคนเป็นทนายให้… #ทนายรักษ์”
ต่อมา เจ้าตัวอัปเดตเพิ่มเติมว่า “ปู มัณฑนา ไม่ได้แพ้ทุกคดีนะครับ ชนะคดีเช็ค รอสั่งการพิจารณา ให้ผมฟ้องสวนมั้ย ถ้าอนุมัติสนุก ในเชิงคดีถือว่าพลาดมาก เพราะสู้แพ้แล้ว ติดตามกันยาว ๆ”
