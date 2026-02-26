หลุดภาพ แอน จักรพงษ์ โผล่ใช้ชีวิตสุดชิลกลางเม็กซิโก เมินหมายจับโกงหุ้นกู้ 30 ล้าน
จู่ ๆ ชื่อของ แอน จักรพงษ์ ก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย (25 ก.พ. 69) เมื่อหน้าเพจเฟซบุ๊กของ Luis Portelles (หลุยส์ ปอร์เตลเลส) กูรูนางงามชื่อดังและสื่อเพจนางงามต่างประเทศ ได้ออกมาโพสต์คลิปสั้น ๆ ที่มีคนเข้าชมแล้วกว่า 1.3 แสนครั้ง
คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งในประเทศเม็กซิโก แต่สิ่งที่ทำให้เอะใจชาวเน็ตนั่นก็คือบุคคลที่ปรากฎในคลิปนั้นดันละม้ายคล้ายกับ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ สวมใส่ชุดสูทสีน้ำตาล สวมรองเท้าผ้าใบสีชมพู และแว่นตาสีดำ เดินเล่นชิล ๆ ด้วยใบหน้าอิ่มเอิบ พร้อมข้อความประกอบในคลิปแปลเป็นไทยได้ว่า “ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบังเอิญเจอป้าแอนที่เม็กซิโกซิตี้”
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า แอน จักรพงษ์ ถูกศาลแขวงพระนครใต้ออกหมายจับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เนื่องจากไม่เดินทางมาตามนัดฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกงหุ้นกู้ มูลค่า 30 ล้านบาท โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ซึ่งศาลพิจารณาเห็นว่ามีเจตนาจงใจหลบหนี
ทั้งนี้ในรายการ สนธิทอล์ค ก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเบื้องลึกว่า แอน จักรพงษ์ หอบเงินกว่า 6 พันล้านบาท แปลงสกุลเป็นคริปโต หนีไปซุกปีก ราอูล โรชา ที่เม็กซิโก และยังได้รับสัญชาติเม็กซิโกแล้วด้วย และในรายการ พุทธทอล์ค ก็มีข้อมูลจากแหล่งข่าวรายงานว่า แอน จักรพงษ์ หนีออกนอกประเทศไปตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 โดยการช่วยเหลือในทุกเรื่องจาก ราอูล โรชา
ขณะนี้ในช่องทางโซเชียลของ แอน จักรพงษ์ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรออกมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าทางทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
