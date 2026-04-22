เปิดวาร์ปชุด เบียร์ เดอะวอยซ์ แฟนเก่าทักอ้อนขอกอด อวดผิวขาวเนียน ทำใจสั่น

ไม่ต้องรอนาน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เฉลยชุดทำแฟนเก่า ‘ท็อป Lazyloxy’ ทักอ้อนขอกอด ย้ำชัดเป็นเพื่อนไม่นอนกอดกัน
ฮือฮาทั้งโซเชียล เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล นักร้องสาวสุดเซ็กซี่ โพสต์ภาพแชทของแฟนเก่าอย่างนักร้องหนุ่ม ท็อป Lazyloxy เผยบทสนทนาที่ฝ่ายชายทักมาด้วยอิโมจิโบกมือหลังจากสาวเบียร์โพสต์รูปอวดแผ่นหลังเนียนสวยในชุดชั้นในสุดแซ่บ พร้อมส่งข้อความอ้อนว่า “ขอกอดหน่อย” แต่สาวเบียร์ก็ดับฝันทันควันด้วยประโยคสั้น ๆ ว่า “ไม่ เป็นเพื่อน”
งานนี้ฝ่ายชายยังไม่ยอมแพ้ ส่งข้อความซ้ำว่า “เปลี่ยนใจละบอก” จนสาวเบียร์ต้องตอบกลับแบบทีเล่นทีจริงว่า “อดอยากมาจากไหน เดี๋ยวตีเลย ดื้อ xิบหาย” ก่อนที่ท็อปจะทิ้งท้ายประโยคสุดพีกว่า “กอดเธอมันหลับได้อ่า”
สาวเบียร์จึงนำคลิปแชทดังกล่าวมาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก Bizcuitbeer พร้อมแคปชั่นสุดจี๊ดว่า “Pov : เมื่อแฟนเก่ายังเป็นอาหวัง” แถมคปชั่นย้ำสถานะชัดเจนว่า “เป็นเพื่อน เค้าไม่นอนกอดกันนะ @reallazylife”
ล่าสุดสาวเบียร์ไม่ปล่อยให้แฟนคลับสงสัยนาน ออกมาเฉลยภาพชุดเต็ม ๆ ที่เป็นต้นเหตุของบทสนทนานี้ บอกเลยว่าสวยแซ่บจนตาค้าง เพราะชุดชั้นในสีชมพูอ่อนแบบซีทรู ตกแต่งด้วยงานปักดอกกุหลาบสีชมพูหวานประณีตทั่วทั้งตัว ตัวชุดเน้นส่วนเว้าส่วนโค้งให้เห็นความเซ็กซี่อย่างชัดเจน ทั้งช่วงอกและแผ่นหลังที่ขาวเนียนละเอียด
