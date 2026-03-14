“เบียร์ เดอะวอยซ์” ไม่ให้ค่า อดีตคนเก่าวนขายภาพลับหากิน แฉมีเหยื่ออีก!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 14 มี.ค. 2569 10:13 น.
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดคนปล่อยคลิป

เผยพฤติกรรมสุดแสบหลอกถ่ายผู้หญิงที่ไว้ใจไปขายกลุ่มลับ แฉซ้ำไม่ได้ทำแค่คนเดียว แต่มีเหยื่อโดนมากกว่า 1 ราย

“เบียร์” ภัสรนันท์ อัษฎมงคล หรือ “เบียร์ เดอะวอยซ์” เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Bizcuitbeer เมื่อวันที่ 12 มี.ค.69 หลังพบว่า บุคคลที่เคยปล่อยคลิปและภาพลับของเธอในอดีตยังคงนำผลงานเก่า ๆ มาวนขายในกลุ่มลับเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการดำเนินการทางกฎหมายไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม

เบียร์โพสต์ข้อความเชิงฟาดกลับอย่างรุนแรง ระบุว่าบุคคลดังกล่าวน่าจะประสบปัญหาทางธุรกิจอย่างหนัก จนต้องกลับมาหากินกับความไว้ใจของคนอื่นด้วยการนำรูปเก่า ๆ มาขายซ้ำ

“ทุกวันนี้ไอคนที่มันเคยปล่อยคลิปหรือรูปของเบียร์ ก็ได้แต่ขายรูปเก่าๆ เบียร์กินไปวันๆ จริงๆ นะ ถ้าทางธุรกิจมันน่าจะไปได้ไม่สวย ขายเสื้อผ้าหมา มันคงไม่รุ่งเท่าหลอกถ่ายผู้หญิงที่ไว้ใจ แล้วเอาไปขายกินไปวัน ๆ”

Singer Reveals Multiple Victims
ภาพ Facebook @Bizcuitbeer

นอกจากนี้เธอยังเปิดเผยข้อมูลสำคัญในคอมเมนต์ว่า พฤติกรรมของคนร้ายรายนี้ไม่ได้ทำกับเธอแค่คนเดียว แต่มีผู้หญิงคนก่อน ๆ ที่เคยตกเป็นเหยื่อในลักษณะเดียวกันมามากกว่า 1 คน โดยเบียร์ลั่นวาจาว่า ต่อจากนี้จะไม่ยอมเป็นเหยื่อที่อ่อนแออีกต่อไปและถือว่าการที่อีกฝ่ายเอาภาพไปขายนั้นเป็นการ “ทำบุญให้เศษเงินไว้ต่อชีวิตให้เขา”

ปัจจุบันเบียร์ยืนยันว่า เธอไม่ได้รับผลกระทบทางจิตใจเหมือนแต่ก่อนและได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนคลับอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะผลงาน โฟโต้บุ๊คล่าาสุดที่ไปได้สวยมาก

เจ้าตัวถึงกับย้ำว่า ยิ่งเรื่องนี้ถูกพูดถึงมากเท่าไหร่ คนที่ทำลายความไว้ใจคนอื่นสิที่จะยิ่งไม่มีที่ยืนในสังคม.

ภาพจาก Instagram : Bizcuitbeer
ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer
ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer
ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer
ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer
ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer
ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 14 มี.ค. 2569 10:13 น.
67
Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

