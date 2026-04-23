“หนุ่มเมืองจันท์” จวก ป.ป.ช. เชื่อ “ศักดิ์สยาม” ปัดตกคดีซุกหุ้น เทียบเคสนาฬิกาหรู
“หนุ่มเมืองจันท์” จวก ป.ป.ช. เชื่อคนง่าย ปมแถลงอุ้ม “ศักดิ์สยาม” ไม่ปกปิดบัญชีทรัพย์สินคดีหุ้นบุรีเจริญฯ เทียบเคสนาฬิกายืมเพื่อน
จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงข้อเท็จจริงการดำเนินการต่อ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กรณีครอบครองหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น นั้น
นายสรกล อดุลยานนท์ หรือ “หนุ่มเมืองจันท์” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพร้อมแนบคำแถลงจาก ป.ป.ช. ระบุว่า “เรื่องขำขันวันนี้ครับ ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานที่นอกจาก “เชื่อคนง่าย” แล้วยังเป็นองค์กรที่มีวิจารณญาณว่าควรจะ ”เลือก“ เชื่อใคร และไม่เชื่อใคร
ครั้งก่อน ป.ป.ช.เชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ว่านาฬิกาแพง ๆ ที่อยู่บนข้อมือและไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สิน ไม่ใช่ของตัวเองแต่เป็น “นาฬิกาเพื่อน”
ครั้งนี้ ป.ป.ช. เชื่อว่าคุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ ไม่ได้ปกปิดบัญชีทรัพย์สิน ทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วว่าหุ้นใน “บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น” เป็นของคุณศักดิ์สยาม รายละเอียดการโอนเงินก็ชัดเจนมาก
ลองอ่านรายละเอียดคำชี้แจงของ ป.ป.ช. ดูนะครับ คุณคิดว่าคนที่เชื่อเรื่องแบบนี้ต้องมี “ไอคิว” เท่าไร รูเล็ก ๆ ที่เขื่อนยักษ์เกิดขึ้นแล้วครับ”
