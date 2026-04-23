"หนุ่มเมืองจันท์" จวก ป.ป.ช. เชื่อ "ศักดิ์สยาม" ปัดตกคดีซุกหุ้น เทียบเคสนาฬิกาหรู

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 13:33 น.
จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงข้อเท็จจริงการดำเนินการต่อ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กรณีครอบครองหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น นั้น

นายสรกล อดุลยานนท์ หรือ “หนุ่มเมืองจันท์” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพร้อมแนบคำแถลงจาก ป.ป.ช. ระบุว่า “เรื่องขำขันวันนี้ครับ ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานที่นอกจาก “เชื่อคนง่าย” แล้วยังเป็นองค์กรที่มีวิจารณญาณว่าควรจะ ”เลือก“ เชื่อใคร และไม่เชื่อใคร

ครั้งก่อน ป.ป.ช.เชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ว่านาฬิกาแพง ๆ ที่อยู่บนข้อมือและไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สิน ไม่ใช่ของตัวเองแต่เป็น “นาฬิกาเพื่อน”

ครั้งนี้ ป.ป.ช. เชื่อว่าคุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ ไม่ได้ปกปิดบัญชีทรัพย์สิน ทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วว่าหุ้นใน “บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น” เป็นของคุณศักดิ์สยาม รายละเอียดการโอนเงินก็ชัดเจนมาก

ลองอ่านรายละเอียดคำชี้แจงของ ป.ป.ช. ดูนะครับ คุณคิดว่าคนที่เชื่อเรื่องแบบนี้ต้องมี “ไอคิว” เท่าไร รูเล็ก ๆ ที่เขื่อนยักษ์เกิดขึ้นแล้วครับ”

โพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์การทำงานของ ป.ป.ช. โดยหนุ่มเมืองจันท์
FB/ หนุ่มเมืองจันท์

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

