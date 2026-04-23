กองทัพเกาหลีใต้ เผยสาเหตุเครื่องบินเจ็ทชนกันกลางอากาศ นักบินถ่ายรูปบนเครื่อง
กองทัพเกาหลีใต้ เผยสาเหตุเครื่องบินเจ็ทชนกันกลางอากาศ เมื่อปี 64 เป็นเพราะนักบินถ่ายรูปบนเครื่องเพื่อเป็นที่ระลึก
จากกรณีที่เกิดเหตุเครื่องบินเจ็ททหาร F-15K สองลำชนกันกลางอากาศ ในเมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อปี 2564 แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่มีผู้เสียชีวิต แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้กองทัพเกาหลีใต้ต้องสูญเงินเป็นมูลค่ากว่า 19 ล้านบาท (880 ล้านวอน) นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจราชการของเกาหลีใต้ได้เปิดเผยผลสอบสวนถึงประเด็นดังกล่าวและพบว่าสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะนักบินถ่ายรูปและวิดีโอ
โดยนักบินคนดังกล่าวอยากถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อเป็นที่ระลึกเพราะจะเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของเขากับกองทัพ ซึ่งเขาแจ้งกับผู้บัญชาการแล้วว่าเขามีเจตนาจะถ่ายรูปและคลิปในเครื่อง
ในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นเขาบังคับเครื่องบินลำรอง และกำลังบินตามเครื่องบินลำหลักระหว่างปฏิบัติภารกิจ ขณะบินกลับฐาน เขาเริ่มถ่ายภาพโดยใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัว เมื่อสังเกตเห็นเช่นนั้น นักบินของเครื่องบินลำหลักจึงสั่งให้นักบินอีกคนบนเครื่องของตนถ่ายวิดีโอเครื่องบินลำรอง
จากนั้นนักบินลำรองก็เร่งเครื่องบินไต่ระดับขึ้นอย่างกะทันหัน และพลิกเครื่องเพื่อให้กล้องจับภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การเคลื่อนไหวนี้ทำให้เครื่องบินทั้งสองลำเข้าใกล้กันมาก
เพื่อหลีกเลี่ยงการชน เครื่องบินลำหลักพยายามลดระดับลงอย่างรวดเร็ว แต่ในที่สุดเครื่องบินรบ F-15K ทั้งสองลำก็ชนกัน ส่งผลให้ปีกด้านซ้ายของเครื่องลำหลักและครีบหางของเครื่องลำรองได้รับความเสียหาย
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางกองทัพได้สั่งพักงานนักบินลำรอง และสั่งให้จ่ายเงินชดใช้ 1.9 ล้านบาท (88 ล้านวอน) อย่างไรก็ตามนักบินคนดังกล่าวไม่ได้ประจำการในกองทัพแล้ว และปัจจุบันทำงานกับสายการบินพาณิชย์ ทั้งนี้ในรายงานไม่ได้ระบุว่านักบินอีกคนโดนลงโทษหรือไม่
