กองทัพเกาหลีใต้ เผยสาเหตุเครื่องบินเจ็ทชนกันกลางอากาศ นักบินถ่ายรูปบนเครื่อง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 08:02 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 08:02 น.
กองทัพเกาหลีใต้ เผยสาเหตุเครื่องบินเจ็ทชนกันกลางอากาศ เมื่อปี 64 เป็นเพราะนักบินถ่ายรูปบนเครื่องเพื่อเป็นที่ระลึก

จากกรณีที่เกิดเหตุเครื่องบินเจ็ททหาร F-15K สองลำชนกันกลางอากาศ ในเมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อปี 2564 แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่มีผู้เสียชีวิต แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้กองทัพเกาหลีใต้ต้องสูญเงินเป็นมูลค่ากว่า 19 ล้านบาท (880 ล้านวอน) นั้น

ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจราชการของเกาหลีใต้ได้เปิดเผยผลสอบสวนถึงประเด็นดังกล่าวและพบว่าสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะนักบินถ่ายรูปและวิดีโอ

โดยนักบินคนดังกล่าวอยากถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อเป็นที่ระลึกเพราะจะเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของเขากับกองทัพ ซึ่งเขาแจ้งกับผู้บัญชาการแล้วว่าเขามีเจตนาจะถ่ายรูปและคลิปในเครื่อง

ในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นเขาบังคับเครื่องบินลำรอง และกำลังบินตามเครื่องบินลำหลักระหว่างปฏิบัติภารกิจ ขณะบินกลับฐาน เขาเริ่มถ่ายภาพโดยใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัว เมื่อสังเกตเห็นเช่นนั้น นักบินของเครื่องบินลำหลักจึงสั่งให้นักบินอีกคนบนเครื่องของตนถ่ายวิดีโอเครื่องบินลำรอง

จากนั้นนักบินลำรองก็เร่งเครื่องบินไต่ระดับขึ้นอย่างกะทันหัน และพลิกเครื่องเพื่อให้กล้องจับภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การเคลื่อนไหวนี้ทำให้เครื่องบินทั้งสองลำเข้าใกล้กันมาก

เพื่อหลีกเลี่ยงการชน เครื่องบินลำหลักพยายามลดระดับลงอย่างรวดเร็ว แต่ในที่สุดเครื่องบินรบ F-15K ทั้งสองลำก็ชนกัน ส่งผลให้ปีกด้านซ้ายของเครื่องลำหลักและครีบหางของเครื่องลำรองได้รับความเสียหาย

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางกองทัพได้สั่งพักงานนักบินลำรอง และสั่งให้จ่ายเงินชดใช้ 1.9 ล้านบาท (88 ล้านวอน) อย่างไรก็ตามนักบินคนดังกล่าวไม่ได้ประจำการในกองทัพแล้ว และปัจจุบันทำงานกับสายการบินพาณิชย์ ทั้งนี้ในรายงานไม่ได้ระบุว่านักบินอีกคนโดนลงโทษหรือไม่

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“น้องกวาง” อินฟลูสาว เสียชีวิตขณะผ่าตัดแก้จมูก สมองขาดออกซิเจนรุนแรง

17 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองทัพเกาหลีใต้ เผยสาเหตุเครื่องบินเจ็ทชนกันกลางอากาศ นักบินถ่ายรูปบนเครื่อง

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รวบอดีตนาวิกโยธิน ซุ่มยิงรถ “สส.กมลศักดิ์” สารภาพสิ้น เคยทำงานให้ UN

37 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 23 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 23 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 23 4 69 ดูดวง

2 ราศี ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว แก้ปัญหาเฉียบขาด จนคนยอมรับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักจัดหนักบนยอดเขา 2,600 เมตร นึกว่าลับตาคน ที่ไหนได้กล้องไลฟ์สดจับภาพชัด ข่าวต่างประเทศ

คู่รักจัดหนักบนยอดเขา 2,600 เมตร นึกว่าลับตาคน ที่ไหนได้กล้องไลฟ์สดจับภาพชัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศพสาวเปลือยกายกลางป่าบิ๊กเซอร์ รอยรัดคอ มีแววคดีพลิก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับเจ้าของเพจดัง หลอกสาว 18 แคสติ้ง ถ่ายโป๊ แลกเงิน 200 เหยื่ออื้อ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีระทึก! เสือโคร่ง กระโจนใส่คนดู หลังตาข่ายนิรภัยถล่มกลางโชว์ คนดูวิ่งหนีตายจ้าละหวั่น ข่าว

คลิปนาที! เสือโคร่ง กระโจนใส่คนดู หลังตาข่ายนิรภัยถล่มกลางโชว์ วิ่งหนีตายจ้าละหวั่น

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69 ข่าว

พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขทะเบียนรถ แดนนี่ ศรีภิญโญ อีกหนึ่งสมบัติสุดรัก ใช้รับ-ส่งลูกสาวทุกวัน เลขเด็ด

ส่องเลขทะเบียนรถ แดนนี่ ศรีภิญโญ อีกหนึ่งสมบัติสุดรัก ใช้รับ-ส่งลูกสาวทุกวัน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 22/4/69 ผลสลากพัฒนา 22 เมษายน 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 22/4/69 ผลสลากพัฒนา 22 เมษายน 2569

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีนงวด 2 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีนงวด 2 พ.ค. 69 สรุปเลขเด่น 4 ตัว รับหวยวันแรงงาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา ให้ประกัน “อัจฉริยะ” วงเงิน 4 แสน พร้อมสั่งห้ามยุ่งพยานหลักฐาน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง งัดภาพดาวเทียมแฉ กัมพูชา เปลี่ยนเส้นทางน้ำ รุกล้ำดินแดนไทย ข่าว

โอ้โห! เพจดัง งัดภาพดาวเทียมแฉ กัมพูชา เปลี่ยนเส้นทางน้ำ รุกล้ำดินแดนไทย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข่าวการเมือง

ด่วน ฝ่ายค้านแพ้โหวต ตั้งคณะ กมธ. ศึกษาสภาพอากาศ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส. ซื้ออาหารกินเองวันแรกที่ห้องอาหารสภา ข่าวการเมือง

สส. แห่รีวิวซื้อข้าวกินเองวันแรก เห็นราคาแล้วอึ้ง จ่ายแค่นี้ก็อิ่มท้อง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; ควักเงินส่วนตัว 1 แสน จ่ายค่าดูแลหมาปอม &quot;น้องกะทิ&quot; แทนเจ้าของ ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” ควักเงินส่วนตัว 1 แสน จ่ายค่าดูแลหมาปอม “น้องกะทิ” แทนเจ้าของ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดแชท ท็อป Lazyloxy ทักอ้อนขอกอดหลังเห็นชุดชั้นใน บันเทิง

เปิดวาร์ปชุด เบียร์ เดอะวอยซ์ แฟนเก่าทักอ้อนขอกอด อวดผิวขาวเนียน ทำใจสั่น

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถคืออะไร มีกี่ประเภท เลือกแบบไหนให้คุ้มค่า เศรษฐกิจ

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถคืออะไร มีกี่ประเภท เลือกแบบไหนให้คุ้มค่า

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก พลอย หอวัง กับ เต Three Man Down รักต่างวัย 9 ปีจนถึงแต่งงาน บันเทิง

เส้นทางรัก พลอย หอวัง กับ เต Three Man Down รักต่างวัย 9 ปีจนถึงแต่งงาน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
มึนได้อีก! เจ้าหน้าที่ ลากนักท่องเที่ยว มาตักเตือน พร้อมชี้ป้าย &quot;ห้ามสูบบุหรี่&quot; ข่าว

มึนได้อีก! เจ้าหน้าที่ ลากนักท่องเที่ยว มาตักเตือน พร้อมชี้ป้าย “ห้ามสูบบุหรี่”

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตร.ภูเก็ตเข้าสอบ นักท่องเที่ยวเล่นพาราเซล ร่วงตกน้ำเชือกขาดกลางอากาศ (คลิป)

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ! กระเป๋ารถเมล์ ตะคอกผู้โดยสาร-ด่าคนแก่ จี้ ขสมก. เช็กวงจรปิด ลงโทษทางวินัย ข่าว

แฉ! กระเป๋ารถเมล์ ตะคอกผู้โดยสาร-ด่าคนแก่ จี้ ขสมก. เช็กวงจรปิด ลงโทษทางวินัย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วยหนุ่ม 19 ปี ถูกรุ่นพี่ซ้อมกะโหลกยุบ ข่าว

หดหู่! หนุ่ม 19 ถูกรุ่นพี่รุมยำปางตาย นอนโคม่า สมองบวม-กะโหลกยุบ ไร้ความรู้สึก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 08:02 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 08:02 น.
54
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“น้องกวาง” อินฟลูสาว เสียชีวิตขณะผ่าตัดแก้จมูก สมองขาดออกซิเจนรุนแรง

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569

รวบอดีตนาวิกโยธิน ซุ่มยิงรถ “สส.กมลศักดิ์” สารภาพสิ้น เคยทำงานให้ UN

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
ราคาน้ำมันวันนี้ 23 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 23 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
ดวงวันนี้ 23 4 69

2 ราศี ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว แก้ปัญหาเฉียบขาด จนคนยอมรับ

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
Back to top button