ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เทียบคดี “ศักดิ์สยาม-44 สส.” ท้ายุบพรรค ให้รู้ประเทศเป็นของใคร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 15:03 น.
65

ไอซ์ รักชนก โพสต์เทียบคดี ศักดิ์สยาม และ 44 สส. กฎหมายยังไม่ได้เข้าสภา แต่ถูกฟันผิดจริยธรรมร้ายแรง ท้ายุบพรรค ให้รู้ประเทศเป็นของใคร

น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “คดี ‘ศักดิ์สยาม ชิดชอบ’
เส้นเงินโยงใยกันชัดเจน ให้ใครในประเทศนี้ดูก็รู้ว่า จงใจใช้มอมีนี แต่ ป.ป.ช. ใช้ดุลพินิจตัดสิน ผลเลยออกมา ‘เชื่อว่า‘ ไม่มีเจตนา ไม่ผิด เป็นผู้บริสุทธิ์ ไร้มลทินมัวหมอง

คดี ‘44 สส พรรคก้าวไกล‘ ยื่นแก้กฏหมาย 112 ก.ก.ต. รับรองเป็นนโยบายใช้หาเสียง แค่ลงชื่อเฉยๆ แต่กฏหมายยังไม่เข้าสภาด้วยซ้ำ ใครๆก็รู้แน่เหมือน 5นิ้วบนฝ่ามือว่าเข้าไปยังไงก็โดนปัดตก ป.ป.ช. ฟันโช๊ะ! ว่าผิดจริยธรรมร้ายแรง คนกลุ่มนี้ กำลังจะถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต เรียกว่า ประหารชีวิตทางการเมือง ชาตินี้พวกมึงอย่าได้สะเอะตลอดภพภูมินี้อย่าได้มีโอกาสได้กลับมาเป็นนักการเมืองอีก

เอาเลยพี่ ไล่ยุบพรรค ไล่ตัดสิทธิ์ ไล่ตัดหัวพวกเราให้หมด ทำแบบเวรๆ เหตุผลเลวๆ ใช้อำนาจดิบๆ ซึ่งๆหน้างี้เนี่ยแหละดี ให้มันรู้ว่าๆกันไปเลย ว่าประเทศนี้ของใคร องคาพยพสีส้ม ตายตกไปตามกันให้หมด ในสภาจะได้เหลือแต่ สีน้ำเงิน บ้านนี้ เมืองนี้ แผ่นดินนี้ ให้พี่ทาด้วยสีน้ำเงินไปเลย ประเทศนี้ยกให้พี่หนู พี่เน ไปปกครอง ให้คนดี คนรักชาติ ได้ปกครองบ้านเมือง”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

