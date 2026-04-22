แต่งอีกคู่! เต Three Man Down ยกขันหมากสู่ขอ พลอย หอวัง คนสำคัญร่วมเป็นผู้ใหญ่ในพิธี

ยินดี! พลอย หอวัง-เต Three Man Down แต่งงานชื่นมื่น คริส-โอม ค็อกเทล เป็นผู้ใหญ่ในพิธี วิวาห์เงียบเซอร์ไพรส์คนทั้งวงการ
สิ้นสุดทางแฟนแล้วจ้า สำหรับคู่รักสุดชิค พลอย หอวัง และ เต Three Man Down ที่ล่าสุดทั้งคู่ทำเซอร์ไพรส์จัดงานแต่งงานแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (22 เม.ย. 69) หลังจากคบหาดูใจกันมา 3 ปี โดยมีเพื่อนสนิทและครอบครัวร่วมเป็นสักขีพยาน
นอกจากนั้นยังมี โอม ค็อกเทล เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวพร้อมด้วยครอบครัวของเต และมีครอบครัวหอวัง นำโดย คริส หอวัง พี่สาวเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาว ซึ่งพิธีวิวาห์ของ พลอย-เต ในวันนี้จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย โดยช่วงเช้าฝ่ายชายยกขันหมากมาสู่ขอฝ่ายหญิง ก่อนจะเข้าสู่ช่วงการสวมแหวนหมั้น จากนั้นทั้งคู่ก็ได้เชิญนายอำเภอมาทำเรื่องจดทะเบียนสมรสกันที่หน้างานเลย ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงของวงการบันเทิงด้วยนะคะ
อ้างอิงจาก : IG crishorwang
