ข่าว
โปรดเกล้าฯ 3 นายทหาร ประดับเหรียญต่างประเทศ เชิดชูเกียรติจากฝรั่งเศส
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 3 ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ประดับเหรียญต่างประเทศเชิดชูเกียรติจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส
เว็บไซต์ ราชกิจจุเบกษา เผยแพร่ พระบรมมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเหรียญต่างประเทศ โดยมีใจความว่า
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการสังกัด
กระทรวงกลาโหม ประดับเหรียญต่างประเทศ Médaille de la Défense Nationale ซึ่งได้รับมอบจากกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐฝรั่งเศส เนื่องจากเป็นผู้ทำคุณประโยชน์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ในโอกาสอันควร จำนวน 3 ราย ดังนี้
- นาวาอากาศเอก กัญ มโนธรรม ประดับชั้นเหรียญเงิน (Silver)
- พันเอกหญิง นวพร สาระสุข ประดับชั้นเหรียญทองแดง (Bronze)
- นาวาอากาศเอกหญิง สุกัญญา ปิ่นสุวรรณ ประดับชั้นเหรียญทองแดง (Bronze)
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน
