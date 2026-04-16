ศาลฎีกานัด 24 เม.ย. พิจารณารับหรือไม่ คดี 44 สส.พรรคส้ม ยื่นแก้ ม.112

ศาลฎีกานัด 24 เม.ย. พิจารณารับหรือไม่รับ คดี 44 สส.พรรคส้ม ยื่นแก้ ม.112 ลุ้นต่อว่าศาลจะมีคำสั่งอะไรเพิ่มเติมในวันดังกล่าวหรือไม่
จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย แก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง สั่งยุติการกระทำ เลิกแสดงความเห็น เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลาย ทำให้อ่อนแอลง นำไปสู่การล้มล้างการปกครอง โดยในช่วงหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า การที่ผู้ร้องที่ 1 และ สส. รวม 44 คน ยื่นแก้กฎหมาย ม.112 มีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติม ม.112 จากเดิมหมวด 1 ลักษณะ 1 ความผิดมั่นคงของประเทศ เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังทำให้ไม่มีความร้ายแรงเท่ากับความผิดต่อความมั่นคง มีเจตนามุ่งหมายที่แยกสถาบันกับประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หอบสำนวนยื่นศาลฎีกา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 69 ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดนายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยถึงความคืบหน้าหลัง ป.ป.ช. ยื่นสำนวนคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล เสนอชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ไปให้ศาลฎีกา เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมาว่า เบื้องต้นได้รับการประสานจากศาลฎีกานัดประชุมพิจารณาคำร้องคดีในวันที่ 24 เม.ย.นี้
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ในวันนั้นคาดว่าศาลจะมีคำสั่งในวันนั้นเลยหรือไม่ นายสุรพงษ์ ระบุว่า “เดี๋ยวท่านจะสั่งเอง”
