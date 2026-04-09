ข่าวการเมือง

เปิดคำร้อง ป.ป.ช. ยื่นศาลฎีกาเชือด 44 สส. ผิดจริยธรรมร้ายแรง ชงแบนตลอดชีวิต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 17:20 น.
เปิดคำร้อง ป.ป.ช. ยื่นศาลฎีกา ฟันจริยธรรมร้ายแรง “พิธา” และอดีต สส. 44 คน ปมร่วมเสนอแก้ไข ม.112 ชงเพิกถอนสิทธิ ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต

วันที่ 9 เม.ย. 2569 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เป็นคดีหมายเลขดำที่ คมจ 1/2569 โดยกล่าวหา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับพวกรวม 44 คน ผู้คัดค้าน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรค

ผู้คัดค้านทั้งสี่สิบสี่จึงย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกล ว่า ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน ขณะที่ผู้คัดค้านทั้งสี่สิบสี่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้กระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยมีเจตนากระทำการโดยไม่สมควรที่อาจกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและเกียรติยศของประมุขแห่งรัฐ ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่.. ) พ.ศ. …. (แก้ไขเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท) ให้มีบทบัญญัติที่เป็นการลดทอนสถานะความสำคัญ การรับรองคุ้มครอง การเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ ที่ผู้ใดจะละเมิดมิได้

แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งถึงข้อบกพร่องดังกล่าวให้ผู้คัดค้านทั้งสี่สิบสี่ทราบแล้ว แต่ผู้คัดค้านทั้งสี่สิบสี่ยังคงยืนยันจะเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

การกระทำของผู้คัดค้านทั้งสี่สิบสี่จึงเป็นการกระทำอันมีเจตนามุ่งร้ายโดยชัดแจ้งที่จะทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการไม่ยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองในวงกว้างอย่างร้ายแรง

ขอให้ศาลฎีกาได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้คัดค้านที่ 3 ที่ 7 ที่ 17 ที่ 19 ที่ 23 ที่ 24 ที่ 26 ที่ 34 ที่ 35 และที่ 38 หยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้อง จนกว่าจะมีคำพิพากษา ให้ผู้คัดค้านที่ 3 ที่ 7 ที่ 17 ที่ 19 ที่ 23 ที่ 24 ที่ 26 ที่ 34 ที่ 35 และที่ 38 พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านทั้งสี่สิบสี่ และห้ามมิให้ผู้คัดค้านทั้งสี่สิบสี่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไป

และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านทั้งสี่สิบสี่ มีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปีตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 235 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 87 และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 17 ประกอบข้อ 3 และข้อ 27

ศาลฎีกาจะมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว 9 4 69 หวยลาว

หวยลาว 9 เม.ย. 69 ลุ้นเลข 6 ตัว สลาก 5/45 ดีเดย์พฤหัสบดีที่ 2 ในประวัติศาสตร์

12 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 ประกาศครั้งที่ 1 เศรษฐกิจ

ปิดตลาดราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 ดิ่งหนัก 600 บาท ทองแท่งขายออก 71,900

18 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด &quot;ไม่ได้อยากอยู่&quot; กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว บันเทิง

สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว

26 นาที ที่แล้ว
รวบอดีต ผจก.ไอที แฮกระบบห้างดัง สูญเงินนับ 10 ล้าน อ้างแค้นส่วนตัวผู้บริหาร ข่าว

รวบอดีต ผจก.ไอที แฮกระบบห้างดัง ทำเสียหายนับ 10 ล้าน อ้างแค้นส่วนตัวผู้บริหาร

31 นาที ที่แล้ว
เปิดคำร้อง ป.ป.ช. ยื่นศาลฎีกาเชือด 44 สส. ผิดจริยธรรมร้ายแรง ชงแบนตลอดชีวิต ข่าวการเมือง

เปิดคำร้อง ป.ป.ช. ยื่นศาลฎีกาเชือด 44 สส. ผิดจริยธรรมร้ายแรง ชงแบนตลอดชีวิต

52 นาที ที่แล้ว
อเมริกา จ่อขึ้นทะเบียนเกณฑ์ทหารชายวัย 18-25 ปีอัตโนมัติ ไม่ต้องสมัครเอง ข่าวต่างประเทศ

อเมริกา จ่อขึ้นทะเบียนเกณฑ์ทหารชายวัย 18-25 ปีอัตโนมัติ ไม่ต้องสมัครเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หวยลาว 9 เม.ย. 69 วิเคราะห์เลขขบวนแห่ปีใหม่คำม่วน หวยลาว

เลขเด็ด หวยลาว 9 เม.ย. 69 วิเคราะห์เลขขบวนแห่ปีใหม่คำม่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นาทีระทึก! เหล็กปลิวใส่รถ ทำกระจกแตก หวิดเกิดเหตุใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน เซน” ลงคลิปโปรโมต “เกาะรง” ชูสโลแกน Land of Smiles ดินแดนแห่งรอยยิ้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รฟม. ปิดสะพานแยกประตูน้ำ เริ่ม 24 เม.ย. นี้ สร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ ข่าว

เช็กเส้นทางเลี่ยง ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 10 เดือน เริ่ม 24 เม.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังจ่อเติมเงินบัตรคนจน 100 บาท คาดใช้ได้ 13 เมษายน 2569 เศรษฐกิจ

คลังจ่อแจกเงิน 100 บาท ใช้ทันสงกรานต์ เช็กเลยใครได้บ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 เม.ย. 69 วิเคราะห์ 10 อันดับเลขดัง ก่อนเกลี้ยงแผงรับสงกรานต์ เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 เม.ย. 69 วิเคราะห์ 10 อันดับเลขดัง ก่อนเกลี้ยงแผงรับสงกรานต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ โชว์ยึดทรัพย์ 2 หมื่นล้าน แก๊งสแกมเมอร์ เตรียมคืนเงินผู้เสียหาย ข่าว

นายกฯ โชว์ยึดทรัพย์ 2 หมื่นล้าน แก๊งสแกมเมอร์ เตรียมคืนเงินผู้เสียหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบรกหัวทิ่ม กัมพูชาขอครูโขนไทย ช่วยสอน ผ่านยูเนสโก ความจริงเป็นแบบนี้ ข่าว

เบรกหัวทิ่ม กัมพูชาขอครูโขนไทย ช่วยสอน ผ่านยูเนสโก ความจริงเป็นแบบนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก บันเทิง

อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย 2 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ดับไฟป่า กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูง บาดเจ็บอีก 4 ข่าว

อาลัย 2 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ดับไฟป่า กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูง บาดเจ็บอีก 4

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โป๊ป ธนวรรธน์ ซื้อที่ดิน 2 ไร่ สร้างสถานปฏิบัติธรรมให้แม่ พระเอกสายบุญ หล่อทั้งกายใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก้ข่าวด่วน! ลูกชาย ยืนยัน &quot;กำธร ศรวิจิตร&quot; ยังไม่เสียชีวิต พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด บันเทิง

แก้ข่าวด่วน! ลูกชาย ยืนยัน “กำธร ศรวิจิตร” ยังไม่เสียชีวิต พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการบันเทิงเศร้า นักแสดง Game of Thrones เสียชีวิต อายุเพียง 35 ปี บันเทิง

วงการบันเทิงเศร้า นักแสดง Game of Thrones เสียชีวิต อายุเพียง 35 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาฮึ่ม! เตือนไทยเล็งฉีก MOU 44 พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล อาจทำลายความเชื่อใจ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาฮึ่ม! เตือนไทยเล็งฉีก MOU 44 พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล อาจทำลายความเชื่อใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;แคโรไลน์ เดอร์&quot; นางแบบตัวท็อป รวยระดับร้อยล้าน หญิงในภาพคู่เฟรเดอริก บันเทิง

เปิดวาร์ป “แคโรไลน์ เดอร์” นางแบบตัวท็อป รวยระดับร้อยล้าน หญิงในภาพคู่เฟรเดอริก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อกแฟนเพลง! มือปืนดักยิง ออฟเซ็ต ผัวเก่า คาร์ดี บี หามส่งโรงพยาบาลด่วน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่อแววรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น ดีกรีนางแบบและบล็อคเกอร์ชาวเยอรมัน บันเทิง

ลือรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 สมาคมฯ แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว จ่อปรับขึ้นราคา น้ำตาลทราย เดือน พ.ค. นี้ เศรษฐกิจ

น้ำตาลทราย แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว 3 สมาคมฯ จ่อปรับขึ้นราคา พฤษภาคมนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับเครียดหนักลดสถานะใบหม่อน บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน น้ำตาคลอ ลดสถานะ ‘ใบหม่อน’ เครียดหนัก ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว 9 4 69

หวยลาว 9 เม.ย. 69 ลุ้นเลข 6 ตัว สลาก 5/45 ดีเดย์พฤหัสบดีที่ 2 ในประวัติศาสตร์

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
ราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 ประกาศครั้งที่ 1

ปิดตลาดราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 ดิ่งหนัก 600 บาท ทองแท่งขายออก 71,900

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด &quot;ไม่ได้อยากอยู่&quot; กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว

สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
รวบอดีต ผจก.ไอที แฮกระบบห้างดัง สูญเงินนับ 10 ล้าน อ้างแค้นส่วนตัวผู้บริหาร

รวบอดีต ผจก.ไอที แฮกระบบห้างดัง ทำเสียหายนับ 10 ล้าน อ้างแค้นส่วนตัวผู้บริหาร

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
Back to top button