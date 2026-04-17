ตำรวจสอบปากคำ เด็ก 15 เหยื่อทหารหื่น ไม่ปักใจเชื่อว่าไม่มีผู้ร่วมก่อเหตุ

ตำรวจสอบปากคำ เด็ก 15 เหยื่อทหารหื่น ข่มขืนในช่วงสงกรานต์ ไม่ปักใจเชื่อว่าไม่มีผู้ร่วมก่อเหตุ เตรียมรวบรวมหลักฐานสอบสวนเพิ่มเติม
จากกรณีเพจ Survive – สายไหมต้องรอดโพสต์ข้อความระบุว่า “งามหน้า! ด.ญ.วัย 15 ปี เข้าแจ้งความถูกแก๊งทหาร ฉุดไปบีบคอ บังคับข่มขืน ในห้องน้ำสาธารณะ ขณะเดินเล่นน้ำวันสงกรานต์ บนถนนข้าวสาร!!
แก๊งทหารรับสารภาพว่าก่อเหตุข่มขืน ด.ญ.วัย 15 ในห้องน้ำกลางถนนข้าวสารจริง! สน. ชนะสงคราม เตรียมประสานขอตัวมาดำเนินคดีแล้ว!!” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 เปิดเผยว่า คดีนี้ผู้เสียหายเป็นเยาวชนอายุ 15 ปี จึงต้องดำเนินการสอบปากคำโดยทีมสหวิชาชีพ ตามขั้นตอนของกฎหมาย เนื่องจากเป็นคดีที่มีความละเอียดอ่อน โดยได้นัดหมายเข้าสอบปากคำในวันนี้ช่วงเวลา 12.00 น.
เบื้องต้นเจ้าหน้าตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะประเด็นว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่าหนึ่งคนหรือไม่ จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ยังไม่พบว่ามีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม
สำหรับข้อหาในเบื้องต้น อาจเข้าข่าย ข่มขืนกระทำชำเรา และความผิดเกี่ยวกับผู้เยาว์ แต่ต้องรอผลการสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้ง
เมื่อถามว่ากองทัพบกเตรียมส่งตัวพลทหารให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น พล.ต.ต.วรศักดิ์ กล่าวว่า หากพบว่าผู้ต้องหาเป็นทหาร จะต้องพิจารณาเรื่องเขตอำนาจศาล โดยหากกระทำผิดเพียงลำพัง อาจต้องขึ้นศาลทหาร แต่หากมีพลเรือนร่วมกระทำผิด จะต้องเข้าสู่กระบวนการศาลอาญาตามปกติ
แต่หลังจากสอบปากคำผู้เสียหายแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานหน่วยต้นสังกัด เพื่อนำตัวผู้ต้องหามาแจ้งข้อกล่าวหา และควบคุมตัวตามกรอบระยะเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชุดสืบสวนเข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นกลุ่มผู้ต้องหาในค่ายทหาร ทราบว่า ตัวผู้ก่อเหตุยืนยันว่าก่อเหตุดังกล่าวจริง แต่กลุ่มเพื่อนที่มาร่วมเล่นนำสงกรานต์ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ โดนยืนยันว่าไม่มีพลเรือนร่วม แต่เจ้าหน้าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อต้องรอสอบข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: