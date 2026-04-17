ตำรวจสอบปากคำ เด็ก 15 เหยื่อทหารหื่น ไม่ปักใจเชื่อว่าไม่มีผู้ร่วมก่อเหตุ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 เม.ย. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 17 เม.ย. 2569 11:44 น.
ตำรวจสอบปากคำ เด็ก 15 เหยื่อทหารหื่น ข่มขืนในช่วงสงกรานต์ ไม่ปักใจเชื่อว่าไม่มีผู้ร่วมก่อเหตุ เตรียมรวบรวมหลักฐานสอบสวนเพิ่มเติม

จากกรณีเพจ Survive – สายไหมต้องรอดโพสต์ข้อความระบุว่า “งามหน้า! ด.ญ.วัย 15 ปี เข้าแจ้งความถูกแก๊งทหาร ฉุดไปบีบคอ บังคับข่มขืน ในห้องน้ำสาธารณะ ขณะเดินเล่นน้ำวันสงกรานต์ บนถนนข้าวสาร!!

แก๊งทหารรับสารภาพว่าก่อเหตุข่มขืน ด.ญ.วัย 15 ในห้องน้ำกลางถนนข้าวสารจริง! สน. ชนะสงคราม เตรียมประสานขอตัวมาดำเนินคดีแล้ว!!” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 เปิดเผยว่า คดีนี้ผู้เสียหายเป็นเยาวชนอายุ 15 ปี จึงต้องดำเนินการสอบปากคำโดยทีมสหวิชาชีพ ตามขั้นตอนของกฎหมาย เนื่องจากเป็นคดีที่มีความละเอียดอ่อน โดยได้นัดหมายเข้าสอบปากคำในวันนี้ช่วงเวลา 12.00 น.

เบื้องต้นเจ้าหน้าตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะประเด็นว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่าหนึ่งคนหรือไม่ จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ยังไม่พบว่ามีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม

สำหรับข้อหาในเบื้องต้น อาจเข้าข่าย ข่มขืนกระทำชำเรา และความผิดเกี่ยวกับผู้เยาว์ แต่ต้องรอผลการสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้ง

เมื่อถามว่ากองทัพบกเตรียมส่งตัวพลทหารให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น พล.ต.ต.วรศักดิ์ กล่าวว่า หากพบว่าผู้ต้องหาเป็นทหาร จะต้องพิจารณาเรื่องเขตอำนาจศาล โดยหากกระทำผิดเพียงลำพัง อาจต้องขึ้นศาลทหาร แต่หากมีพลเรือนร่วมกระทำผิด จะต้องเข้าสู่กระบวนการศาลอาญาตามปกติ

แต่หลังจากสอบปากคำผู้เสียหายแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานหน่วยต้นสังกัด เพื่อนำตัวผู้ต้องหามาแจ้งข้อกล่าวหา และควบคุมตัวตามกรอบระยะเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชุดสืบสวนเข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นกลุ่มผู้ต้องหาในค่ายทหาร ทราบว่า ตัวผู้ก่อเหตุยืนยันว่าก่อเหตุดังกล่าวจริง แต่กลุ่มเพื่อนที่มาร่วมเล่นนำสงกรานต์ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ โดนยืนยันว่าไม่มีพลเรือนร่วม แต่เจ้าหน้าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อต้องรอสอบข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน

ภาพล่าสุด ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี แข็งแรงมาก ใช้ชีวิตเรียบง่าย

3 นาที ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา โพสต์โต้ข่าวปลอมยืนยันยังไม่เสียชีวิต บันเทิง

สังข์ ดอกสะเดา โต้ข่าวเสียชีวิต หลังเจอก้อนเนื้อในปอด หวั่นมะเร็งแพร่กระจาย

42 นาที ที่แล้ว
แม่ทัพภาค 4 ขอโทษ ปมพาดพิงคดียิง สส. รับสื่อสารพลาด ทำชาวปอเนาะไม่สบายใจ ข่าวการเมือง

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ยอมรับสื่อสารพลาด ปมพาดพิง รร.ปอเนาะ

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ส่องสินสอด ณเดชน์-ญาญ่า จัดเต็มทองคำแท่ง-เงินสดกองเป็นปึก สมเกียรติคู่รักซุปตาร์

47 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน เศรษฐกิจ

เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมา ลดโทษจำคุก &quot;ออง ซาน ซูจี&quot; 4 ปีครึ่ง จาก 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน ข่าวต่างประเทศ

เมียนมา ลดโทษจำคุก “ออง ซาน ซูจี” 1 ใน 6 จากทั้งหมด 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉคลิป สีกา หอมแก้ม พระหนุ่ม ให้รางวัลหลังเดินทางมาหาถึงบ้าน คาดไม่ใช่ครั้งแรก ข่าว

แฉคลิป สีกา หอมแก้ม พระหนุ่ม ให้รางวัลหลังเดินทางมาหาถึงบ้าน คาดไม่ใช่ครั้งแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เพี้ยน! รมว.สาธารณสุขสหรัฐฯ เคยตัดอวัยวะเพศศพแรคคูน อ้างเอาไปศึกษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “หนุ่ม ซันตาน่า” เสียชีวิตกะทันหัน ปิดตำนานอดีตคนคุกผู้สร้างบทเรียนสอนใจวัยรุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อน้องทับทิม ถึงกับพูดไม่ออก เจอคนเมนต์บูลลี่ลูกสาว ล็อกเฟซหนี ลั่นขอปรึกษาทนาย ข่าว

พ่อน้องทับทิม รับไม่ได้ เจอคนเมนต์บูลลี่ลูกสาว ล็อกเฟซหนี ลั่นขอปรึกษาทนาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอวรงค์ ออกโรงแฉ ขบวนการโกงน้ำมันชาติ ดีเซลหายปริศนากว่า 700 ล้านลิตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม อ้างเป็นทหารกองทัพภาค 2 โวยสส.จัดปาร์ตี้โฟม สั่งปิด-รื้อซุ้ม บอกขว้างถนน ข่าว

หนุ่ม อ้างเป็นทหารกองทัพภาค 2 โวยสส.จัดปาร์ตี้โฟม สั่งปิด-รื้อซุ้ม บอกขว้างถนน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โสภณ” พาทัวร์เปิดขายอาหารในสภาวันแรก หารือลดใช้ถุงพลาสติก ช่วยประหยัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นินจา วสันต์พรรษ ช่างภาพนางงาม เสียชีวิต ข่าว

อาลัย ช่างภาพนางงามมือทอง จากไปกะทันหัน สุดเศร้า สูญเสียทีมงานคุณภาพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอย ปกรณ์ เจอโรคจิตทักแชตคุกคาม “ขอดมรักแร้” เจ้าตัวตอบกลับทันควัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทลายโรงงานเถื่อน ผลิตผงชูรสปลอม-ผงปรุงรสปลอม ยี่ห้อดัง ส่งขายหลายพื้นที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กโจ๊ก” ยื่นฟ้อง “บิ๊กเต่า” คดีหมิ่นประมาทปมตบลูกน้อง ศาลนัดไต่สวน 20 ก.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มอบตัวแล้ว 2 กะเทยรุมล็อคตัวดูดคอหนุ่มขณะเล่นสงกรานต์ เร่งตามตัวอีกคน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอลซัลวาดอร์ แก้กฎหมาย เด็ก 12 ขวบ ผิดคดีฆ่า-ข่มขืน-โจร โทษคุกตลอดชีวิต ข่าวต่างประเทศ

เอลซัลวาดอร์ แก้กฎหมาย เด็ก 12 ขวบ ผิดคดีฆ่า-ข่มขืน-โจร โทษคุกตลอดชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท เศรษฐกิจ

เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านช่วย &quot;น้องบุญรอด&quot; ลูกหมูป่าพลัดหลง หวิดโดนย่างสด หนีตายไฟป่าเชียงดาว ข่าว

ชาวบ้านช่วย “น้องบุญรอด” ลูกหมูป่าพลัดหลงแม่ หนีตายไฟป่า หวิดโดนย่างสด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไปกันใหญ่! ชาวเน็ตอ้าง อยุธยา-ลพบุรี เคยเป็นของเขมร ชี้สยามเข้ามาตอนอ่อนแอ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจสอบปากคำ เด็ก 15 เหยื่อทหารหื่น ไม่ปักใจเชื่อว่าไม่มีผู้ร่วมก่อเหตุ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม อัปเกรดสิทธิทำฟัน-ปรับวงเงิน รพ.รัฐ ฟรีไม่จำกัดครั้ง เริ่ม 1 พ.ค. นี้ ข่าว

ประกันสังคม อัปเกรดสิทธิทำฟัน รพ.รัฐ ฟรีไม่จำกัดครั้ง เพิ่มวงเงินฟันปลอม เริ่ม 1 พ.ค.นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพล่าสุด ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี

ชีวิตปัจจุบัน ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี แข็งแรงมาก ใช้ชีวิตเรียบง่าย

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
สังข์ ดอกสะเดา โพสต์โต้ข่าวปลอมยืนยันยังไม่เสียชีวิต

สังข์ ดอกสะเดา โต้ข่าวเสียชีวิต หลังเจอก้อนเนื้อในปอด หวั่นมะเร็งแพร่กระจาย

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
แม่ทัพภาค 4 ขอโทษ ปมพาดพิงคดียิง สส. รับสื่อสารพลาด ทำชาวปอเนาะไม่สบายใจ

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ยอมรับสื่อสารพลาด ปมพาดพิง รร.ปอเนาะ

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569

ส่องสินสอด ณเดชน์-ญาญ่า จัดเต็มทองคำแท่ง-เงินสดกองเป็นปึก สมเกียรติคู่รักซุปตาร์

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
