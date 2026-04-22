“ณัฐวุฒิ” โพสต์ซึ้ง ร่วมโต๊ะอาหารกับ “อิ๊งค์-ดร.เชน” ทีมเพื่อไทยยังมีกันและกัน

ณัฐวุฒิ โพสต์ซึ้ง ร่วมโต๊ะอาหารกับ แพทองธาร-ยศชนัน ทีมเพื่อไทยยังมีกันและกัน แม้ต้องผ่านคลื่นลมทางการเมืองมาอย่างยาวนาน
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพร้อมเผยแพร่ภาพร่วมรับประทานอาหารกับแกนนำพรรคเพื่อไทย พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “ทีมเพื่อไทย เราผ่านคลื่นลมทางการเมืองมายาวนาน จนวันนี้ยังมีกันและกัน ใจถึงใจ เพื่อไทยเพื่อพี่น้องประชาชน”
ทั้งนี้จากการตรวจสอบภาพดังกล่าวพบว่ามีนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์
นอกจากนี้ยังมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย อดีตนายกรัฐมนตรี และ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อดีต สส.น่าน พรรคเพื่อไทย ร่วมโต๊ะอาหารด้วย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: