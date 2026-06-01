ยินดีด้วย นักร้องดัง แต่งงานแล้วกับ พระเอกหนุ่มหล่อ เจอกันแบบพรหมลิขิต

ดูอา ลิปา แต่งงาน แคลลัม เทิร์นเนอร์ จดทะเบียนเงียบๆ ที่ลอนดอน ก่อนจัดงานใหญ่ริมทะเลซิซิลี
ดูอา ลิปา นักร้องสาวชื่อดังเจ้าของเพลงฮิต Levitating และ Don’t Start Now แต่งงานกับแคลลัม เทิร์นเนอร์ นักแสดงชาวอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2026 ที่ผ่านมา
พิธีจัดขึ้นอย่างเงียบๆ ที่ Old Marylebone Town Hall กรุงลอนดอน มีแขกเพียง 8 คนร่วมเป็นสักขีพยาน ก่อนที่กลุ่มคนใกล้ชิดจะโปรยกลีบดอกไม้ให้คู่บ่าวสาวเดินออกจากทาวน์ฮอลล์ท่ามกลางรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุข
ดูอา สวมชุดสูทขาวสุดหรู เข้าคู่กับหมวกปีกกว้าง ถุงมือ และรองเท้า Louboutin พร้อมถือช่อดอกไม้สีเหลือง ส่วนแคลลัมเลือกสวมสูทกระดุมสองแถวสีกรมท่า ดูสง่างามเคียงคู่กัน
ย้อนเส้นทางรัก ดูอา ลิปา แคลลัม เทิร์นเนอร์ จากเพื่อนสู่คู่ชีวิต
ทั้งคู่รู้จักกันครั้งแรกที่ร้านอาหาร The River Cafe ในลอนดอน ช่วงที่ดูอาออกไปทานข้าวกับพ่อ แคลลัมนั่งโต๊ะอยู่กับเพื่อนๆ พอดี กระทั่งเจ้าของร้านเป็นคนแนะนำให้ทั้งสองรู้จักกัน หลังจากนั้นความสัมพันธ์ก็เริ่มต้นอย่างจริงจังในปี 2024 โดยดูอายืนยันการหมั้นอย่างเป็นทางการผ่านนิตยสาร British Vogue ว่า “ใช่ค่ะ เราหมั้นกันแล้ว มันตื่นเต้นมากเลย”
แหวนหมั้นดีไซน์พิเศษชิ้นนี้ แคลลัมออกแบบร่วมกับน้องสาวและเพื่อนสนิทของดูอา เพื่อให้ตรงใจสาวสุดรักมากที่สุด
การจดทะเบียนที่ลอนดอนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะคู่รักยังเตรียมจัดงานแต่งงานอีกรอบในซิซิลี ประเทศอิตาลี เป็นงานเฉลิมฉลองยาวถึง 3 วัน มีการเช่าสถานที่หลายแห่งรองรับแขกระดับเซเลบริตี้ และยังมีรายงานว่าดีไซเนอร์ชื่อดัง Simon Porte Jacquemus จะออกแบบชุดแต่งงานอีกอย่างน้อยหนึ่งชุดให้กับเจ้าสาว
แคลลัม เทิร์นเนอร์ วัย 36 ปี เป็นที่รู้จักจากผลงานซีรีส์ Masters of the Air และภาพยนตร์ Fantastic Beasts ก่อนหน้านี้เขาเคยคบหากับนักแสดงสาว Vanessa Kirby ดาราจาก The Crown
