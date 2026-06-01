ข่าว
อาลัย ไอซ์ ฐิติพงษ์ เสียชีวิต ครอบครัวแจ้งกำหนดการพิธีศพ
แจ้งกำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลศพ “ไอซ์” ฐิติพงษ์ ลือชัยขจรพันธ์ เสียชีวิต อายุ 41 ปี ณ วัดสระเกศ
อาลัย นายฐิติพงษ์ ลือชัยขจรพันธ์ (ไอซ์) อายุ 41 ปี นักลงทุนและนักธุรกิจชาวไทย เป็นน้องชายของ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB) กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการดังนี้
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569
- เวลา 15.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 3 มิถุนายน — งดสวด
วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน
- เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน
- เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน
- เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม (ชุดที่ 1)
- เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม (ชุดที่ 2)
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน
- เวลา 09.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
- เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
- เวลา 10.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
- เวลา 15.00 น. ประกอบพิธีฌาปนกิจ
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน
- เวลา 08.00 น. พิธีเก็บอัฐิ
ทั้งนี้ งดรับซองและพวงหรีด
ทางครอบครัวและญาติมิตรขอเชิญร่วมแสดงความอาลัยตามกำหนดการดังกล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาลัย แม็ค ธรรมศักดิ์ สิ้นคนข่าวกีฬา ด้วยโรคมะเร็ง
- ส่งกำลังใจ ยายแต๋ว อุษา นักแสดงอาวุโส วูบล้มไม่ได้สติ เข้ารักษาตัวที่รพ.
- ใจสลาย โรงเรียนโพสต์อาลัย เด็กหญิง 12 เหยื่อพ่อเลี้ยงฆ่าโหด
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
บันเทิง
แบงค์ พบเอก อำลา MONO29 หลัง 12 ปี วันแรกถึงวันสุดท้ายบนจอข่าว เผยเส้นทางใหม่
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด
หวยออกวันจันทร์ 1 มิถุนายน สถิติย้อนหลัง 14 งวด วิเคราะห์แนวทางงวด 1 มิถุนายน 2569
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
นักมวยปล้ำดาวเด่น ถูกรถชนแล้วหนี ร่างกระแทกพื้นดับคาถนน สลดไปไม่ถึงฝัน
15 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเงิน
ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้ ไทยช่วยไทย พลัส ใช้วันแรก สแกนจ่ายยังไง ซื้ออะไรได้บ้าง?
20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
สาเหตุ หม่ำ จ๊กมก ซุ่มเงียบไม่ต่อสัญญาเวิร์คพอยท์ ที่เห็นคือคลิปเก่า ตอบปมลาวงการ?
20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา
พิมรี่พาย แจงดราม่าสั่งทุเรียน 15 โลได้ 2 ลูก ลูกค้าด่าแรง โกหก-ไล่ไปทำอย่างอื่น
1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง
นุ้งตี้ ยอมถอย เตรียมพา น้องฟ้าใส-แม่ ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่
1 วัน ที่แล้ว