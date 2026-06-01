ข่าว

อาลัย ไอซ์ ฐิติพงษ์ เสียชีวิต ครอบครัวแจ้งกำหนดการพิธีศพ

Aindravudh เผยแพร่: 01 มิ.ย. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 01 มิ.ย. 2569 10:22 น.
แจ้งกำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลศพ “ไอซ์” ฐิติพงษ์ ลือชัยขจรพันธ์ เสียชีวิต อายุ 41 ปี ณ วัดสระเกศ

อาลัย นายฐิติพงษ์ ลือชัยขจรพันธ์ (ไอซ์) อายุ 41 ปี นักลงทุนและนักธุรกิจชาวไทย เป็นน้องชายของ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB) กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการดังนี้

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569

  • เวลา 15.00 น. พิธีรดน้ำศพ
  • เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 3 มิถุนายน — งดสวด

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน

  • เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน

  • เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน

  • เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม (ชุดที่ 1)
  • เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม (ชุดที่ 2)

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน

  • เวลา 09.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
  • เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
  • เวลา 10.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
  • เวลา 15.00 น. ประกอบพิธีฌาปนกิจ

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน

  • เวลา 08.00 น. พิธีเก็บอัฐิ

ทั้งนี้ งดรับซองและพวงหรีด

ทางครอบครัวและญาติมิตรขอเชิญร่วมแสดงความอาลัยตามกำหนดการดังกล่าว

&quot;ไอซ์&quot; ฐิติพงษ์ ลือชัยขจรพันธ์ เสียชีวิต

นุ้งตี้ ยอมถอย เตรียมพา น้องฟ้าใส-แม่ ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่ บันเทิง

นุ้งตี้ ยอมถอย เตรียมพา น้องฟ้าใส-แม่ ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่

1 วัน ที่แล้ว
ไทย บรอดคาสติ้ง สั่งพักงานทีมงานสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลางรายการสดชิงช้าสวรรค์ 2026 ข่าว

ชิงช้าสวรรค์ แถลงขอโทษปมภาพหลุดทีมงาน ขณะถ่ายทอดสด สั่งพักงานแล้ว

1 วัน ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

