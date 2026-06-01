ไทยช่วยไทยพลัส สูตรคำนวณเติมเงิน จ่ายเองกี่บาท ทำตามนี้ง่ายมาก

คู่มือฉบับสมบูรณ์: ไทยช่วยไทยพลัส เริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2569 ต้องเติมเงินเท่าไหร่ ใช้ยังไงให้คุ้มสุด
โครงการ ไทยช่วยไทยพลัส เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ (1 มิถุนายน 2569) หลายคนถือสิทธิอยู่ในมือแต่ยังงงว่าต้องทำอะไรก่อน เติมเงินเท่าไหร่ แล้วคำนวณยังไง อ่านจบบทความนี้บทเดียว เคลียร์ทุกอย่าง
รัฐบาลช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในสัดส่วน 60/40 นั่นคือ ทุกครั้งที่ซื้อสินค้า รัฐออกให้ 60% เราออกเอง 40% โดยใช้ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
รัฐโอนเงินเข้า G Wallet ให้เดือนละ 1,000 บาท รวม 4 เดือน (มิถุนายน–กันยายน 2569) รวมตลอดโครงการสูงสุด 4,000 บาท
สูตรคำนวณ ไทยช่วยไทยพลัส ง่ายๆ ที่ต้องจำ
หลักการคือ ของทุก 100 บาท รัฐออก 60 บาท เราออก 40 บาท
ราคาสินค้า × 0.6 = เงินที่รัฐช่วย ราคาสินค้า × 0.4 = เงินที่เราจ่ายเอง
ตัวอย่างให้เห็นภาพ
|ราคาสินค้า
|รัฐออกให้
|เราจ่ายเอง
|50 บาท
|30 บาท
|20 บาท
|100 บาท
|60 บาท
|40 บาท
|200 บาท
|120 บาท
|80 บาท
|333 บาท
|~200 บาท
|~133 บาท
สังเกตว่า 333 บาท คือจุดสำคัญ เพราะรัฐมีวงเงินช่วยสูงสุดแค่ 200 บาทต่อวัน ถ้าซื้อเกินจากนี้ ส่วนที่เกินเราต้องจ่ายเองทั้งหมด เช่น ซื้อของ 500 บาท รัฐออก 200 บาท เราจ่ายเองถึง 300 บาท
ต้องเติมเงินเองเดือนละเท่าไหร่ ถึงจะได้ใช้สิทธิครบ
นี่คือคำถามที่คนสงสัยมากที่สุด คำตอบคือ วงเงินรัฐ × 0.6667 = เงินที่ต้องเติมเอง
แบ่งตามกรณี
- อยากใช้วงเงินรัฐ 1,000 บาท/เดือน ให้ครบ → ต้องเติมเงินเองอีก 667 บาท รวมซื้อของได้ 1,667 บาท/เดือน
- อยากใช้สิทธิตลอด 4 เดือนให้ครบ → ต้องเติมเงินเองรวม 2,667 บาท รวมซื้อของได้ทั้งหมด 6,667 บาท
สรุปง่ายๆ คือ ทุกๆ 1,000 บาทที่รัฐให้ เติมเงินเพิ่มอีก 667 บาท ใช้ได้รวม 1,667 บาท
วิธีเติมเงินเข้า G Wallet ทำยังไง
เปิดแอปฯ เป๋าตัง → เลือก G Wallet ที่หน้าแรก → กด “เติมเงินเข้า G Wallet” จากนั้นเลือกช่องทางที่สะดวก ได้แก่
- Paotang Pay (สำหรับผู้ใช้เป๋าตังทั่วไป)
- Krungthai NEXT หรือ บัญชีกรุงไทย โอนตรงได้เลย
- ธนาคารอื่นๆ ผ่าน G Wallet ID 15 หลัก โดยเข้าแอปฯ ธนาคารตัวเอง เลือกเมนูเติมเงินพร้อมเพย์ แล้ววางเลข G Wallet ID
ใช้สิทธิได้ที่ไหน เวลาไหน
- ร้านค้าทั่วไป ที่ร่วมโครงการ สแกนจ่ายผ่านเป๋าตัง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน–30 กันยายน 2569 เวลา 06.00–23.00 น.
- สั่งอาหาร Food Delivery เริ่ม 15 มิถุนายน–30 กันยายน 2569 เวลา 06.00–21.00 น.
สิ่งที่ต้องระวัง อย่าพลาด
- วงเงินรัฐที่เหลือในแต่ละเดือน ไม่ทบไปเดือนหน้า ใช้ไม่หมดก็หมดไปเปล่าๆ
- ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และโอนให้คนอื่นก็ไม่ได้เช่นกัน
- วงเงินที่รัฐช่วยสูงสุด 200 บาทต่อวัน ซื้อของเกิน 333 บาทต่อวัน ส่วนที่เกินออกเองทั้งหมด
- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิแบบ 60/40 แต่จะได้รับเงินเพิ่มในบัตรโดยตรง 1,000 บาทต่อเดือนแทน
สรุปสั้น จำง่าย
เติมเงินเองเดือนละ 667 บาท → ใช้ร่วมกับสิทธิรัฐ 1,000 บาท → จ่ายค่าสินค้าได้รวม 1,667 บาท/เดือน → ทำแบบนี้ 4 เดือน เต็มครบทุกสิทธิ
