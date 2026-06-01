ไทยช่วยไทยพลัส สูตรคำนวณเติมเงิน จ่ายเองกี่บาท ทำตามนี้ง่ายมาก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 มิ.ย. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 01 มิ.ย. 2569 14:03 น.
คู่มือฉบับสมบูรณ์: ไทยช่วยไทยพลัส เริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2569 ต้องเติมเงินเท่าไหร่ ใช้ยังไงให้คุ้มสุด

โครงการ ไทยช่วยไทยพลัส เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ (1 มิถุนายน 2569) หลายคนถือสิทธิอยู่ในมือแต่ยังงงว่าต้องทำอะไรก่อน เติมเงินเท่าไหร่ แล้วคำนวณยังไง อ่านจบบทความนี้บทเดียว เคลียร์ทุกอย่าง

รัฐบาลช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในสัดส่วน 60/40 นั่นคือ ทุกครั้งที่ซื้อสินค้า รัฐออกให้ 60% เราออกเอง 40% โดยใช้ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

รัฐโอนเงินเข้า G Wallet ให้เดือนละ 1,000 บาท รวม 4 เดือน (มิถุนายน–กันยายน 2569) รวมตลอดโครงการสูงสุด 4,000 บาท

ไทยช่วยไทยพลัส เติมเงินกี่บาท

สูตรคำนวณ ไทยช่วยไทยพลัส ง่ายๆ ที่ต้องจำ

หลักการคือ ของทุก 100 บาท รัฐออก 60 บาท เราออก 40 บาท

ราคาสินค้า × 0.6 = เงินที่รัฐช่วย ราคาสินค้า × 0.4 = เงินที่เราจ่ายเอง

ตัวอย่างให้เห็นภาพ

ราคาสินค้า รัฐออกให้ เราจ่ายเอง
50 บาท 30 บาท 20 บาท
100 บาท 60 บาท 40 บาท
200 บาท 120 บาท 80 บาท
333 บาท ~200 บาท ~133 บาท

สังเกตว่า 333 บาท คือจุดสำคัญ เพราะรัฐมีวงเงินช่วยสูงสุดแค่ 200 บาทต่อวัน ถ้าซื้อเกินจากนี้ ส่วนที่เกินเราต้องจ่ายเองทั้งหมด เช่น ซื้อของ 500 บาท รัฐออก 200 บาท เราจ่ายเองถึง 300 บาท

ต้องเติมเงินเองเดือนละเท่าไหร่ ถึงจะได้ใช้สิทธิครบ

นี่คือคำถามที่คนสงสัยมากที่สุด คำตอบคือ วงเงินรัฐ × 0.6667 = เงินที่ต้องเติมเอง

แบ่งตามกรณี

  • อยากใช้วงเงินรัฐ 1,000 บาท/เดือน ให้ครบ → ต้องเติมเงินเองอีก 667 บาท รวมซื้อของได้ 1,667 บาท/เดือน
  • อยากใช้สิทธิตลอด 4 เดือนให้ครบ → ต้องเติมเงินเองรวม 2,667 บาท รวมซื้อของได้ทั้งหมด 6,667 บาท

สรุปง่ายๆ คือ ทุกๆ 1,000 บาทที่รัฐให้ เติมเงินเพิ่มอีก 667 บาท ใช้ได้รวม 1,667 บาท

วิธีเติมเงินเข้า G Wallet ทำยังไง

เปิดแอปฯ เป๋าตัง → เลือก G Wallet ที่หน้าแรก → กด “เติมเงินเข้า G Wallet” จากนั้นเลือกช่องทางที่สะดวก ได้แก่

  • Paotang Pay (สำหรับผู้ใช้เป๋าตังทั่วไป)
  • Krungthai NEXT หรือ บัญชีกรุงไทย โอนตรงได้เลย
  • ธนาคารอื่นๆ ผ่าน G Wallet ID 15 หลัก โดยเข้าแอปฯ ธนาคารตัวเอง เลือกเมนูเติมเงินพร้อมเพย์ แล้ววางเลข G Wallet ID

ใช้สิทธิได้ที่ไหน เวลาไหน

  • ร้านค้าทั่วไป ที่ร่วมโครงการ สแกนจ่ายผ่านเป๋าตัง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน–30 กันยายน 2569 เวลา 06.00–23.00 น.
  • สั่งอาหาร Food Delivery เริ่ม 15 มิถุนายน–30 กันยายน 2569 เวลา 06.00–21.00 น.

สิ่งที่ต้องระวัง อย่าพลาด

  • วงเงินรัฐที่เหลือในแต่ละเดือน ไม่ทบไปเดือนหน้า ใช้ไม่หมดก็หมดไปเปล่าๆ
  • ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และโอนให้คนอื่นก็ไม่ได้เช่นกัน
  • วงเงินที่รัฐช่วยสูงสุด 200 บาทต่อวัน ซื้อของเกิน 333 บาทต่อวัน ส่วนที่เกินออกเองทั้งหมด
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิแบบ 60/40 แต่จะได้รับเงินเพิ่มในบัตรโดยตรง 1,000 บาทต่อเดือนแทน

สรุปสั้น จำง่าย

เติมเงินเองเดือนละ 667 บาท → ใช้ร่วมกับสิทธิรัฐ 1,000 บาท → จ่ายค่าสินค้าได้รวม 1,667 บาท/เดือน → ทำแบบนี้ 4 เดือน เต็มครบทุกสิทธิ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

