“ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” ยันไม่เกี่ยวข้อง กรณีนักข่าวถูกคุกคาม ชี้เป็นฝีมือคนอื่น
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้อง กรณีมีกลุ่มสนับสนุนนักการเมืองคุกคามนักข่าว ชี้เป็นฝีมือคนอื่น เคารพสิทธิเสรีภาพของทุกฝ่าย
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังจากที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์เรียกร้องให้เพจสนับสนุนนักการเมือง ยุติการคุกคาม ข่มขู่ นักข่าว
โดยนายณัฐวุฒิ ระบุว่า ผมใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน facebook เพียงช่องทางเดียว คือ Page ‘นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ’ ( www.facebook.com/Nattawut.UDD )
ไม่มีการใช้ชื่ออื่น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการใช้ชื่อผมในการตั้ง Facebook Group (กลุ่มเฟซบุ๊ก) หากมีการสร้างหรือใช้ facebook ใด ในชื่อที่ใกล้เคียงนี้ เป็นการกระทำของผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผมและทีมงานดำเนินการทั้งสิ้น
ขอเรียกร้องให้ผู้ที่ดำเนินการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะช่องทางใด ใช้การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เคารพสิทธิเสรีภาพของทุกฝ่าย และดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย
การกระทำที่กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของบุคคล สร้างความเท็จจนเกิดความเสียหายต่อองค์กร หรือสถาบันใดๆ ผู้กระทำต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย”
