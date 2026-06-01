ปิดฉาก 16 ปี “ชาบูตง ราเมน” ปิดกิจการในไทย รีบไปกินสาขาสุดท้าย

ปิดฉาก 16 ปี! “ชาบูตง ราเมน” ประกาศปิดกิจการในไทย สาขาสุดท้ายวันที่ 14 มิถุนายน 2569
อำลาแฟนราเมนชาวไทย วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ชาบูตง ราเมน (Chabuton Ramen) ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการว่าจะ ปิดให้บริการในประเทศไทยอย่างถาวร หลังจากดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 16 ปี สาขาสุดท้ายทั้ง 2 แห่งจะปิดลงตามกำหนดดังนี้
- สาขาเกทเวย์เอกมัย ปิดให้บริการวันที่ 10 มิถุนายน 2569
- สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ปิดให้บริการวันที่ 14 มิถุนายน 2569
ข้อความในประกาศระบุว่า “ตลอด 16 ปีที่ผ่านมา ชาบูตงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทุกมื้อพิเศษและทุกความสุขของลูกค้าในประเทศไทย”
ชาบูตงก่อตั้งโดยเชฟ ยาสุจิ โมริซึมิ ผู้พิชิตรางวัลชนะเลิศในรายการ “ทีวีแชมป์เปี้ยน” (TV Champion) ปี 2002 ในญี่ปุ่น ก่อนขยายสาขาไปยังลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา และเปิดร้าน CHABUYA Tokyo Noodle Bar ซึ่งเป็นร้านราเมนร้านแรกที่ได้รับการแนะนำใน Michelin Guide
ในปี 2553 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) ได้รับลิขสิทธิ์เป็นผู้ประกอบการนำแบรนด์ชาบูตงเข้ามาให้บริการในประเทศไทย โดยสาขาแรกเปิดที่บริเวณสยามซอย 3
ชาบูตงบริหารงานในไทยภายใต้ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) ในฐานะราเมนต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่น โดยสุดยอดเชฟราเมนทีวีแชมป์เปี้ยนและมิชลินสตาร์ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย
จุดเด่นที่ทำให้ชาบูตงได้รับความนิยมอย่างยาวนานในไทยคือน้ำซุปกระดูกหมูเข้มข้น เคี่ยวนาน 16 ชั่วโมง จนได้ฉายาในหมู่คนไทยว่า “ราเมนทีวีแชมป์เปี้ยน” ในช่วงพีคของกิจการ ชาบูตงขยายสาขาไปได้ถึง 17 สาขาทั่วประเทศ
การปิดตัวถือเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยของราเมนแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่าทศวรรษ สร้างความเศร้าใจให้แฟนๆ จำนวนมากที่โตมากับชามราเมนของร้านนี้
