“เจมี่ ลี เคอร์ติส”แจ้งข่าวเศร้า พี่สาว เสียชีวิตแล้วในวัย 69 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 มิ.ย. 2569 12:13 น.| อัปเดต: 01 มิ.ย. 2569 12:13 น.
นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง เจมี่ ลี เคอร์ติส ประกาศข่าวการจากไปของ เคลลี่ เคอร์ติส พี่สาวสุดที่รักผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยว่า เคลลี่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา “ที่บ้านของเธอเอง ท่ามกลางธรรมชาติ อย่างสงบ” สิริอายุ 69 ปี ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต

เจมี่ ลี เขียนไว้ในโพสต์ว่า “เธอคือเพื่อนคนแรกและคนสนิทตลอดชีวิตของฉัน เธองดงามจนทำให้อ้าปากค้าง และเป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์” พร้อมเล่าถึงความทรงจำว่าพี่สาวชื่นชอบการเล่นไพ่ Hearts สะสมรูปเต่า รักธรรมชาติ ดนตรี ท่องเที่ยว และยังเป็นนักเล่น Pokémon Go ตัวยง รวมถึงมีความภาคภูมิใจในรากเหง้าชาวเดนมาร์กและยิวฮังกาเรียนของครอบครัว

“เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2527 คืนก่อนวันแต่งงานของฉัน เคลลี่ พี่สาวของฉัน ซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าสาวคนสำคัญ ได้มาที่อพาร์ตเมนต์ของฉันแล้วนอนค้างคืนด้วยกัน เพื่อนของเราชื่อ ซูซาน เทนเนอร์ มาถ่ายภาพพอร์ตเทรตของเราสองพี่น้องไว้ก่อนที่ฉันจะแต่งงาน และวันนี้เธอได้ส่งแผ่น contact sheet นั้นมาให้ฉันเพื่อแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่สาวสุดที่รักของฉัน

พี่สาวและฉันสนิทกันมากตั้งแต่เด็ก แต่ก็มีการแข่งขันแย่งชิงความสนใจและความรักจากพ่อแม่ที่หย่าร้างกันแบบที่พี่น้องมักเป็น และเราก็แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว อีกทั้งยังต้องแยกกันอยู่มาหลายปี แต่เธอกลับมาอยู่เคียงข้างฉันในวันแต่งงาน และก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนอีกเลยหลังจากนั้น

เธอเคยมาทำงานให้ฉันช่วงหนึ่งตอนที่เธอยังไม่มีงาน ในฐานะ ‘as-sister-aunt’ หรือก็คือทั้งพี่สาว ทั้งป้า ในคนเดียวกัน และได้กลายเป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างครอบครัวของฉัน วันนี้ฉันคิดถึงเธอมาก แต่ก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างเมื่อรู้ว่าเธอได้จากไปอย่างสงบสุขแล้ว”

เคลลี่ เคอร์ติส เป็นลูกสาวคนโตของ โทนี่ เคอร์ติส และ เจเน็ต ลีห์ คู่รักดาราฮอลลีวูดยุคทองที่ต่อมาหย่าร้างกันในปี 2505 โดยเจเน็ต ลีห์ เป็นที่รู้จักมากที่สุดจากฉากสุดสยองในภาพยนตร์คลาสสิก Psycho ของอัลเฟรด ฮิตช์ค็อก

เคลลี่ปรากฏตัวบนจอเป็นครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นทารก ในภาพยนตร์เรื่อง The Vikings (1958) ซึ่งพ่อแม่ของเธอแสดงนำ ก่อนเดินหน้าสู่เส้นทางนักแสดงในผลงานภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ Trading Places (1983) ซึ่งเธอและเจมี่ ลี ปรากฏตัวร่วมกัน, Magic Sticks (1987) และ The Devil’s Daughter (1991) รวมถึงเคยแสดงในซีรีส์ทีวีชื่อดังอย่าง The Equaliser, Star Trek: Deep Space Nine และ The Sentinel นอกจากนี้ยังหันมากำกับภาพยนตร์สารคดีในปี 2561 ด้วย

พี่น้องผูกพันตลอดชีวิต

เจมี่ ลี เล่าว่าแม้ทั้งสองจะมีช่วงเวลาที่ห่างกันในวัยเด็ก ด้วยความแตกต่างของนิสัยและการต้องแยกกันอยู่ แต่เคลลี่กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอย่างแท้จริงตั้งแต่งานแต่งงานของเจมี่ ลี กับ คริสโตเฟอร์ เกสต์ ในปี 2527 และยังเคยมาช่วยงานในฐานะผู้ช่วยในกองถ่ายภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ Freaky Friday และ Christmas With the Kranks

เจมี่ ลี ปิดท้ายโพสต์อาลัยด้วยวลีภาษาฮังกาเรียนที่เคลลี่มักใช้ลงท้ายข้อความเสมอว่า “Isten Veled” ซึ่งแปลว่า “ขอให้พระเจ้าอยู่กับเธอ”

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

