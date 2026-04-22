ฉาวอิตาลี! รวบเจ้าของบริษัทค้าประเวณี นักบอล-นักแข่งรถ F1 ใช้บริการเพียบ
ตำรวจการเงินประจำมิลานบุกรวบเจ้าของบริษัทค้าประเวณี ส่งผู้หญิงบำเรอกามให้นักฟุตบอลและนักแข่งรถ F1 กว่า 70 คน
เมื่อวันที่ 21 เมษายน สำนักข่าว เมโทร รายงานว่า หน่วยตำรวจการเงินและภาษีอากรระดับทหารของอิตาลี ประจำเมืองมิลาน (GdF) ได้เข้ายึดเงินมูลค่ากว่า 45 ล้านบาท (1.2 ล้านยูโร) เพื่อยับยั้งกลุ่มอาชญากรรมซึ่งเป็นบริษัทที่เสนอขายบริการทางเพศให้กับลูกค้าระดับสูง
โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีนักฟุตบอลระดับท็อปในลีกอิตาลีกว่า 70 คน รวมไปถึงมีนักแข่งรถสูตรหนึ่ง (F1) เคยใช้บริการด้วย อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากพวกเขายังไม่ถูกสืบสวน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้สั่งกักบริเวณเจ้าของบริษัทสองคนและพนักงานอีกสองคน รวมแล้วสี่คน พร้อมตั้งข้อหา การแสวงประโยชน์ การช่วยเหลือและสนับสนุนการค้าประเวณี และการฟอกเงิน
สำนักข่าวเมโทรยังได้รายงานถึงบทสนทนาที่ถูกดักฟังของหญิงคนหนึ่ง ซึ่งอ้างว่าเธอตั้งท้องหลังจากที่เธอเคยให้บริการ “นักฟุตบอลชื่อดัง” นอกจากนี้ยังอ้างด้วยว่าลูกค้าหลายคนขอใช้ก๊าซหัวเราะด้วย
