อาลัย “หมอปราเสริฐ” เจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพ-บางกอกแอร์เวย์ส อายุ 93 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 07:56 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 07:57 น.
อาลัย หมอปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพ-บางกอกแอร์เวย์ส ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 เมษายน อายุ 93 ปี

เพจเฟซบุ๊กบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด ผู้ดำเนินการเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ออกคำแถลงว่า “บริษัทขอกราบเรียนให้ทราบว่า นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ก่อตั้งบริษัทดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

การจากไปของ นพ.ปราเสริฐ ในครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญยิ่งของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ซึ่งต่างสำนึกและอาลัยต่อการจากไปของท่านเป็นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน จึงขอแสดงความเสียใจ ความอาลัย ในการสูญเสีย รวมถึงรำลึกถึงคุณูปการของท่านมา ณ ที่นี้”

โดยมีกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. พิธีรดน้ำศพ เวลา 17.00 น. พิธีรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม และวันที่ 23-28 เมษายน 2569 สวดพระอภิธรรม ในเวลา 18.30 น.

สำหรับหมอปราเสริฐนั้น เป็นเจ้าของธุรกิจเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ถือเป็นนักธุรกิจอันดับต้นๆของประเทศไทย

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

