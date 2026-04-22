อาลัย “หมอปราเสริฐ” เจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพ-บางกอกแอร์เวย์ส อายุ 93 ปี
อาลัย หมอปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพ-บางกอกแอร์เวย์ส ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 เมษายน อายุ 93 ปี
เพจเฟซบุ๊กบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด ผู้ดำเนินการเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ออกคำแถลงว่า “บริษัทขอกราบเรียนให้ทราบว่า นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ก่อตั้งบริษัทดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569
การจากไปของ นพ.ปราเสริฐ ในครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญยิ่งของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ซึ่งต่างสำนึกและอาลัยต่อการจากไปของท่านเป็นอย่างยิ่ง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน จึงขอแสดงความเสียใจ ความอาลัย ในการสูญเสีย รวมถึงรำลึกถึงคุณูปการของท่านมา ณ ที่นี้”
โดยมีกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. พิธีรดน้ำศพ เวลา 17.00 น. พิธีรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม และวันที่ 23-28 เมษายน 2569 สวดพระอภิธรรม ในเวลา 18.30 น.
สำหรับหมอปราเสริฐนั้น เป็นเจ้าของธุรกิจเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ถือเป็นนักธุรกิจอันดับต้นๆของประเทศไทย
