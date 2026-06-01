แบงค์ พบเอก อำลา MONO29 หลัง 12 ปี วันแรกถึงวันสุดท้ายบนจอข่าว เผยเส้นทางใหม่ ช่อง MonoSport
อีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวชื่อดังของช่อง MONO29 ประกาศอำลา แบงค์-พบเอก พรพงศ์เมตตา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ระบุว่าวันนั้นคือวันจัดรายการข่าวครั้งสุดท้ายในฐานะผู้ประกาศข่าวของช่อง หลังร่วมงานมายาวนานกว่า 12 ปี หรือกว่า 4,400 วัน
แบงค์เล่าย้อนไปถึงวันแรกที่ช่อง MONO29 ออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยเขาเป็นหนึ่งในผู้ประกาศข่าวรุ่นบุกเบิก รับหน้าที่อ่านข่าวรายการ Midnight Report รายการข่าวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมมีโอกาสเดินทางไปทำข่าวที่เนปาล สัมภาษณ์รัฐมนตรี ทูต นักวิชาการ และดาราระดับนานาชาติ
จากนั้นได้รับโอกาสเลื่อนมาอ่านข่าวช่วง Prime Time ทั้งข่าวเย็นและข่าวค่ำ จนสามารถพาทีมข่าวเย็นของช่องขึ้นไปติดอันดับต้นๆ ของประเทศได้ รวมถึงได้รับรางวัลผู้ประกาศข่าวและรายการมาหลายถ้วยหลายใบ นอกจากนี้ยังมีโอกาสสร้างปรากฏการณ์รายงานข่าวแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด 9.8 ริกเตอร์ ซึ่งเขาใส่ไว้ในโพสต์พร้อมอีโมจีหัวเราะ บอกเป็นนัยว่าน่าจะเป็นข่าวที่คนจดจำได้
แบงค์กล่าวว่า ตำแหน่งผู้ประกาศข่าว ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน “แบงค์ พบเอก” ไปแล้ว ขอบคุณผู้บริหาร MONO หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และแฟนๆ ทุกคนที่เคียงข้างกันตลอดมา
หลังจากนี้ แบงค์จะย้ายไปอยู่กับช่อง MONOMAX SPORTS ในบทบาทใหม่ พร้อมยังพบกับผู้ชมได้ในรายการ Health Hacks ถอดรหัสทางลัดสุขภาพ ทุกวันอาทิตย์เวลา 9.00 น.
การอำลาของแบงค์ พบเอก เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่ ต่วย-ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ ผู้ประกาศข่าวอีกคนของ MONO29 ก็ประกาศอำลาช่องเช่นกัน สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของช่อง หลัง MONO29 ปรับตัวสู่การเป็น MONOMAX SPORTS อย่างเต็มตัว
